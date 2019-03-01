Кто станет чемпионом России? Журналисты ответили

Здесь есть почти все из первой пятёрки. Не хватает одного.

Сначала мы хотели сделать этот материал в нескольких частях и привычном формате. «Почему будет чемпионом „Зенит“, „Почему будет чемпионом ЦСКА“ — и так далее по всем фаворитам. Но потом решили, что так скучно. Каждый журналист „Чемпионата“ просто взял и в нескольких абзацах объяснил, на кого он ставит в чемпионской гонке и почему.

«Краснодар» играет как мини-«Барселона», а «Спартак» — на зубах». Прогнозы РПЛ Мнения по поводу итогов центрального матча тура «Спартак» — «Краснодар» разошлись. Есть все три варианта.

Михаил Гончаров ставит на ЦСКА

— Дело даже не в том, что весна традиционно отличное время для «армейцев», хотя эта истина тоже прошла сквозь целое десятилетие. Главная причина веры в ЦСКА – в её главном тренере. Считаю Виктора Гончаренко сильнейшим в России специалистом, который умеет три очень важные вещи. Во-первых, находить оптимальные варианты и новые роли для футболистов даже в условиях кадрового голода. Во-вторых, влиять на ход матча с бровки или в раздевалке в перерыве и проводить классные коррективы. В-третьих, настраивать молодых игроков и внушать им веру в победу, заряжать энергетикой, которой у Гончаренко едва ли не больше, чем у кого-либо.

Состав у ЦСКА тоже очень качественный. Да, молодой, зато наполненный злыми и голодными до побед футболистами, уже получившими бесценный опыт в Лиге чемпионов. Мы все скептически смотрели на него осенью, но время расставило всё по своим местам и заставило взглянуть на красно-синих через совершенно другую призму. А ещё у ЦСКА есть звёздный игрок, умеющий в одиночку решать судьбу матчей – это тоже важный аргумент при поиске фаворитов.

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Дмитрий Егоров ставит на «Зенит»

Рассуждения о чемпионстве упираются в вопрос: «А вдруг»?

А вдруг молодёжь ЦСКА сумеет провести весь сезон без спадов?

А вдруг обладающий мощным и опытным составом «Локомотив» выдаст серию побед?

А вдруг «Краснодар» перестанет терять очки на финише сезона?

А вдруг футбол Бескова для «Спартака» окажется не просто словами?

А вдруг просто «Зенит»?

Наш футбол находится в таком замечательном состоянии, что уверенности нет ни в одной из команд. Поэтому я просто беру шляпу, опускаю туда бумажки с названиями клубов – и вытягиваю чемпиона с закрытыми глазами.

Раз, и чемпион-2019 – «Зенит».

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Максим Ерёмин ставит на «Локомотив»

— «Чемпионом станет… «Локомотив». Ну хорошо, он как минимум может им стать. И хотя вариант не самый очевидный, удивительно, с каким пренебрежением говорят о перспективах чемпиона России. За «Локо» говорит сыгранность состава, которой нет у «Зенита». Команда ничуть не менялась с лета. Добавьте к этому длинную «скамейку», которой нет у ЦСКА и пришедшую с опытом прагматичность, которая чужда романтикам из «Краснодара».

Опыт вообще может стать ключевой историей. Ни Мусаев, ни Семак, ни Кононов никогда всерьёз не участвовали в чемпионской гонке. И уж тем более в ней не побеждали. В плюсы «Локо» можно отнести и то, что Юрию Палычу теперь не придётся разрываться между разборками с гендиректором и тренировками в Баковке. Известный факт — у Сёмина лучше всего получается, когда на него не идёт давления. В этом смысле прошлый сезон был редким исключением».

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Олег Лысенко ставит на ЦСКА

— Чем дольше «Зенит» с «Краснодаром» задержатся в Европе, тем выше шансы на национальный титул ЦСКА. В то время как главные конкуренты будут вынуждены распылять силы и эмоции между несколькими турнирами, москвичи сосредоточатся на одной цели. Это существенный, но не единственный аргумент в пользу красно-синих. Второй и, возможно, главный фактор — тренерский. С точки зрения руководящего опыта Гончаренко превосходит обоих коллег-соперников вместе взятых, и не понаслышке знает, как выстраивать стратегию на длинную дистанцию. Об этом ЦСКА можно сказать: хорошо управляем и стрессоустойчив. Тренер чувствует, «держит» команду. Относительно Семака и Мусаева, при всей искренней симпатии к обоим, у меня такой уверенности пока нет. Если после прошлогоднего второго места «армейцы» сделают ещё один шаг вперёд, мегасенсацией это не станет. Сильнее удивит шаг назад.

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Антон Михашёнок ставит на ЦСКА

— Перед началом весны у нас сложилась действительно забавная ситуация, при которой чемпионами реально могут стать сразу пять команд, но при этом сезон точно не выиграет команда с наименьшим количеством поражений. Это лучшим образом характеризует нынешний чемпионат России: прогнозировать в нём что-то даже на месяц вперёд — почти бессмысленное занятие, настолько нестабильны даже вроде бы крепкие клубы. Поэтому пытаться угадать чемпиона в гонке из пяти клубов — это всё равно, что пытаться провести чемпионат России без переносов матчей в другие города.



Но если вы действительно требуете прогноза, чтобы потом хихикать, как над Сергеем Титовым с его «Лестером», то пусть будет ЦСКА. У «Зенита» очевидные проблемы с построением игры с мячом, «Краснодар» слишком много набирает на последних минутах (это когда-то закончится), «Спартак» на перестройке, у «Локомотива» хороший календарь (игры с «Зенитом», ЦСКА и «Краснодаром» дома), но команда слишком зависима от индивидуального мастерства лидеров. ЦСКА по российским меркам суперстабилен, наконец обладает достаточной скамейкой, не отягощен еврокубками и голоден до побед. Плюс до дерби у «армейцев» довольно комфортный календарь.

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Павел Пучков ставит на «Краснодар»

— Конечно, чемпионом станет «Краснодар». И не только по главной причине чемпионства в России последних лет: из-за слабости соперников. У «Зенита», «Локомотива», ЦСКА и «Спартака» тьма проблем – факт. И эти проблемы обязательно помогут «Краснодару» в очных матчах с каждым из перечисленных.



Но «быки» будут первыми из-за другого. Долгое время у клуба был кристально чистый имидж. А слишком хорошие парни не добиваются успеха. В этом сезоне «Краснодар» наконец показывает готовность кусаться и биться за чемпионство. Мурад Мусаев больше не стеснительный мужичок, а тренер, готовый искать заговоры и проблемы. Критикует другие команды за оборонительный стиль игры, оценивает фэйр-плей от соперников и отказывается его соблюдать. И это прекрасно, потому что чемпион не может быть безупречным. Новый «Краснодар» не просто лучше всей РПЛ играет в футбол, он наконец принимает правила этого мира. Возможно, именно этого «быкам» не хватало в прошлых сезонах.

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Григорий Телингатер ставит на «Краснодар»

— Выиграет «Краснодар». Исходя из этого я даже поспорил на три бутылки вина с тремя коллегами: Кириллом Хаитом, Андреем Панковым и Полиной Куимовой. Всё просто: «Краснодар» показывает лучший футбол в РПЛ. Такое ощущение, что одна команда играет, а ещё 15 мучаются. Отсюда и лучшая результативность в лиге. Отсюда понимание, как вскрывать сверхоборонительных соперников – важный навык для нашей лиги. Важна и покупка Скопинцева. Даже если он не сыграет ни одного матча, то всё равно это удачный трансфер в борьбе за титул. У «Зенита» явная проблема с левым флангом защиты. В это место будут бить все соперники питерцев. У «Краснодара» были проблемы с лимитом после приключений Мамаева. Из-за нехватки россиян не всегда выходил сильнейший состав, но теперь Мартынович перестал считаться легионером и всё стало совсем хорошо. Вино предпочитаю белое.

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