«Краснодар» больше не вернёт мяч тем, кто тянет время. Красиво, но неэффективно

Главная черта «Краснодара» минувшей зимы — клуб и команда взрослеют, начиная показывать зубы. Во-первых, клуб наконец отходит от негибкой стратегии, предписывающей забрать мяч у любого соперника, это показали матчи с «Байером». У Петера Боша маниакальное стремление строить игру через владение, правильный билдап и высокое расположение футболистов, похожее в атаке на 4-1-5. Такая стратегия, от которой голландский тренер не хочет отказываться никогда и ни с кем, предполагает пространство для быстрых атак, и в целом для «Краснодара» это противостояние было проверкой на гибкость.

Мурад Мусаев мог остаться верен идеалам и ввязаться в открытый бой — в таком случае исход двух матчей переходил бы в плоскость рандома, где разгром «быков» не был бы неожиданным (например, так, в размене ударами, за пару дней до Краснодара погиб «Майнц»). Но можно было продемонстрировать здоровый и несвойственный команде до этого оппортунизм — сыграть по слабостям соперника, исходить из этих слабостей. Мусаев показал, что на такое ради результата пойти готов — это, безусловно, признак взросления.

Во-вторых, тренер «Краснодара» дал мощное программное интервью официальному сайту клуба, в котором, в частности, заявил, что команда больше не станет возвращать мяч тем, кто затягивает время. Вот как полностью звучит фраза: «Если у команды, которая владеет преимуществом, достаточно долго не получается забить, естественно, что во втором ее футболисты начинают нервничать и могут допустить простую ошибку, на которую и рассчитывает соперник. А дальше начинается ещё большее затягивание времени – мяч от ворот вводится чуть ли не по минуте, после каждого стыка игроки подолгу лежат на газоне, просят медицинской помощи. По нашему мнению, это не что иное, как анти фэйр-плей.

Хочу заявить, что впредь мы не будем возвращать мяч команде соперника, которая явно тянет время, игроки которой зовут докторов после каждого незначительного фола или стыка. Судья никогда не компенсирует столько времени, сколько убивается в таких эпизодах. Повторюсь, это не фэйр-плей, а анти фэйр-плей, и поэтому мы будем продолжать играть в футбол. А если мы будем замечены в чём-то подобном, то пусть соперник точно так же не отдаёт мяч нам».

Мусаев: впредь мы не будем возвращать мяч сопернику, который явно тянет время

Как и во многих темах, связанных с «Краснодаром», сложно занять однозначную позицию относительно этого заявления. Без сомнений, оно красивое и отсылает к духу футбола, поэтому, на первый взгляд, заслуживает незамедлительно похвалы. Однако есть пара но.

Первое. Разве у самого «Краснодара» не было эпизодов, когда игроки затягивали время при минимальном перевесе? К примеру, в первом круге в Уфе Кристиан Рамирес долго не вводил мяч из-за боковой, получил справедливую жёлтую карточку, которая стала для него второй, около 30 секунд покидал поле, но в целом даже особо не сопротивлялся решению арбитра. Пассаж «пусть соперник тоже не отдаёт нам мяч» красив, но в действительности Рамирес убил последние секунды компенсированного времени и не дал «Уфе» что-то создать (здесь важно, что шла последняя минута компенсированного времени, но посыл понятен).

Второе. «Пусть соперник тоже не отдаёт нам мяч» — небольшое лукавство, и Мусаев сам объясняет, почему именно. Если «Краснодар» станет тянуть время и великодушно позволять сопернику не возвращать мяч, команда от этого не перестанет вести в счёте, и нервничать оппоненты станут только больше, так как время будет утекать. Тренер «Краснодара» не может не понимать этого, потому что его команда сама не раз оказывалась в таком положении.

Чтобы вы понимали, насколько это сложная тема, вернёмся в весну прошлого года. В дебютном матче Мусаева «Краснодар» в гостях играл с «Зенитом» и на последних минутах забил победный мяч. Почти сразу после этого Фёдор Смолов получил жёлтую карточку за попытку помешать сопернику быстро разыграть мяч, а затем должен был ещё и удалиться за тактический фол в центре поля. Идёт ли это вразрез с принципами, которые декларирует тренер «быков»? Да. Но ещё позже в этом матче был эпизод, когда команда успела показать и образец честной игры. В контратаке три в два, где 99 команд из 100 побежали бы к угловому флагу стоять до финального свистка, Вандерсон решил продолжить игру в футбол и пробил, не входя в штрафную.



То есть: за несколько минут «Краснодар» продемонстрировал и то, что можно назвать фэйр плей, и то, что можно назвать анти фэйр плей. Что из этого важнее?

Конечно, Мусаев отсылает к правильным футбольным ценностям, но реальность такова, что футболисты, разгорячённые в концовке матча, вне зависимости от философии всё равно будут стремиться добыть результат — это просто в их соревновательной природе, иначе они бы не шли в спорт. Едва ли найдётся хоть один здравомыслящий нейтральный болельщик, которому понравятся откровенные затяжки времени со стороны одной из команд, но всё меняется, если время тянет ваша любимая команда — вы моментально перестаёте замечать это, как нечто важное.

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У тех, кто отвечает за правила футбола, есть отличная опция — перевести футбол на чистое время, и волшебным образом футболисты перестанут обращаться к врачам ежесекундно. Но это вопрос не к Мусаеву или соперникам его действительно симпатичной команды.