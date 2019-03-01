Адиев – топ! Нищий «Анжи» выиграл в Оренбурге с двумя «детьми» в составе

Чемпионат России возобновился сегодня матчем 18-го тура «Оренбург» – «Анжи». О командах Владимира Федотова и Магомеда Адиев сейчас много разговоров в связи с событиями, которые далеки от футбола. В «Оренбурге» существует противостояние нового советника президента клуба Марко Трабукки с главным тренером, а «Анжи» по-прежнему страдает из-за огромных долгов. Тем не менее зимой махачкалинцы сохранили часть состава и продолжили выступление в чемпионате России.
«Пустые поля в заявке — это не проблема, – сказал красноречивый Адиев перед встречей с «Оренбургом» в эфире телеканала «Матч Премьер». – Главное, чтобы не было пустых мест в наших сердцах. А я думаю, что их нет в нашей команде. Первая игра, соскучились все любители футбола. Понятно, что настроение приподнятое, но есть немного взволнованности. Она заключается в том, что не удалось провести матчи с серьёзными спарринг-партнёрами. Для тренерского штаба немного остаётся загадкой, чего мы на самом деле стоим. Очень достойный соперник, так что матч будет для нас показательный».
Похоже, команда смогла удивить даже своего тренера. «Анжи» переиграл в гостях «Оренбург», несмотря на то, что в основе южан и, соответственно, в РПЛ дебютировали два собственных воспитанника – 20-летние Павел Калошин и Камиль Закиров. Центральный защитник Калошин вообще заработал за игру оценку в 7,53 балла от Whoscored.com. Лучше сыграл только автор победного гола Владислав Кулик – 8,49. На счету Калошина девять выносов мяча и семь заблокированных ударов! Центрхав Закиров попал в топ-5 игроков «Анжи», его оценка – 7,10. У Закирова четыре отбора, два перехвата, один вынос и один заблокированный удар.
Адиев придумал, как связать соперника по рукам и ногам, игра изобиловала единоборства и фолами. В первом тайме «Анжи» даже превзошёл хозяев по ударам. Вдобавок петербургский судья Василий Казарцев отменил гол Алексея Сутормина на 9-й минуте, посчитав, что в момент его удара сразу два футболиста «Оренбурга» находились в офсайде и мешали голкиперу Юрию Дюпину.
Во втором тайме команда Федотова вынуждена была рисковать – атаковать вдесятером. На исходе часа игры защитник Михаил Сиваков, заработал удаление за вторую жёлтую карточку, прихватив рукой Адлана Кацаева, а Владислав Кулик после этого фола забил классным ударом со штрафного. Вадим Афонин занял место в воротах, чтобы помочь вратарю при обороне, однако только помешал – не дотянулся до мяча. В меньшинстве «Оренбург» имел шансы сравнять счет, в частности, Сутормин попал в штангу, тем не менее «Анжи» был вознаграждён за стойкость сенсационной победой.
Команда Адиева набрала 18 очков, опередила «Уфу» с «Крыльями Советов» и выскочила из зоны вылета. Вот это начало второй части сезона!