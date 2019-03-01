Адиев – топ! Нищий «Анжи» выиграл в Оренбурге с двумя «детьми» в составе

Чемпионат России возобновился сегодня матчем 18-го тура «Оренбург» – «Анжи». О командах Владимира Федотова и Магомеда Адиев сейчас много разговоров в связи с событиями, которые далеки от футбола. В «Оренбурге» существует противостояние нового советника президента клуба Марко Трабукки с главным тренером, а «Анжи» по-прежнему страдает из-за огромных долгов. Тем не менее зимой махачкалинцы сохранили часть состава и продолжили выступление в чемпионате России.

«Пустые поля в заявке — это не проблема, – сказал красноречивый Адиев перед встречей с «Оренбургом» в эфире телеканала «Матч Премьер». – Главное, чтобы не было пустых мест в наших сердцах. А я думаю, что их нет в нашей команде. Первая игра, соскучились все любители футбола. Понятно, что настроение приподнятое, но есть немного взволнованности. Она заключается в том, что не удалось провести матчи с серьёзными спарринг-партнёрами. Для тренерского штаба немного остаётся загадкой, чего мы на самом деле стоим. Очень достойный соперник, так что матч будет для нас показательный».

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Похоже, команда смогла удивить даже своего тренера. «Анжи» переиграл в гостях «Оренбург», несмотря на то, что в основе южан и, соответственно, в РПЛ дебютировали два собственных воспитанника – 20-летние Павел Калошин и Камиль Закиров. Центральный защитник Калошин вообще заработал за игру оценку в 7,53 балла от Whoscored.com. Лучше сыграл только автор победного гола Владислав Кулик – 8,49. На счету Калошина девять выносов мяча и семь заблокированных ударов! Центрхав Закиров попал в топ-5 игроков «Анжи», его оценка – 7,10. У Закирова четыре отбора, два перехвата, один вынос и один заблокированный удар.

Адиев придумал, как связать соперника по рукам и ногам, игра изобиловала единоборства и фолами. В первом тайме «Анжи» даже превзошёл хозяев по ударам. Вдобавок петербургский судья Василий Казарцев отменил гол Алексея Сутормина на 9-й минуте, посчитав, что в момент его удара сразу два футболиста «Оренбурга» находились в офсайде и мешали голкиперу Юрию Дюпину.

Во втором тайме команда Федотова вынуждена была рисковать – атаковать вдесятером. На исходе часа игры защитник Михаил Сиваков, заработал удаление за вторую жёлтую карточку, прихватив рукой Адлана Кацаева, а Владислав Кулик после этого фола забил классным ударом со штрафного. Вадим Афонин занял место в воротах, чтобы помочь вратарю при обороне, однако только помешал – не дотянулся до мяча. В меньшинстве «Оренбург» имел шансы сравнять счет, в частности, Сутормин попал в штангу, тем не менее «Анжи» был вознаграждён за стойкость сенсационной победой.

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