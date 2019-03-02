Кто станет чемпионом России? Отвечают эксперты и читатели

Накануне ответ на главный вопрос сезона искали журналисты «Чемпионата». К единому мнению, разумеется, не пришли. Теперь прогноз на исход золотой гонки РПЛ делают эксперты и читатели.

Кто станет чемпионом России? Журналисты ответили Здесь есть почти все из первой пятёрки. Не хватает одного.

Валерий Рейнгольд, бывший полузащитник «Спартака»:

— Претендентов много: в первую очередь «Зенит», «Краснодар» и «Спартак». Не сбрасываю со счетов и «Локомотив» с ЦСКА. Во втором тайме матча против турок в Лиге Европы мне игра «Зенита» очень понравилась. Можно говорить о хорошей физической готовности команды. На турнире в Катаре «Спартак» обнадёжил на фоне слабо играющих «Локомотива», «Зенита» и «Ростова», но потом резко сдал и начал проигрывать контрольные матчи. Многое для него зависит от игры с «Краснодаром». Сам «Краснодар» хорош в центре поля, но впереди нет ничего. С уходом Смолова забивать стало некому. Кто лучше физически готов, тот и будет набирать очки.

Кто станет чемпионом России? Журналисты ответили Здесь есть почти все из первой пятёрки. Не хватает одного.

Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака»:

— Ставлю на «Зенит». Это одна из самых сильных команд лиги как по составу, так и по игре. Скамейка запасных у «Зенита» длинная, поэтому игра в двух турнирах на нём не скажется. «Спартак» несбалансирован. Внутренние проблемы команды и клуба оказывают свое влияние. Кононов — не тренер-победитель. Он ставит хорошую игру. Возможен кратковременный положительный эффект, но не стабильный. В том году «Спартаку» явно не повезло. Игра с «Тосно» в 1/2 финала Кубка России тому доказательство. От «Спартака» всегда ждут чемпионства, но ему нужен человек с иной харизмой.

Михаил Боярский, заслуженный артист России, болельщик «Зенита»:

— «Краснодар» — хорошая команда, демонстирует на европейской арене качественный футбол. Молодость и азарт – её основные козыри. У «Зенита» они выражены в меньшей степени. Если «Зенит» пройдёт «Вильярреал», после нескольких побед боевой дух команды воскреснет. Это будет хорошим шансом для сохранения лидерства в таблице до конца сезона.

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Валерий Баринов, заслуженный артист России, болельщик «Локомотива»:

— В первой половине чемпионата наибольшее впечатление произвёл «Краснодар». Игра стала получаться. Футболисты знают, что делать на поле. У «Зенита» есть желание, везение на их стороне, но игры пока нет. Переход Сердара Азмуна – это то, что им нужно. «Зенит» будет представлять собой колоссальную силу. Для «Локомотива» не всё потеряно. Омоложение команды даёт большие надежды. Возвращение Валерия Филатова в клуб в качестве помощника генерального директора — огромное подспорье для Сёмина. Филатов разбирается в футболе, в игроках. Он видит, что получится из футболиста.

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР:

— Реальные шансы на титул есть у пяти команд. Стартовые матчи чемпионата будут очень важны. Участие «Зенита» и «Краснодара» в Лиге Европы накладывает на них определённые ограничения. Чемпионат проходит в непростых климатических условиях. Проведение матчей на газонах невысокого качества чревато травмами. Желание пройти в следующий тур еврокубка огромное. Длина «скамейки» «Зенита» – понятие относительное. Команда не может играть в оптимальном составе даже против «Урала». Приобретение Барриоса, Ракицкого и Азмуна придаст сбалансированности игре «Зенита». Думаю, что «Краснодар» и «Зенит» останутся в зоне ЛЧ. Что касается ЦСКА, то его молодёжь набралась опыта, амбиции очень высоки. «Локомотив» набрал ход перед перерывом и после паузы сохранил эту тенденцию. Опыт команды в борьбе за чемпионство скажется. У спартаковцев также есть внутренние резервы для борьбы за золото.

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Михаил Грушевский, известный пародист, актёр и болельщик ЦСКА:

— Три стартовых тура покажут, кто отсеется, а кто подтвердит статус фаворита. Было бы логично объявить «Зенит» безоговорочным фаворитом. Он держал первое место с начала чемпионата и заслуживает победы. Для меня было бы куда интереснее сокращение ЦСКА отставания в четыре очка. Это возможно. Впереди у ЦСКА игра на выезде против «Зенита». Содержание и результаты предсезонных матчей не имеют никакого отношения к распределению призовых мест. Буду безумно счастлив, если ЦСКА выиграет чемпионство, но и местом в зоне ЛЧ останусь доволен.

Мнение читателей

diman19801980:

— «Зенит» или ЦСКА. «Краснодар» и «Спартак» нестабильны больно, а «Локо» — просто «Локо».

SerCSKA:

— ЦСКА традиционно мощно проводит весенний отрезок. У «Зенита» все выездные матчи тяжелые, а на выездах они отвратительно играют. У «Краснодара» тяжёлый график и полное отсутствие опыта.

Ropsyadapsya:

— Болею за «Спартак», но объективно, на данный момент (согласно товарищеским матчам) попасть в тройку будет нормальным результатом. При этом полагаю, что «Зенит» и ЦСКА реальные претенденты на золото, с учётом того, что «Зенит» хорошо поработал на трансферном рынке, а Гончаренко провёл серьёзные сборы.

diablo67:

— К сожалению, любимый «Зенит» таки, похоже, до конца лидерство не удержит. Игры пока нет. И будет ли — вопрос. Игра есть у ЦСКА и «Краснодара». Из них ЦСКА кажется более стабильным. «Спартак» сразу минусуем — бардак будет продолжаться. ЦСКА, как это ни прискорбно…

q4-kot:

— Пора бы уже и «Краснодару» стать. Объективно их лучший сезон за последние лет 7. И когда в топ-3 попали, тоже были хороши. А больше и вспомнить нечего.

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