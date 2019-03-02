Воспитали коллективом. Игроки «Челси» провели беседу с вратарём команды Кепой

А надо ли его возвращать в ворота? Об этом и другом – в нашем обзоре новостей.

«Анжи» на выезде обыграл «Оренбург» в матче 18-го тура Премьер-Лиги



В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал махачкалинский «Анжи». Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



В начале второго тайма «Оренбург» остался в меньшинстве из-за удаления защитника Михаила Сивакова, получившего две жёлтые карточки. Спустя две минуты «Анжи» вышел вперёд. Автором гола стал хавбек Владислав Кулик, который забил со штрафного удара.



«Оренбург», набрав 22 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Анжи» (18) — 13-е.



В 19-м туре российского первенства махачкалинская команда на домашнем стадионе 10 марта встретится с московским «Локомотивом», а «Оренбург» на следующий день в гостях сыграет с «Краснодаром».

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Азар с несколькими игроками «Челси» провели беседу с Кепой



Нападающий «Челси» Эден Азар высказал мнение по поводу поступка вратаря команды Кепы Аррисабалаги в финале Кубка лиги против «Манчестер Сити».



В дополнительное время, за несколько минут до окончания овертайма, он отказался уступить своё место другому голкиперу «Челси» Вилли Кабальеро, как того требовал наставник лондонцев Маурицио Сарри. В итоге итальянский специалист в бешенстве швырнул бутылку на землю и покинул тренерскую скамейку. Вскоре Сарри вернулся. В результате «Манчестер Сити» победил по пенальти.



«Мы пообщались с ним. В разговоре приняли участие ветераны команды, также в разговоре участвовал Вилли Кабальеро. Кепа хорошо знает, что совершил ошибку. Мы преодолеем эту ситуацию. У него есть потенциал для того, чтобы стать одним из лучших вратарей в мире», — цитирует бельгийца RMC.

Что же касается главного тренера «Челси» Маурицио Сарри, то перед матчем 29-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» он рассказал о скором возвращении в состав голкипера. Наставник лондонцев сообщил, что Кепа выйдет на поле в одном из двух ближайших матчей.

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Матч «Динамо» – «Спартак» пройдёт на «Арене Химки»



Пресс-служба Российской Премьер-Лиги на своём официальном сайте огласило место проведения матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Спартак». Встреча состоится на стадионе «Арена Химки» в Химках. Как и планировалось, игра состоится 10 марта.



Ранее комиссия РПЛ признала неудовлетворительным состояние поля на новом домашнем стадионе бело-голубых «ВТБ Арена». Для проведения матча рассматривались несколько различных стадионов, но в итоге было решено сыграть в Химках.



После 17 туров «Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» (20) располагается на 12-й строчке. В 18-м туре красно-белые на своём поле сыграют с «Краснодаром». Бело-голубым предстоит выездная игра с «Уфой». Оба матча пройдут 3 марта.

Член комиссии РПЛ рассказал, когда можно будет играть на поле «ВТБ Арены»



Член комиссии Российской Премьер-Лиги Владислав Лысенков рассказал, когда поле «ВТБ Арены» будет пригодно для проведения матчей турнира. Ранее РПЛ запретила московскому «Динамо» провести на новом стадионе матч 19-го тура со «Спартаком».



«Всё зависит от мастерства специалистов, которые будут ухаживать за этим газоном. Не претендую на истину, но, по моим соображениям, должно пройти от 14 до 21 дня. Возможно, у кого-то получится быстрее, а может, потребуется больше времени. Например, до апреля», — сказал Лысенков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Бороздину.



Член комиссии РПЛ прокомментировал также информацию, что открытие стадиона московского «Динамо» из-за состояния газона может состояться уже в следующем сезоне.



«Ситуация имеет определённые нюансы. Газон на этом стадионе рулонный, он не имеет системы гибридной стабилизации. Все показатели, которые могут выровняться, не решат проблему в корне, поэтому руководство арены может рассмотреть возможность укрепления поля полипропиленовыми гибридными волокнами, чтобы полностью исключить существующую проблему», — сказал Лысенков.

Что произошло с газоном на «Динамо». Нам объяснили Рассказывает человек, который входит в состав комиссии РПЛ.

Матч 19-го тура РПЛ «Ростов» — «Арсенал» перенесён на 10 марта



Российская Премьер-Лига на своём официальном сайте объявила о переносе матча 19-го тура «Ростов» – «Арсенал».



«В связи с переносом матча 19-го тура Премьер-Лиги «Краснодар» – «Оренбург» с 10 на 11 марта на основании п. 6.4 Регламента РПЛ, необходимостью обеспечения выполнения контрактных обязательств перед Основным вещателем, учитывая большой интерес болельщиков и высвобождением временного слота в выходной день, Российская Премьер-Лига приняла решение назначить матч 19-го тура «Ростов» – «Арсенал» на воскресенье, 10 марта, в 14:00 мск», — говорится в заявлении лиги.



Напомним, изначально матч «Ростов» – «Арсенал» должен был состояться 11 марта (понедельник) и начаться в 19:30 мск.

«Зенит-ТВ» вошёл в топ-15 самых просматриваемых YouTube-каналов клубов в Европе



Официальный канал «Зенита» в YouTube «Зенит-ТВ» вошёл в число самых просматриваемых в Европе по итогам февраля 2019 года. В рейтинге каналов футбольных клубов «Зенит-ТВ» занял 11-е место. Канал «Зенита» остановился в шаге от топ-10, десятую строчку в рейтинге занимает «Арсенал». За месяц ролики клуба из Санкт-Петербурга посмотрели 5,19 млн раз, сообщает пресс-служба «Зенита».



В топ-25 рейтинга из российских клубов, кроме «Зенита», вошёл канал ЦСКА. У москвичей было 1,35 млн просмотров.

Участие Рамоса в матче с «Барселоной» находится под вопросом



Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос из-за травмы может пропустить домашний матч 26-го тура испанской Примеры с каталонской «Барселоной», сообщает Marca.



Во время ответной игры 1/2 финала Кубка Испании с сине-гранатовыми (0:3) Рамос столкнулся с полузащитником «сливочных» Каземиро. Это привело к дискомфорту в подколенном сухожилии, которое уже беспокоило его ранее.



Медицинский штаб осмотрит 32-летнего защитника в день матча, после чего будет принято решение о его выходе на поле.



Напомним, встречу с «Барселоной» из-за дисквалификации пропустит защитник Хосе Игнасио Начо.



Матч «Реал» — «Барселона» состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завтра, 2 марта. Начало запланировано на 22:45 мск.