Четыре года назад он не пригодился «Боруссии». А теперь забил ей два гола!

Поспешили повесить золотые медали на шеи игроков дортмундской «Боруссии»! В матче 24-го тура Бундеслиги команда Люсьена Фавра проиграла в Аугсбурге, и теперь по потерянным очкам лидер не имеет никакого преимущества над действующим чемпионом «Баварией». Сенсационный результат, учитывая, что «Аугсбург» проиграл 10 из 14 последних матчей в разных турнирах.

Через четыре дня «Боруссия» сыграет с «Тоттенхэмом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, но Дортмунду не имело смысла беречь силы. Учитывая результат встречи в Лондоне (0:3), целью для команды Фавра становится скорее победа в чемпионате Германии. В основу вернулся залечивший травму Марко Ройс – лучший бомбардир (17 голов) и второй ассистент (10 голевых передач) «Боруссии» после Джейдона Санчо в нынешнем сезоне.

Однако героем матча оказался не кто-то из звёзд Дортмунда, а форвард хозяев Чжи Донь Вон. Интересно, что этот кореец перешёл из «Аугсбурга» в «Боруссию» летом 2014-го, но ни разу не сыграл на основу чёрно-желтых и всего через полгода вернулся обратно. Возможно, сегодняшним дублем Чжи Донь Вон отберёт золото у своего бывшего клуба.

«Боруссия» и так-то показывала посредственный футбол, играя на невысоких скоростях, а в голевых эпизодах её ещё и ошибки собственных защитников добили. Сперва начудил Дан-Аксель Загаду, а потом подарок сопернику сделал Ашраф Хакими, который и на «Уэмбли» стал, пожалуй, главным виновником поражения. Очень красивым получился второй гол Чжи Донь Вона: кореец ловко перекинул голкипера.

Ройс с Санчо нанесли по паре ударов по воротам и сделали по одной ключевой передаче. Заработали очень низкие оценки от Whoscored.com – соответственно 6,40 и 6,42. Впрочем, англичанин поучаствовал в голе Дортмунда. Наконец-то забил после выхода на замену Пако Алькасер, у которого раньше мячи «со скамейки» залетали едва ли не в каждом туре. Да и в Аугсбурге испанский нападающий реализовал лишь вторую попытку. До этого голкипер хозяев Грегор Кобель совершил потрясающий сейв после удара Алькасера. Помня о сумасшедшей игре этих соперников в первом круге, когда «Аугсбург» с «Боруссией» забили пять мячей в последние 20 минут, стоило ждать яркой концовки. Тем не менее «Аугсбург» достаточно хладнокровно удержал преимущество, а лидер Бундеслиги сейчас гораздо скучнее, нежели был осенью.

Один баварский клуб помог другому – «Боруссия» потерпела второе поражение в Бундеслиге. Если в субботу «Бавария» выиграет в Мёнхенгладбахе, то догонит Дортмунд по количеству набранных очков. Борьба за титул начнётся с нуля.