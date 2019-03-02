ЦСКА ни разу не проиграл на предсезонке. «Арсенал» это исправил

Перенос
Специальная комиссия РПЛ решила, что матч 18-го тура чемпионата России «Арсенал» – ЦСКА состоится не в Туле. Позже решили играть в Грозном.
ЦСКА
«Армейцы» возобновляют сезон идя на третьем месте в чемпионате и в ранге одного из фаворитов турнира.
На предсезонке ЦСКА не проиграл ни одного матча. Лишился из-за травмы Алана Дзагоева, приобрёл защитника Игоря Дивеева.
Состав
В межсезонье Виктор Гончаренко пробовал разные схемы и в целом у ЦСКА достаточно солидный наигранный тактический арсенал. В этом матче наставник «армейцев» решил играть в четыре защитника, причём Набабкин играл снова слева при имеющемся в запасе Щенникове. В остальном всё было ожидаемо.
«Арсенал»
У «Арсенала» не всё гладко, команда идёт 11-й, от зоны стыковых матчей туляков отделяет два очка, от зоны вылета — четыре. Поэтому и произошла смена тренера. Игорь Черевченко перед перерывом поруководил в трёх матчах, в одном победил и в двух проиграл.
Первый тайм
Он получился скучным. Главным его событием стал лихой подкат Набабкина и жёлтой карточкой. Четвёртой. В следующем туре Кирилл отдыхает. А момента было два, по одному на команду. Бакаев находясь в выгодной ситуации вместо удара сделал безадресный пас, а Ахмедов, после паса Сигурдссона, пробил мимо ворот.
Гол
На 48-й минуте «Арсенал» вышел вперёд. Попал мяч в крестовину ворот ЦСКА после мощного удара Кангва, отскочил во вратарскую, Магнуссон сразу не сориентировался, и Джорджевич с близкого расстояния вколотил мяч в сетку.
Замены
Гончаренко попробовал изменить игру заменами. Абель Эрнандес вышел вместо Набабкина. Позже Такума Нисимура сменил Сигурдссона. И Яка Бийол поменял Бистровича. Но это не помогало. Более того, ЦСКА мог пропустить второй. Магнуссон блокировал передачу Кангва в штрафной на одинокого Джорджевича, при этом едва не срезав мяч в свои ворота — в полуметре от штанге он прокатился
В ответ Чалов нанёс отличный удар под перекладину от линии штрафной — Левашов в прыжке вытащил мяч.
Второй гол
И всё-так «Арсенал» забил второй, а не ЦСКА сравнял. Джорджевич на правом фланге получил мяч от Костадинова, вошёл в штрафную и прострелил на Кангва, которым мощным ударом с нескольких метров пробил Акинфеева. Игорь задел мяч, но тот юркнул в сетку всё-таки. Любопытно, что это случилось секунда в секунду с голом «Арсенала» лондонского, который открыл счёт в лондонском дерби.
Отставание ЦСКА от лидирующего «Зенита» вырос до семи очков.