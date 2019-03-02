Тула по делу обыграла одного из лидеров чемпионата.

ЦСКА ни разу не проиграл на предсезонке. «Арсенал» это исправил

Перенос

Специальная комиссия РПЛ решила, что матч 18-го тура чемпионата России «Арсенал» – ЦСКА состоится не в Туле. Позже решили играть в Грозном.

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ЦСКА

«Армейцы» возобновляют сезон идя на третьем месте в чемпионате и в ранге одного из фаворитов турнира.

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На предсезонке ЦСКА не проиграл ни одного матча. Лишился из-за травмы Алана Дзагоева, приобрёл защитника Игоря Дивеева.

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Состав

В межсезонье Виктор Гончаренко пробовал разные схемы и в целом у ЦСКА достаточно солидный наигранный тактический арсенал. В этом матче наставник «армейцев» решил играть в четыре защитника, причём Набабкин играл снова слева при имеющемся в запасе Щенникове. В остальном всё было ожидаемо.

«Арсенал»

У «Арсенала» не всё гладко, команда идёт 11-й, от зоны стыковых матчей туляков отделяет два очка, от зоны вылета — четыре. Поэтому и произошла смена тренера. Игорь Черевченко перед перерывом поруководил в трёх матчах, в одном победил и в двух проиграл.

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Первый тайм

Он получился скучным. Главным его событием стал лихой подкат Набабкина и жёлтой карточкой. Четвёртой. В следующем туре Кирилл отдыхает. А момента было два, по одному на команду. Бакаев находясь в выгодной ситуации вместо удара сделал безадресный пас, а Ахмедов, после паса Сигурдссона, пробил мимо ворот.

Гол

На 48-й минуте «Арсенал» вышел вперёд. Попал мяч в крестовину ворот ЦСКА после мощного удара Кангва, отскочил во вратарскую, Магнуссон сразу не сориентировался, и Джорджевич с близкого расстояния вколотил мяч в сетку.

Замены

Гончаренко попробовал изменить игру заменами. Абель Эрнандес вышел вместо Набабкина. Позже Такума Нисимура сменил Сигурдссона. И Яка Бийол поменял Бистровича. Но это не помогало. Более того, ЦСКА мог пропустить второй. Магнуссон блокировал передачу Кангва в штрафной на одинокого Джорджевича, при этом едва не срезав мяч в свои ворота — в полуметре от штанге он прокатился

В ответ Чалов нанёс отличный удар под перекладину от линии штрафной — Левашов в прыжке вытащил мяч.

Второй гол

И всё-так «Арсенал» забил второй, а не ЦСКА сравнял. Джорджевич на правом фланге получил мяч от Костадинова, вошёл в штрафную и прострелил на Кангва, которым мощным ударом с нескольких метров пробил Акинфеева. Игорь задел мяч, но тот юркнул в сетку всё-таки. Любопытно, что это случилось секунда в секунду с голом «Арсенала» лондонского, который открыл счёт в лондонском дерби.

Отставание ЦСКА от лидирующего «Зенита» вырос до семи очков.