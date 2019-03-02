Судья и Льорис украли у «Арсенала» победу в дерби

Лондон в этом сезоне не участвует в чемпионской гонке. Правда, началось это совсем недавно. Перед новым годом посыпался «Челси», а в последние недели в полосу кризиса вступил «Тоттенхэм». Сначала было поражение от «Бёрнли», причём оно случилось в матче, в котором вернулся после травмы и сразу же забил Гарри Кейн.

Кейн вернулся после травмы и забил. Но «Тоттенхэм» отстаёт от лидеров «Шпоры» проиграли «Бёрнли».

Затем было поражение в лондонском дерби от «Челси» с ужасно смешным автоголом Триппьера.

Сарри выиграл у «Тоттенхэма» без Кепы. «Шпор» добил глупейший автогол! Киран Триппьер стал автором одного из самых нелепых голов сезона.

И до первого места уже 9 очков. А сзади поджимают разошедшиеся «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». У «канониров» 6 побед в последних 8 матчах и 2 поражения. Одно из них — от «Манчестер Сити».

И вот второе подряд дерби. С тем самым «Арсеналом».

«Наши шансы на финиш в топ-4? Странный вопрос. «Арсенал» отстаёт от нас на четыре очка, а «Манчестер Юнайтед» и «Челси» ещё больше. В любом случае, «Тоттенхэм» заслуживает огромной похвалы за то, что сейчас находится на третьей строчке», — сказал перед матчем наставник „шпор“ Маурисио Почеттино. У которого сегодня день рождения. Как и у защитника Тоби Алдервейрелда.

«Арсенал» начал активно и реализовал первый же момент. На 16-й минуте Ляказетт передачей от центра поля запустил в прорыв Аарона Рэмси, тот оторвался от защитника, вышел один на один, обыграл Льориса и закатил мяч в пустые ворота.

Дальше на поле было много борьбы и попыток «Тоттенхэма» придумать что-то у чужих ворот. Но ударов в створ не было. На 41-й минуте Алекс Ивоби вошёл в чужую штрафную с левого фланга атаки и на исполнение пробил из-под защитника, но Льорис в красивом прыжке спас свою команду. На 45-й минуте после заброса в чужую штрафную пробил сначала Эриксен с линии вратарской прямо в Лено, а затем немецкий вратарь сумел парировать и добивание от Сиссоко. Фантастический сэйв!

Второй тайм начался с замен Эмери. Лукас Торрейра заменил Маттео Гюэндузи в перерыве, спустя 10 минут Пьер-Эмерик Обамеянг сменил Ляказетта. Последняя замена была на 72-й минуте, Месут Озил вышел вместо

Аарона Рэмси. Ничего такая скамеечка запасных у «Арсенала».

Но в «Тоттенхэме» есть Кейн. На 75-й минуте после очередного заброса в штрафную со стандарта форвард выиграл позицию и заставил Мустафи нарушать правила. Пенальти. 1:1. Мустафи действительно откровенно толкнул Кейна в спину, но вот в момент подачи, есть такое подозрение, был офсайд. 10-й номер — этот как раз Кейн, то есть даже не получается сказать, что офсайд пассивный.

На концовку матча Почеттино бросил в бой второго форварда — Фернандо Льоренте. Они с Кейном очень славно толкались с защитниками в чужой штрафной, но в основном это заканчивалось фолами. А испанец заработал ещё и карточку.

Однако «Арсеналу» судья долг вернул. Давинсон Санчес нарушил правила против Обамеянга в своей штрафной — пенальти. Пострадавший решил исполнить сам, пробил в левый от себя угол, но Льорис угадал и дотянулся.

А на 6-й добавленной минуте разозлённый Лукас Торрейра грубо сыграл прямой ногой в Дэнни Роуза. Красная.

Лондонское дерби завершилось вничью. Которая в пользу «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Претендентов на чемпионство в Англии осталось двое.