Чемпионат Испании. «Реал» — «Барселона». LIVE!

«Реал» — «Барселона». Текстовая трансляция

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23:10. Потрясающая атака. Винисиус на бровке ушёл от двоих, выждал паузу, отдал на Бензема, тот развернулся, тоже выждал, отдал под удар на Мдрича, хорват сделал ложный замах и пробил точно в угол — но Пике, который только что проиграл эпизод Винисиусу, успел прибежать и в подкате заблокировал удар.

23:05. Да лааадно! Месси не исполнил. Получил пас на ход от Суареса, ворвался в штрафную под углом к воротам и ткнул правой мяч мимо Куртуа — мимо. Правда, на Месси висел игрок.

23:00. Второй штрафной «Реала» намного интереснее первого. Кроос навесил, мяч завис над штрафной, после пары отскоков попал к Бензема, тот ударил, но попал в Лангле. Второй удар, рикошет — тер Штеген взял.

22:50. За пять минут команды успели обменяться неплохими моментами. На неточный штрафной в исполнении Бэйла Месси ответил острым пасом на Суареса, но того опередил защитники выбил мяч на угловой. Бодрое начало. Кстати, в моменте со штрафным Бускетс получил жёлтую карточку. Уже на второй минуте.

22:45. Начали. Гости развели с центра поля.

22:40. Вот-вот начнётся. Команды уже готовы.

22:30. Напомним, что судить матч будет Ундиано Мальенко. Должен был работать Эрнандес Эрнандес, но он позавчера был заменён из-за повреждения.

22:20. «Реал» опубликовал видео, на котором игроки выходят на разминку.

22:10. Опять не играет Марсело, но к его отсутствию в старте «Реала» мы уже начали привыкать. Солари явно больше доверяет более дисциплинированному Регилону. Тем временем испанские СМИ сообщают, что президент «Барсы» Жозеп Бартомеу не приехал в Мадрид из-за гриппа и не будет присутствовать на матче. Зато Флорентино Перес точно будет.

22:05. О составах. Обе команды не обошлись без изменений по сравнению с матчем трёхдневной давности. Вальверде оставил в запасе Семеду, на месте правого защитника сыграет Роберто. Зато в старте с первых минут Артур. У «Реала» кроме предсказуемой замены Наваса на Куртуа нужно отметить появление в старте Бэйла. Он займет место Васкеса.

Состав «Реала»: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Серхио Регилон, Каземиро, Лука Модрич, Тони Кроос, Гарет Бэйл, Винисиус Жуниор, Карим Бензема.



Состав «Барселоны»: Марк-Андре тер Штеген, Серхи Роберто, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Серхио Бускетс, Иван Ракитич, Артур Рамос, Лионель Месси, Усман Дембеле, Луис Суарес.

22.00. Добрый вечер! Сегодня — новое класико. Прошлое состоялось несколько дней назад, но мы хотим ещё!

Самое странное «класико» в истории. «Реал» рвал «Барселону», но проиграл 0:3 Винисиус Жуниор – просто зверь. Но очень невезучий зверь.

Впрочем, есть и альтернативное мнение.

«Класико» не должно быть много. «Барса» и «Реал» достали друг друга и нас И ещё две мысли по итогам матча на «Сантьяго Бернабеу».

Вот ещё один текст про прошлое класико.