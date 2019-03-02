Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Реал» — «Барселона». 2 марта. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Статьи /

«Реал» — «Барселона», 2 марта 2019, чемпионат Испании, онлайн-трансляция

«Реал» — «Барселона». LIVE!
«Чемпионат»
Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images
Чемпионат Испании. «Реал» — «Барселона». LIVE!
Все подробности матча.
Футбол / Испания
Испания - Примера. 26-й тур
02 марта 2019, суббота. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
0 : 1
Барселона
Барселона
0:1 – Ракитич – 26

«Реал» — «Барселона». Текстовая трансляция

Прямая видеотрансляция

ОНЛАЙН

23:10. Потрясающая атака. Винисиус на бровке ушёл от двоих, выждал паузу, отдал на Бензема, тот развернулся, тоже выждал, отдал под удар на Мдрича, хорват сделал ложный замах и пробил точно в угол — но Пике, который только что проиграл эпизод Винисиусу, успел прибежать и в подкате заблокировал удар.

23:05. Да лааадно! Месси не исполнил. Получил пас на ход от Суареса, ворвался в штрафную под углом к воротам и ткнул правой мяч мимо Куртуа — мимо. Правда, на Месси висел игрок.

23:00. Второй штрафной «Реала» намного интереснее первого. Кроос навесил, мяч завис над штрафной, после пары отскоков попал к Бензема, тот ударил, но попал в Лангле. Второй удар, рикошет — тер Штеген взял.

22:50. За пять минут команды успели обменяться неплохими моментами. На неточный штрафной в исполнении Бэйла Месси ответил острым пасом на Суареса, но того опередил защитники выбил мяч на угловой. Бодрое начало. Кстати, в моменте со штрафным Бускетс получил жёлтую карточку. Уже на второй минуте.

22:45. Начали. Гости развели с центра поля.

22:40. Вот-вот начнётся. Команды уже готовы.

22:30. Напомним, что судить матч будет Ундиано Мальенко. Должен был работать Эрнандес Эрнандес, но он позавчера был заменён из-за повреждения.

22:20. «Реал» опубликовал видео, на котором игроки выходят на разминку.

22:10. Опять не играет Марсело, но к его отсутствию в старте «Реала» мы уже начали привыкать. Солари явно больше доверяет более дисциплинированному Регилону. Тем временем испанские СМИ сообщают, что президент «Барсы» Жозеп Бартомеу не приехал в Мадрид из-за гриппа и не будет присутствовать на матче. Зато Флорентино Перес точно будет.

22:05. О составах. Обе команды не обошлись без изменений по сравнению с матчем трёхдневной давности. Вальверде оставил в запасе Семеду, на месте правого защитника сыграет Роберто. Зато в старте с первых минут Артур. У «Реала» кроме предсказуемой замены Наваса на Куртуа нужно отметить появление в старте Бэйла. Он займет место Васкеса.

Состав «Реала»: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Серхио Регилон, Каземиро, Лука Модрич, Тони Кроос, Гарет Бэйл, Винисиус Жуниор, Карим Бензема.

Состав «Барселоны»: Марк-Андре тер Штеген, Серхи Роберто, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Серхио Бускетс, Иван Ракитич, Артур Рамос, Лионель Месси, Усман Дембеле, Луис Суарес.

22.00. Добрый вечер! Сегодня — новое класико. Прошлое состоялось несколько дней назад, но мы хотим ещё!

Самое странное «класико» в истории. «Реал» рвал «Барселону», но проиграл 0:3
Винисиус Жуниор – просто зверь. Но очень невезучий зверь.

Впрочем, есть и альтернативное мнение.

«Класико» не должно быть много. «Барса» и «Реал» достали друг друга и нас
И ещё две мысли по итогам матча на «Сантьяго Бернабеу».

Вот ещё один текст про прошлое класико.

Самое странное «класико» в истории. «Реал» рвал «Барселону», но проиграл 0:3
Винисиус Жуниор – просто зверь. Но очень невезучий зверь.
Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент