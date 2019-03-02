«Локо» играл с «Крыльями». А выиграл «Спартак»

Первые дни весны — не только повод поздравить с прошедшим Бенедикта Хёведеса, который родился 29 февраля и в этом году остался без дня рождения.

Нет, это ещё и время возвращения РПЛ после зимнего перерыва. Этот период всегда умиляет. Чемпионат России на словах недолюбливает каждый второй, зато уж как ждут-то. В Черкизове тоже ждали.

РПЛ возвращается

Уход Геркуса не поставил на паузу политику матч-дэев — довольные люди слушали Чичерину и ели блины (масленица же). Даже самый вроде бы буйный контингент — фанаты — были настроены на позитив. Только толпа начала скандировать, что бывший игрок Самедов — домашнее животное, как тут же неодобрительно задолбили барабаны.

Самедов был хорош. Как раз его проход по флангу привёл к первому голу в игре. На входе в штрафную на него как по старой дружбе сбежались, наверное, все защитники «Локомотива». Тот выдал пас Джано, и грузин сделал первый шаг на пути к возвращению в «Спартак».

У «Локо» самым заметным был Миранчук. Не Алексей — Антон. Наконец-то разговоры о том, что когда-то он казался талантливее обретают осмысленность. Может, кое-что просто забылось за долгую зиму, но на диссонансе со всеми в первом тайме всерьёз впечатляла его стартовая скорость. Старшенький реактивно разгонял атаку «Локомотива», а потом забил очень красивый гол. Он его заслужил.

Удаления, стычки, ничья

Может, как раз из-за активности Антона во втором тайме Анхель психанул и пошёл с ним разбираться. Показалось, что брату прилетело в глаз — как Фирмино в том матче, после которого его начали называть Терминатором. Судья в этот раз предупредил обоих, но уругваец всё не останавливался. Чуть позже дал локтем Баринову, и «Крылья» остались в меньшинстве.

Остальное было для хозяев делом техники — сначала чуть не забил Фарфан, а потом он внезапно возомнил себя Фернандешем. Начал пулять по воротам издалека, а в одном эпизоде отдал шикарную голевую Миранчуку, который сделал дубль. Показалось, что уж теперь «Локо» вынесет «Крылья».

А в ответ гол с контратаки — раз. Удаление Денисова — два. С этими карточками всё скатилось в какой-то сюр и неразбериху. Кому-то показалось, что судья вообще перепутал футболистов и влепил Игорю жёлтую вместо Игнатьева.

В итоге ничья: хочется сказать, что всё из-за судьи, но мамы ведь учат не рубить сгоряча? Давайте пока отметим, что трансферы «Крыльев» работают — недавние спартаковцы делают голы и дают бывшему клубу возможность оторваться от «Локомотива». Посмотрим, найдутся ли в самом «Спартаке» те, кто поможет своим этим шансом воспользоваться.