Иньеста, Подольски и Вилья побеждают Торреса. Чемпионы мира бьются в Японии

Ваше детство закончило карьеру. Ваша юность играет в Японии. Сегодня в местном чемпионате команда «Виселл Кобе» встречалась с «Саган Тосу». За первых играют Андрес Иньеста, Лукас Подольски и Давид Вилья, за вторых бьется – Фернандо Торрес. В итоге клуб с тремя чемпионами мира победил клуб с одним. Разницу как раз сделал один из гениев – Давид Вилья забил свой первый гол после переезда в Японию. Возможно, «Саган Тосу» не хватило Исаака Куэнки: на фоне остальных игроков это имя не настолько громкое, но вингер провел несколько классных сезонов за «Барселону» и становился с ней чемпионом Испании.

«Рад забить. Еще больше рад, что это привело к трем очкам. Это была отличная игра для меня, хочу продолжать в том же духе», – радовался Вилья после матча.



А Фернандо Торрес не скрывал разочарования результатом, хотя и признавался, что был рад пообщаться с друзьями: «Матч против лучших друзей, против бывших партнеров по команде – отличная составляющая футбола. Но нельзя не отметить результат, который выходит за рамки этих эмоций».



Для Вильи это первый гол, но штука в том, что он вообще проводил лишь свой второй матч после переезда в Японию. И тур назад «Виселл Кобе» проиграл 0:1. А на победу клуба смотрели 25 тысяч болельщиков – почти полный стадион.

Первый гол Иньесты в Японии в свое время вышел явно красивее, чем у Вильи:

Помимо этого Андрес сделал идеальный дебютный мяч для Подольски:

В ближайшее время число испанцев в «Кобе» увеличится – клуб подписывает полузащитника Серхи Сампера. Талантливый центральный хавбек из-за травм не смог заиграть в «Барселоне», и сейчас фактически перезапускает карьеру. В 24 года он едет в Японию, но сам футболист не скрывает, что рассчитывает вернуться в Европу.