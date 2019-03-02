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«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» — 3:2. 02.03.19, обзор матча

Маркус Рашфорд, Поль Погба и Ромелу Лукаку
Павел Пучков
Фото: Shaun Botterill/Getty Images
«Манчестер Юнайтед» опять выиграл в концовке. Сульшер уже в четвёрке
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Футбол / Англия

По итогам субботы в Англии случилось сразу несколько перестановок в таблице. «Манчестер Сити» вновь возглавил таблицу чемпионата, и теперь «Ливерпулю» придется завтра биться за первую строчку. А ничья «Арсенала» и «Тоттенхэма» позволила «Манчестер Юнайтед» вклиниться на четвертое место и вплотную приблизиться к тройке. Правда, для этого от «МЮ» потребовался еще один подвиг.

Против «Саутгемптона» Сульшер играл без трети заявки: травмированы Валенсия, Лингард, Мата, Матич, Эррера, Дармиан, Джонс и Марсьяль. А уже по ходу встречи что-то случилось с коленом Алексиса Санчеса, его пришлось убрать с поля. К этому моменту «Манчестер» проигрывал 0:1 после безумного удара Валери в девятку. Впрочем, ответный мяч от Перейры по красоте был не хуже. Бразилец получил шанс выйти в основе из-за травм, и отлично воспользовался им.

Очередной топ-матч при Сульшере провел Лукаку, оформивший дубль. Именно гол бельгийца на 88-й минуте принес «МЮ» победу. Одного мяча не хватило, потому что «Саутгемптон» нашел в себе силы сравнять счет. А после гола в концовке соперник уже не сопротивлялся, и победа могла быть крупнее: в добавленное время арбитр назначил пенальти в ворота «Саутгемптона». Но удар Погба отбил голкипер Ганн. Поль вообще провел очень слабый матч: не создавал моменты в атаке, промазал пенальти, совершил больше всех потерь мяча.

«Это было тяжело», – сказал Сульшер после матча. И только ухмыльнулся, когда ему напомнили о традиционном стиле «МЮ» при Фергюсоне: забивать в концовках.

Самое сложное для «Юнайтед» начинается сейчас: посреди недели поездка в Париж, где надо отыгрывать у «ПСЖ» отставание в два мяча. А в следующие выходные встреча с «Арсеналом», которая невероятно важна для борьбы за место в четверке.

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