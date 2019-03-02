Невероятная концовка игры в Казани! Такого в этом сезоне РПЛ ещё не было

Игра «Рубин» – «Ахмат» катилась к скучной нулевой ничьей, однако горячая концовка стоило того, чтобы потратить деньги на билет. Казанцы забили победный мяч на 90+5-й минуте, причём его автором стал 19-летний Артур Сагитов. Но речь не только о первом голе юного нападающего в его третьем матче в РПЛ, а о нескольких событиях, которые вместили в себя последние минуты.

Вообще-то к победе в концовке был близок «Ахмат». Когда завершалось основное время матча, защитник «Рубина» Владимир Гранат едва не срезал мяч в собственные ворота в борьбе с нападающим Бекимом Балаем. Казанцев выручил арендованный у «Зенита» голкипер Егор Бабурин – перевёл мяч на угловой. Владимир Москалёв из Воронежа добавил три минуты, но соперники сыграли больше. На 90+5-й минуте «Рубин» провёл атаку, которая посеяла панику в обороне гостей. Евгений Башкиров спас вылетавший за поле мяч и сделал передачу на Сагитова, а тот поразил пустые ворота. Тем не менее судья отменил взятие ворот, ошибочно решив, что мяч полностью выкатился за пределы поля.

Москалёв назначил угловой. Последовала подача, и Сагитов, опередив защитников, всё-таки забил заслуженный гол. 19-летний нападающий стал героем матча и помог избежать громкого скандала из-за несправедливого результата.

Команда Бердыева продолжает побеждать, несмотря на потерю ведущих игроков из-за финансовых проблем и наложенный на клуб еврокубковый бан. Зимой Казань покинули Сослан Джанаев, Сесар Навас, Фёдор Кудряшов, Чико Флорес и Сердар Азмун. Сегодня хозяева сыграли с 14 россиянами в составе, без единого легионера! Лишь в запасе находились два иностранца – Филип Уремович и Реза Шекари. Победив «Ахмат», «Рубин» сравнялся по количеству очков со «Спартаком».

«Я бы сказал, что по игре, скорее, должна была быть ничья. Но в Грозном мы в концовке упустили победу, а здесь Всевышний вернул нам очки. Что касается качества игры, для первого матча неплохо. Хотя ряд футболистов не подошли в той форме, которая была необходима. Но, думаю, потихонечку всё наладится. Сагитов достаточно неплохо выглядел на первом сборе, но есть с ним определённые проблемы. Думаю, мы эти проблемы решим. Этот парень, а также Абдуллин, Степанов, Микушин, Агапов – та плеяда игроков, на которых мы надеемся», — сказал Бердыев в эфире телеканала «Матч Премьер».