«Барселона» сильнее «Реала». Второе доказательство за три дня

На второе «класико» за три дня на «Сантьяго Бернабеу» Мадрид вышел со вторым вратарём – Тибо Куртуа. Точнее, с первым. Всё-таки в Примере, как правило, играет бельгиец, а Кейлор Навас получал игровую практику, прежде всего, в Кубке Испании. Кроме того, Гарет Бэйл заменил в основе Лукаса Васкеса. Несмотря на поражение со счётом 0:3, главный тренер «Реала» Сантьяго Солари оставил почти тот же стартовый состав. Играли-то неплохо. Центральные защитники Серхио Рамос и Рафаэль Варан смогли восстановиться от полученных в среду повреждений. В свою очередь наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде сделал одну перестановку – отправил Серхи Роберто в оборону на место Нелсона Семеду. В результате в основу попал Артур.

Главная деталь первых минут игры – высокий, агрессивный прессинг «Реала». «Сливочные» вышли на поле злыми и голодными, помня как о крупном поражении в Кубке Испании, так и об отставании в девять очков в Примере. Этим давлением хозяева скорее отрезали форвардов «Барселоны» во главе с Лео Месси от игроков других линий, нежели сами что-то получили в атаке. За исключением штрафного Гарета Бэйла, который пробил так, как проводит почти весь сезон, ничего страшного у ворот Марка-Андре тер Штегена не было. Тем не менее к 25-й минуте «Реал» выигрывал по ударам – 5:1 (в створ – 1:0). Винисиус Жуниор несколько раз словно на велосипеде въезжал в штрафную «Барселоны» – недоставало хорошей концовки.



Лидер Примеры подождал-потерпел, стал находить свободные зоны в полуфлангах обороны Мадрида и реализовал первый же удар в створ. Забавно, что Иван Ракитич забил в такой же ситуации, в которой Месси отправил мяч мимо цели. Бывают редкие вещи даже в больших матчах. Серхио Рамос на секунду потерял концентрацию – и хорвата. Ракитич вообще пытался успеть везде: в частности, при обороне он закрывал фланг, к которому формально привязан аргентинец.

Много ли надо Рамосу, чтобы завестись? Пару раз капитан «Реала» по-хамски сыграл против Месси, так что естественно, что Лео полез бодаться. Сегодня лоб крепче был у «Барселоны» – она создавала более опасные моменты при счёте 0:1. Да и из всех спорных эпизодов с возможным пенальти на «точку» больше всего тянуло попадание мяча в руку Дани Карвахаля. Месси к перерыву лидировал у каталонцев по количеству встреч с мячом – 42 касания, а у Бэйла для сравнения набралось лишь 13.

Две замены в первые 15 минут второго тайма свидетельствовали о том, что Солари недоволен футболом «Реала» и после перерыва. Желание в игре «сливочных» превалировало над возможностями. Хозяева упёрлись в правый фланг обороны соперника. Уход с поля Бэйла – легко прогнозируемое решение. Но, как ни странно, ещё до этого тренер отказался от услуг Тони Крооса. Может, Солари согласился с мнением Бернда Шустера, назвавшего полузащитника «дизельным трактором».

Решение выпустить Иско за 20 минут до финального свистка – это вообще надежда на авось. Солари не видит его в своей системе, превратил из звезды в болельщика, а в самый тяжёлый момент вдруг бросает в бой. Значит, просто нет у тренера идей. Хулена Лопетеги уволили из «Реала» в октябре как раз после поражения от «Барселоны» (1:5), а как будет с Солари после 0:4 за три дня?



Контролировавшие игру каталонцы настолько уверовали в своё превосходство на «Сантьяго Бернабеу», что Жерар Пике стал пускаться в дриблинг в собственной штрафной – от одного края до другого! Показательный эпизод: это «класико» оказалось не самым великим в истории. «Барселона» читала соперника, словно открытую книгу, и ждала шанса забить ещё один гол в контрвыпаде. Но Месси (85 касаний мяча за игру) не был в этот вечер кровожадным. «Реал» усилием воли организовал напряжённую концовку, однако заслуженно проиграл и матч, и золото Примеры. «Барса» убрала с дороги конкурента.