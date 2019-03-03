Кейн может покинуть «Тоттенхэм». Ему нужны трофеи

Низко не опускаются, но и до вершины не достать. Стремления Кейна, неудачный рестарт ЦСКА и поражение «Реала» в «класико» — в обзоре дня.

Каррера: пожал бы руку Глушакову, ничего против него не имею

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал о конфликте с полузащитником красно-белых Денисом Глушаковым.

«Я бы пожал руку Глушакову. Ничего против него не имею. Если была какая-то проблема, то он сам себе её создал. Единственная проблема, которую мог создать я, — это то, что он сидел на скамейке на протяжении нескольких матчей. Но эту проблему сформировал он сам. Если увижу его, то поприветствую и протяну руку. То, что произошло, было моей реакцией на его действия», — сказал Каррера в программе «Инсайдеры».

Как изменился «Спартак» за зиму: главное Красно-белые подходят к весне с нестабильностью в футболе, составе и эмоциональном настрое, но с верой в светлое будущее.

«Витесс» Слуцкого одержал третью победу подряд в Эредивизии, разгромив НАК

В матче 24-го тура нидерландской Эредивизии «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, принимал НАК. Встреча прошла в Арнеме на стадионе «Гелредом» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.



Автором первого мяча стал нападающий НАКа Джованни Корте, отличившийся на 29-й минуте. В начале второго тайма форвард «Витесса» Томас Бёйтинк сравнял счёт. На 77-й минуте защитник Майкел ван дер Верфф вывел хозяев вперёд. В концовке по голу в ворота гостей забили защитник Александер Бюттнер и хавбек Матуш Беро.

«Барселона» одолела «Реал» в гостевом матче Примеры благодаря голу Ракитича

Прозвучал финальный свисток в матче 26-го тура испанской Примеры «Реал» – «Барселона». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в матче забил полузащитник каталонской команды Иван Ракитич, отправивший мяч в сетку после передачи хавбека Серхи Роберто.

«Барселона» сильнее «Реала». Второе доказательство за три дня Даже без гола или голевой передачи Месси.

Серхио Рамос как обычно. Дал по лицу Лео Месси Давайте решать, что там было.

«Лацио» разгромил «Рому» в римском дерби

В матче 26-го тура итальянской Серии А «Лацио» принимал «Рому». Римское дерби прошло на стадионе «Олимпико» и завершилось со счётом 3:0 в пользу хозяев.



Автором первого гола стал нападающий Фелипе Кайседо, отличившийся на 12-й минуте. В середине второго тайма форвард Чиро Иммобиле увеличил преимущество «Лацио», реализовав пенальти. Третий мяч забил хавбек Данило Катальди на 89-й минуте.

«Лацио» прервал беспроигрышную серию «Ромы» в чемпионате Италии, которая состояла из восьми матчей. Для «орлят» эта победа стала третьей в последних четырёх встречах.

«Монако» сыграл вничью с «Анже» в Лиге 1, Головин отдал голевой пас

В матче 27-го тура французской Лиги 1 «Анже» принимал «Монако». Встреча прошла в Анже на стадионе «Раймон Копа — Жан-Буин» и завершилась со счётом 2:2.



Автором первого гола стал полузащитник «Анже» Флавьен Тэт, отличившийся на 22-й минуте. В концовке первого тайма Тэт оформил дубль. В начале второй половины «Монако» благодаря усилиям Радамеля Фалькао отыграл один мяч, который был забит после передачи российского хавбека Александра Головина. На 80-й минуте Фалькао сравнял счёт, реализовав пенальти.

«Монако» спасся после ужасного тайма. Головин начал камбэк голевой передачей Это был трудный вечер для монегасков.

Игроки «Тоттенхэма» опасаются, что Кейн может покинуть клуб

Футболисты «Тоттенхэм Хотспур» обеспокоены ситуацией вокруг нападающего команды Гарри Кейна. 25-летний англичанин намерен всерьёз рассмотреть вариант смены клуба, если «шпоры» не начнут выигрывать трофеи, сообщает The Telegraph.

Кейн был сильно расстроен после поражения в выездном матче 28-го тура английской Премьер-Лиги с «Челси» (0:2), поскольку оно практически лишило «Тоттенхэм» реальных шансов на чемпионство в нынешнем сезоне.



Форвард не намерен форсировать уход из «Тоттенхэма» предстоящим летом, но ещё одна кампания без трофеев может повлиять на его будущее в клубе.

Судья и Льорис украли у «Арсенала» победу в дерби Арбитр матча и Пьер-Эмерик Обамеянг переоценили свои силы.

ЦСКА проиграл тульскому «Арсеналу» в матче 18-го тура РПЛ в Грозном

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» встречался с ЦСКА. Встреча состоялась на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 2:0 в пользу тульской команды.



В начале второго тайма мяч в ворота голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева отправил нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич. В концовке встречи форвард туляков Эванс Кангва забил второй гол. Таким образом, ЦСКА прервал беспроигрышную серию в Российской Премьер-Лиге, которая длилась на протяжении 5 матчей.