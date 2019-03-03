Кейн может покинуть «Тоттенхэм». Ему нужны трофеи

Каррера: пожал бы руку Глушакову, ничего против него не имею
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал о конфликте с полузащитником красно-белых Денисом Глушаковым.
«Я бы пожал руку Глушакову. Ничего против него не имею. Если была какая-то проблема, то он сам себе её создал. Единственная проблема, которую мог создать я, — это то, что он сидел на скамейке на протяжении нескольких матчей. Но эту проблему сформировал он сам. Если увижу его, то поприветствую и протяну руку. То, что произошло, было моей реакцией на его действия», — сказал Каррера в программе «Инсайдеры».
«Витесс» Слуцкого одержал третью победу подряд в Эредивизии, разгромив НАК
В матче 24-го тура нидерландской Эредивизии «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, принимал НАК. Встреча прошла в Арнеме на стадионе «Гелредом» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
Автором первого мяча стал нападающий НАКа Джованни Корте, отличившийся на 29-й минуте. В начале второго тайма форвард «Витесса» Томас Бёйтинк сравнял счёт. На 77-й минуте защитник Майкел ван дер Верфф вывел хозяев вперёд. В концовке по голу в ворота гостей забили защитник Александер Бюттнер и хавбек Матуш Беро.
«Барселона» одолела «Реал» в гостевом матче Примеры благодаря голу Ракитича
Прозвучал финальный свисток в матче 26-го тура испанской Примеры «Реал» – «Барселона». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол в матче забил полузащитник каталонской команды Иван Ракитич, отправивший мяч в сетку после передачи хавбека Серхи Роберто.
«Лацио» разгромил «Рому» в римском дерби
В матче 26-го тура итальянской Серии А «Лацио» принимал «Рому». Римское дерби прошло на стадионе «Олимпико» и завершилось со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал нападающий Фелипе Кайседо, отличившийся на 12-й минуте. В середине второго тайма форвард Чиро Иммобиле увеличил преимущество «Лацио», реализовав пенальти. Третий мяч забил хавбек Данило Катальди на 89-й минуте.
«Лацио» прервал беспроигрышную серию «Ромы» в чемпионате Италии, которая состояла из восьми матчей. Для «орлят» эта победа стала третьей в последних четырёх встречах.
«Монако» сыграл вничью с «Анже» в Лиге 1, Головин отдал голевой пас
В матче 27-го тура французской Лиги 1 «Анже» принимал «Монако». Встреча прошла в Анже на стадионе «Раймон Копа — Жан-Буин» и завершилась со счётом 2:2.
Автором первого гола стал полузащитник «Анже» Флавьен Тэт, отличившийся на 22-й минуте. В концовке первого тайма Тэт оформил дубль. В начале второй половины «Монако» благодаря усилиям Радамеля Фалькао отыграл один мяч, который был забит после передачи российского хавбека Александра Головина. На 80-й минуте Фалькао сравнял счёт, реализовав пенальти.
Игроки «Тоттенхэма» опасаются, что Кейн может покинуть клуб
Футболисты «Тоттенхэм Хотспур» обеспокоены ситуацией вокруг нападающего команды Гарри Кейна. 25-летний англичанин намерен всерьёз рассмотреть вариант смены клуба, если «шпоры» не начнут выигрывать трофеи, сообщает The Telegraph.
Кейн был сильно расстроен после поражения в выездном матче 28-го тура английской Премьер-Лиги с «Челси» (0:2), поскольку оно практически лишило «Тоттенхэм» реальных шансов на чемпионство в нынешнем сезоне.
Форвард не намерен форсировать уход из «Тоттенхэма» предстоящим летом, но ещё одна кампания без трофеев может повлиять на его будущее в клубе.
ЦСКА проиграл тульскому «Арсеналу» в матче 18-го тура РПЛ в Грозном
В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» встречался с ЦСКА. Встреча состоялась на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 2:0 в пользу тульской команды.
В начале второго тайма мяч в ворота голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева отправил нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич. В концовке встречи форвард туляков Эванс Кангва забил второй гол. Таким образом, ЦСКА прервал беспроигрышную серию в Российской Премьер-Лиге, которая длилась на протяжении 5 матчей.