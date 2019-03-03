19-летний Грулев вырвал победу в Уфе! Он – лучший в РПЛ по одному показателю

«Динамо» стартовый матч 2019 года проводило в Уфе. В середине первого тайма защитник гостей Шунич на ровном месте подарил гол Игбуну. В середине второго тайма гости отыгрались благодаря мячу Луценко, который пробил головой после подачи с углового. Матч заканчивался вничью, судья добавил три минуты, но перед финальным свистком отличился 19-летний динамовец Вячеслав Грулев. В этот момент на часах было 93:32. Судя по всему, арбитр накинул ещё 30 секунд из-за замены Луценко на Панченко, позволив «Динамо» закончить атаку.

Грулев родился в 1999 году в Кемерово. Там занимался футболом, пока в 2012-м не перешел в академию Коноплева – поехал на турнир в Тольятти и приглянулся местным тренерам. Правда, уже в 2013-м Грулев оказался в академии «Динамо», зарекомендовав себя на турнире памяти Бескова. Уже в первый же год в системе бело-голубых его признавали лучшим нападающим по своему возрасту. Последние годы он играл за молодежную команду «Динамо» и в ПФЛ за «Динамо-2», которым в 2017-м руководил Дмитрий Хохлов. Так что главный тренер основы отлично знает сильные и слабые стороны футболиста, который забивал «Валенсии» на «Олд Траффорд». Правда, то был лишь Nike Premier Cup.

Грулев дебютировал в РПЛ ровно год назад (ладно, год без одного дня) – 4 марта 2018 года. Забавно, что тот матч так же был в Уфе. Тогда Грулев появился на поле на 82-й минуте вместо Черных. На этот раз – на 75-й минуте. Опять вместо Черных. У «Динамо» во втором тайме начали проседать фланги. Судя по первой части чемпионата и зимним сборам, напрашивался выход Мигела Кардозу, но Дмитрий Хохлов сделал выбор в пользу воспитанника и угадал.



Грулев забил свой второй мяч в РПЛ (комментатор почему-то утверждал, что первый). Ранее полузащитник отличился в этом сезоне в Казани на 86-й минуте в 16-м туре. Тот гол принес «Динамо» ничью во встрече с «Рубином». Таким образом, у Грулева в этом сезоне 2 гола при 47 минутах в этом чемпионате России.

По соотношению забитых мячей к времени на поле динамовец стал лучшим в этом сезоне. Ему на гол потребовалось 23,5 минуты. На втором месте идет Магомед-Шапи Сулейманов – 36 минут на гол.