«Спартаку» повезло. По такому матчу он должен был проиграть

Без Глушакова

В составе «Спартака» не оказалось Глушакова, и это стало сенсацией, ведь во всех последних контрольных матчах в Турции капитан красно-белых неизменно оказывался на поле с первых минут. Против «Краснодара» же в паре с Зобниным при схеме 4-4-2 вышел Гулиев. При всей сенсационности этого решения Кононова в нём просматривалась логика, а особенно логичным шаг стал смотреться тогда, когда стал понятен план команды на стартовый отрезок матча.

Его можно было предугадать по первым же действиям игроков в красно-белых футболках. Первые минуты прошли под знаком мощнейшего прессинга хозяев. «Спартак» показывал феноменальное движение, не пускал «Краснодар» на свою половину поля, выигрывал почти всю борьбу и собирал подборы, а мобильные Гулиев и Зобнин успевали перекрывать все зоны и мгновенно вступать в отбор. Красно-белые пытались задавить «быков» и как можно скорее обеспечить себе преимущество.

Кононов дирижировал с бровки и в моменты, когда мячом владел «Краснодар», жестами просил своих футболистов скорее выдвигаться в их сторону. «Спартак» берёг этот темп, но было понятно, что все 90 минут его не выдержать. Да и 45 – тоже. Ведь силы не безграничны, а соперник, успевший провести три официальные встречи, находился в лучшем тонусе и рано или поздно должен был очухаться, перестроиться и приспособиться к прессингу. Поэтому важнейшей задачей для красно-белых стал быстрый гол.

Результативный буллит Зе Луиша

И этот гол случился. Правда, не в первую десятиминутку, когда преимущество «Спартака» было подавляющим, а чуть позже. А привёл к нему не высокий отбор, а низкий. «Краснодар» всей командой в кои-то веки почти продвинулся на половину поля москвичей, выполнил прострел, но мяч оказался у Айртона, который мгновенно забросил его вперёд на ход Зе Луишу. Африканский форвард легко выиграл в скоростном забеге у Фьолусона, допустившего позиционную ошибку, умчался один на один с центра поля и переиграл Сафонова.

И как тут было не вспомнить, что выход исландского центрального защитника, одного из самых «привозящих» во всём чемпионате, оказался вынужденным кадровым решением «Краснодара», поскольку основной игрок на этой позиции – Спайич – дисквалифицирован за перебор жёлтых карточек.

Провал «Спартака» в конце тайма

Гол должен был придать команде Кононова уверенности, на деле же получилось наоборот. Темп игры окончательно снизился к 20-й минуте, и на первый план вышли общекомандный класс и сыгранность. «Краснодар» оказался в этом лучше. Он стал чаще владеть мячом и создавать подходы. На 26-й минуте гости сравняли счёт – Рамирес сделал рывок по левому флангу, выполнил классный пас к линии штрафной, Джикия в борьбе с Классоном не успел выйти на перехват, мяч прокатился дальше и оказался у включившегося из глубины Перейры. Уругвайца откровенно зевнул Гулиев, но это можно было объяснить, если вспомнить, какой объём беговой работы уже выполнил Аяз к тому моменту. Концентрация не могла не снизиться.



Концовка первого тайма превратилась для «Спартака» в настоящий кошмар, чудом не приведший к новым пропущенным мячам. Сначала Классон из хорошей позиции пробил над перекладиной, потом момент не реализовал Петров, а перед самым перерывом всё тот же Классон, усадив двух защитников на пятые точки ложными замахами, сотряс штангу. Вандерсон добил мяч в сетку, но, на счастье красно-белых, уже из офсайда.



В эти минуты «Спартак» выглядел беспомощным и не мог противопоставить «Краснодару» почти ничего. Сил больше не становилось, а взаимопонимания не хватало и в стартовом отрезке. Кононова не устраивало происходящее, ещё до ухода команд в раздевалку он провёл первую замену – Мельгарехо вместо Ломовицкого.

Плохой Ханни, отличный Айртон

Ломовицкий действительно отыграл средненько – сорвал две хорошие возможности для острых навесов, плохо принимал мяч и терял темп атак, плюс на его бровке Рамирес и Классон ощутимо давили на Рассказова. Требовался крайний полузащитник с более сильными оборонительными характеристиками. Однако Ломовицкий вовсе не был худшим на поле. Ещё меньше нравилась игра Ханни. Алжирец давал слишком мало конкретики и не выполнил за стартовые 45 минут ни одного точного острого паса из множества попыток. Непозволительная роскошь для футболиста, который к тому же выпадал из общекомандного прессинга.

В «Спартаке» вообще под конец тайма просели по движению все игроки. Исключением, пожалуй, стали двое: Айртон, прекрасно работавший на бровке против Сулейманова в обороне и неугомонно носившийся на дриблинге вперёд, и Гулиев, который, несмотря на оплошность в эпизоде с пропущенным мячом, выполнял много черновой работы.

Везение!

Во втором тайме «Спартаку» не стало проще. «Краснодар» выглядел интереснее, умнее и быстрее. У «быков» была лишь одна проблема – реализация. Только Вандерсон трижды за вторые 45 минут выскакивал на опаснейшие позиции и всякий раз смазывал удар.

Кононов снова вступил в игру, выпустив Мелкадзе. Как ни странно, это пошло команде на пользу. Молодой Георгий обеспечил гораздо лучшее движение, чем Луис Адриано, и благодаря ему у «Спартака» стало получаться хотя бы организовать давление. Эмоциональное и опасное, но сумбурное. Хотя это давление – ничто по сравнению с финальным штурмом «Краснодара». Гости снова упустили два убойных момента. Вновь зазвенела перекладина, Селихов бросался под мяч в последний момент. Учитывая все эти чудеса и валидольность концовки, «Спартак» должен быть доволен ничьей. Хотя от золотой планки она его ощутимо отдалила.