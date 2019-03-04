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Черышев был одним из самых активных игроков матча «Валенсия» — «Атлетик»

Денис Черышев
Олег Лысенко
Фото: Miguel Fernandez/NurPhoto via Getty Images
Черышев — в порядке. Принял участие в голевой атаке и самом спорном эпизоде игры
Россиянину прилично досталось от басков.
Футбол / Испания

На игру с крепким и неуступчивым на любой поляне «Атлетиком» «Валенсия» вышла в приподнятом настроении – прорыв в финал национального Кубка в городе отмечают по сей день.

Испания - Примера. 26-й тур
03 марта 2019, воскресенье. 22:45 МСК
Валенсия
Валенсия
2 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 – Родриго – 49, 2:0 – Гамейро – 89

С первых минут на газон «Местальи» отправился и Денис Черышев – уже можно, наверное, добавить «как обычно». В начале 2019 года El Ruso демонстрирует такой футбол, что у Марселино не возникает сомнений, ставить того в старт или нет. За пару месяцев Черышев трижды поразил чужие ворота в трёх разных турнирах, и если присаживается на лавочку, то только чтобы слегка перевести дыхание. В жёстком состязательном графике «Валенсии» ротация – штука неизбежная и жизненно важная.

У Марселино ещё во время сотрудничества в «Вильярреале» сложилось чёткое представление о роли и месте Чери на поле, и после переезда в Валенсию оно у Мистера не изменилось. Время от времени он двигает Дениса в переднюю линию, но чаще всего ставит левым хавом в схеме 4-4-2. В этом качестве Марселино использовал своего 11-го номера и сегодня. Вместе с одним из самых агрессивных латералей Ла Лиги Гайя Черышев составил пробивную связку на левом краю. Через него хозяева и предпочитали разворачивать свои атаки. Одна из них стала результативной.

Черышев не ограничивался одним лишь узким желобком вдоль боковой линии. Смещаясь в центр, Денис освобождал коридор для прорывов настырного Гайя и однажды совсем немного разминулся с мячом на позиции центрфорварда. О своих прямых обязанностях – доставке мяча штатным форвардам – он тоже не забывал. Один классный кросс у Черышева прошёл до перерыва – замкнуть его Мине помешал защитник Мартинес.

На Черышеве заработал «горчичник» Рауль Гарсия: брутальный опорник «Атлетика» врезался в русского испанца в воздухе. Денис с болезненной гримасой потёр рукой ушибленное плечо, но продолжил игру.

Внёс лепту Черышев и в результативную атаку. Основная заслуга в ней принадлежала Мине (скидка) и Родриго (эффектный удар слёта), но и в Денисовых ногах мяч по дороге в сетку ворот Эррерина побывал.

А в середине второго тайма Черышеву снова «прилетело». Теперь от защитника Де Маркоса. Нарушение правил не вызывало вопросов – судья усомнился в легитимности положения пострадавшего. После консультаций с коллегой у телевизионного монитора Давид Медье Хименес зафиксировал офсайд, чем вызвал гнев у «Местальи» — она-то ждала пенальти! И кто скажет, что необоснованно?

Счёт «Валенсия» всё же удвоила, но уже в концовке и при помощи «джокеров» Марселино. Один свежий боец, Солер, выполнил фланговую передачу, а другой, Гамейро, её преобразовал в гол.

Черышев задержался на поле до финального свистка – лишнее подтверждение хорошей физической готовности игрока. Отличная новость для Станислава Черчесова.

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