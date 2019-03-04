7 самых удачных дебютов в РПЛ. Тут не только «ноунеймы»

Более десятка игроков – легионеров, молодых резервистов, пришельцев из низших лиг – открыли для себя РПЛ в первые дни весны 2019 года. Мы отобрали среди индивидуальных дебютов семёрку самых успешных.



Айртон («Спартак»)

Колоритный новичок красно-белых был небезупречен в обороне, но сполна компенсировал защитные огрехи большим объёмом проделанной работы. По суммарному количеству тактико-технических действий (117) Айртон уступил в «Спартаке» лишь своему российскому «двойнику» Зобнину. Самое ценное среди них – голевой пас Зе Луишу метров на 60. Дебютом в новой лиге бразилец может быть доволен.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Спартаку» повезло. По такому матчу он должен был проиграть В игре красно-белых было много эмоций, а «Краснодар» смотрелся умнее и интереснее.

Павел Калошин («Анжи»)

Не от хорошей жизни Магомед Адиев ставит на ключевые позиции вчерашних дублёров. Понятно, что он предпочёл бы видеть в центре обороны кого-то более взрослого и предсказуемого. С другой стороны, не окажись клуб в бедственном финансовом положении, Калошин и ему подобные юниоры ещё бог знает сколько времени могли бы мариноваться в молодёжном первенстве – не лучшее на Земле месте для роста футболистов категории «20+». С воспитанником столичных «Смены» и «Спартака» в тройке центральных защитников «Анжи» на ноль отработал в Оренбурге, а значит, со своими задачами новичок в целом справился. Аннулированный автогол забудется – сенсационная победа запомнится.

Камиль Закиров («Анжи»)

Ещё одно новое имя в дагестанских рядах. В Оренбурге Адиев расположил своих дебютантов неподалёку друг от друга: Закирова чуть выше Калошина. Несмотря на дефицит опыта у парней, центральная ось «Анжи» под натиском хозяев не сломалась. Камиль сформировал достаточно надёжную связку с Ондуа и качественно отработал первые полтора часа в РПЛ. Отбирал, подбирал, отдавал – что ещё требуется от опорника? До прошлой пятницы самым примечательным фактом в биографии 20-летнего полузащитника был гол в ворота «Спартака». Естественно, в молодёжной лиге. Теперь есть целый матч в РПЛ, победный.

Похоже, после заведения уголовного дела Сарр готов был бежать куда угодно, лишь бы подальше от Норвегии и её дотошных правоохранителей. Предложение из Красноярска подоспело очень вовремя. Сенегальский опорник отблагодарил Дмитрия Аленичева за доверие в первом же матче – именно его гол после классного кросса ещё одного новобранца «Енисея», Данченко, принёс аутсайдеру драгоценное очко в противостоянии с «Ростовом».

Фото: фк-енисей.рф

Матиас Норманн («Ростов»)

Однажды «Ростов» уже выписывал себе новичка из Англии. Смысл приезда Дэвида Бэнтли в Россию так и остался загадкой. Смысл для клуба – выгоду игрока понять легко. Норманн, в отличие от Бэнтли, начал приносить пользу команде безотлагательно – притом что до недавних пор варился не в АПЛ, а в английском аналоге нашего молодёжного первенства. Дебют в РПЛ норвежский хавбек отметил результативной передачей в де-юре выездном для «Ростова», а де-факто и для «Енисея» тоже матче.

Занятная встреча старых знакомых по донецкому «Шахтёру» состоялась в Екатеринбурге. Левому центральному защитнику гостей Ракицкому не раз приходилось противостоять по позиции правому латералю хозяев Кулакову. Но если Денис в РПЛ давно себя зарекомедовал с наилучшей стороны, то Ярославу только предстоит это сделать. Первые матчи Ракицкого за «Зенит» позволяют предположить, что много времени для этого ему не понадобится. В комплекте с Ракицким «Зенит» получил поставленный длинный пас, позволяющий выходить из обороны в атаку без промежуточных передач. Забросы 44-го номера на Смольникова и Жиркова регулярно достигали адресатов и вели к обострению игры. При этом и «дома» он был основателен и аккуратен. Выездная победа на ноль – лучшая оценка центральному защитнику.

Фото: fc-zenit.ru

Азмун продолжает забивать. Его гол снова стал победным для «Зенита» Лидер РПЛ выиграл в Екатеринбурге на классе.

Из тройки зимних приобретений сине-бело-голубых пока круче всех проявляет себя Азмун: так бойко в «Зените» даже великий Халк не стартовал. Но Сердар в России человек не новый, его игровые достоинства и прежде были хорошо известны. Большей неожиданностью явилась быстрая и внешне безболезненная интеграция в новую футбольную среду двух других новичков питерского клуба. Они теперь и отвечают в «Зените» за начальную стадию атаки. На Урале Барриос регулярно спускался ниже центральных защитников, перевоплощаясь в либеро, активно участвовал в розыгрыше мяча и в очередной раз подверг сомнению стереотип о себе как о мастере узкого, сугубо разрушительного профиля. В его репертуаре не только зрелищные подкаты и своевременные перехваты. Пас на среднюю и дальнюю дистанцию тоже в наличии. Насчёт удара повременим с выводами.



Использованы данные Instat.