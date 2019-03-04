Бекхэму установили памятник в США. Он начал новую эру местного футбола

В воскресенье в Лос-Анджелесе состоялось торжественное открытие памятника экс-полузащитнику местного «Гэлакси» Дэвиду Бекхэму. Говорят, это лишь начало для большого парка спортивных легенд для местных команд, и речь не только о звёздах футбола.

Выбор Бекхэма как человека, с которого начинается серия памятников, показался странным для многих как в США, так и в Англии. Местные болельщики в целом не очень любят Дэвида, хотя он был первой большой звездой, приехавшей в Штаты. Именно с его приглашения MLS начала развиваться в сторону пиара и маркетинга. В местном футболе есть даже правило Бекхэма, по которому топ-игроков разрешено выводить из-под потолка зарплат. И в плане имиджевого продвижения Бэкс проделал огромную работу как для «Гэлакси», так и для лиги в целом. Более того, он продолжает делать это и сейчас, просто приходя на матчи с детьми – это всегда событие, о котором говорят не только спортивные СМИ.

Но с футбольной точки зрения американский этап карьеры Бекхэма был чистым заработком денег без напряга. На определённом этапе болельщики клуба открыто ненавидели его и приходили на матчи с плакатами: «Убирайся». В итоге он и убрался, чтобы повысить свои шансы поехать на ЧМ-2010. И заканчивал свою карьеру Бэкс не в США. «Гэлакси» лишь третий клуб в его карьере по количеству матчей. Да и вообще величие чисто футбольной карьеры Дэвида очень спорно. В истории «Гэлакси» были футболисты, которые заслужили памятник куда больше. Начиная от Донована, проведшего за клуб почти 300 игр и давшего американскому футболу не меньше Бэкса.

По одной из версий, «Гэлакси» начали с Бекхэма исключительно из-за маркетинговых соображений. Клуб борется за влияние в городе с недавно появившимся в MLS «Лос-Анджелесом». И история со статуей – возможность напомнить, за какой клуб всегда играли самые обсуждаемые футболисты лиги. Плюс огромный охват в социальных сетях: у Бекхэма и его жены Виктории на двоих 78 млн подписчиков в «Инстаграме». Плюс гостями официального открытия стали Робби Кин, Коби Брайант и Снуп Догг. «Сбылась моя мечта. Я реально горжусь этим. Вы зафиксировали меня в истории молодым, а мои дети и внуки смогут однажды приехать сюда и увидеть, чего добился их отец и дед вместе с этим клубом», – признался Бекхэм.



Но в социальных сетях не удержались от шуток над памятником.