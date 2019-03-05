Подкаст «Чемпионата». «Зенит» и «Краснодар» в ЛЕ, все пары в ЛЧ

Сегодня «Реал» попытается не упустить гостевую победу над «Аяксом», завтра «МЮ» нужно чудо в Париже, а потом «Зенит» и «Краснодар» попробуют выйти в четвертьфинал Лиги Европы. Мы не пропустили ни одну из интересных тем предстоящих матчей в еврокубках. В каком состоянии команды, чего от них можно ждать, чего им делать точно не следует – в новом подкасте «Чемпионата».

Важно! Спасибо за комментарии к первому выпуску. Мы прислушались и поработали над звуком.

00.35 – «Зениту» повезло с соперником?

02.45 – Мусаев сказал, что «Краснодар» больше не «белый и пушистый». Это поможет?

06.15 – Ищем интригу в матче «Боруссии» и «Тоттенхэма».

08.10 – Что вообще происходит с «Реалом»? И комплименты «Аяксу».

14.50 – Ещё о «Реале». Бэйл – главное разочарование сезона.

16.06 – «МЮ» дико не повезло в первом матче. Теперь нужно чудо.

20.58 – «Порту» и «Рома»: какая из команд проблемнее?

24.42 – Что должен сделать «Ман Сити», чтобы не пройти «Шальке»?

27.43 – «Ювентус» изменил себе и сам виноват в поражении в Мадриде. Но шансы есть.

35.14 – В первом матче «Барса» простила. Но «Лион» всё равно неудобный соперник.

37.59 – У «Ливерпуля» всего один недостаток. Но критический.

Также подкаст можно послушать по этой ссылке в аудиоформате во «Вконтакте» с выключенным экраном телефона.