Квальярелла до сих пор отжигает в Италии. Лучшие голы тура в Серии А

Продолжаем рассказывать о лучших голах очередного тура Серии А. Несмотря на ряд топ-матчей («Юве» — «Наполи», например), в список попали голы из менее статусных игр. Всё по-честному — они и впрямь получились на порядок красивее остальных. Оцените сами.

5. Жервиньо всех обхитрил.

4. Паволетти расстроил Спаллетти.

3. Гол ножницами бывшей звезды «Юве» Квальяреллы.

2. Белотти показал, что всё ещё очень хочет в топ-клуб.

1. Ринкон выгрыз мяч почти в центре поля, а потом вколотил его в «девятку». Лучший!