Символическая сборная 18-го тура РПЛ

Этот тур вообще был слаб на вратарские подвиги — во многом из-за того, что команды атаковали очень посредственно и часто неточно били из-за пределов штрафной. На таком фоне более-менее выделяется голкипер «красно-белых»: «Краснодар» активно напрягал его, пусть и мало бил в створ, но при этом удары «быков» по воротам были довольно сложными. Чего стоит только сейв в самом конце игры, когда Селихов сначала перехватил опаснейший прострел Газинского, а затем сразу же среагировал на расстрел Оллсона в стиле Игоря Акинфеева. Ну и крутые вводы мяча в игру с руки на Айртона, Ханни и компанию тоже нельзя забывать.

Николай Рассказов, «Спартак»

Команда Кононова провела очень неоднозначный матч — так можно описать игру большинства «спартаковцев», но не Рассказова. Николай уверенно играл и в атаке, и в обороне. Когда хозяева были с мячом, он развивал атаки «Спартака» вертикальными передачами по флангу на всех третях поля, тащил мяч сам, комбинировал с Ломовицким, Зобниным и Зе Луишем. Когда «Спартак» оборонялся, Рассказов сделал три отбора и три перехвата, причем два из них – на чужой половине в попытке сорвать контратаки «Краснодара» (вспомните, как он прочитал пропустившего передачу Классона). Николай был редкой деталью контрпрессинга Кононова, которая работала.

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Тульский «Арсенал» сенсационно обыграл ЦСКА в Грозном, причём «армейцы» постоянно взламывали опорную номинальных хозяев, но всего трижды били из штрафной. Игра Беляева решила исход матча: ЦСКА усиленно давил на зону Максима в первом тайме, но ни разу не смог проникнуть в левую для себя половину штрафной «Арсенала». Четыре отбора и шесть перехватов подтверждают тезис.

Аде Ойеволе, «Оренбург»

Странно ставить в сборную защитника команды, которая проиграла полумертвому «Анжи», но Ойеволе выдал качественный перформанс. В первой половине матча Аде играл правого центрального защитника, но располагался высоко и широко. Там он создавал перегрузы и классно продвигал мяч вперёд. После удаления «Оренбург» перешёл на схему с двумя защитниками, и Ойеволе начал продвигать мяч и из центральной зоны. В итоге у защитника намного больше передач вперёд, чем назад, 4 точные передачи в штрафную и 3 ключевых — в том числе после его навеса «Оренбург» нанёс свой самый опасный удар. Благодаря Ойеволе, «Оренбург» доминировал и после удаления: кроме атакующей игры, Аде пахал ещё и в обороне, сделав два удара, два перехвата, 7 подборов на чужой половине поля.

Айртон не в сборной, потому что его выступление в обороне все-таки было слабым, а вот эквадорец был хорош во всех компонентах. Рамирес не дал «Спартаку» ни комбинировать справа, ни создавать выгодные изоляции против себя же, съев Ломовицкого с потрохами; Мельгарехо также не смог доставить «Краснодару» больших проблем благодаря Кристиану. А еще Рамирес быстро разгонял контратаки – вы могли не заметить, но голевую передачу на Перейру вырезал именно эквадорец, предварительно пробежав с мячом от своей трети до чужой.

«Спартаку» повезло. По такому матчу он должен был проиграть В игре красно-белых было много эмоций, а «Краснодар» смотрелся умнее и интереснее.

Instat насчитал у россиянина 10 отборов и 11 перехватов — невероятные цифры даже для опорного полузащитника, тем более в игре, где был явный фаворит. Оздоев ни разу не провалился ни в прессинге, ни в переходных фазах, ни в глубокой обороне — он просто цементировал центр поля. В атаке Магомед оказался единственным игроком второй линии билд-апа, но все равно здорово продвигал мяч: много передач вперёд или по диагонали, 4 точные передачи в штрафную, 3 передачи под удар, включая голевой пас. Очень мощно.

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Дебют обвиняемого в изнасиловании сенегальца вышел на славу: команда Аленичева уверенно оборонялась против «Ростова», а сам Сарр бетонировал центр поля. Два отбора и пять перехватов — неплохие цифры для первого матча в РПЛ. При этом Бабакар неплохо подключался в штрафную вторым темпом под навесы — благодаря такому году «Енисей» выцепить ничью у севшего обороняться «Ростова». Ну и функции распаковщика Сарр тоже выполнял, начиная атаки своей команды своевременными передачами на активный левый фланг, Заневу и Савичеву.

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Эванс Кангва, «Арсенал»

Замбийский вингер был важной частью контратакующего плана Черевченко. Кангва уходил в отрыв через полуфланги: в первом тайме вингер разорвал Бекао, оставаясь с бразильцем 1-в-1 из-за высокой позиции Фернандеса, а в тайме втором страдал уже Набабкин. Первый гол Джорджевич оформил, добивая Акинфеева после попадания в каркас ворот от Кангва. Гол самого замбийца в концовке игры — награда за проделанную работу.

Его появление в сборной не может удивлять – Антон может претендовать на лучшего игрока тура, несмотря на ничью «Локомотива» с «Крыльями Советов». На счету этого Миранчука два забитых мяча, еще три передачи партнеру под удар, семь передач в штрафную, шесть обводок, а также тринадцать единоборств на своем фланге с тремя удачными отборами – то есть от оборонительной работы Антон тоже не отлынивал.

Коллектив Мусаева провел качественный и целостный матч, но уругваец выделялся даже на фоне Классона, Вандерсона и Сулейманова. Дело не только в голе Перейры. Маурисио – умный футболист, и в матче со «Спартаком» он очень здорово пользовался слабостями «Спартака»: открывался между линий полузащиты и защиты так, чтобы принять в этой зоне мяч и разбить опорную, либо перегружал проблемные зоны хозяев в полуфлангах, либо помогал начинать позиционные атаки и разгонять контрвыпады.

«Спартак» много рисковал. «Краснодар» мог наказать Кононова за смелость Мусаев тоже имел смелый план, но Кононов его обставил.

По идее, гола и голевой передачи против ЦСКА должно хватать для попадания в сборную. Лука на всякий случай выдал 3 ключевые передачи, разогнал несколько контратак, послужив своеобразной точкой опоры для Кангва, неплохо прессинговал всю игру и даже сделал три перехвата, два – на половине поля ЦСКА. С каждым матчем Джорджевич выглядит все сильнее и сильнее.

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Казалось бы, в чем смысл называть лучшим тренером тура человека, обыгравшего середняка чемпионата с минимальным счетом? Во-первых, против «Урала» никто не допускал настолько мало опасности у своих ворот. Во-вторых, структура атаки «Зенита», сломавшаяся вместе с Нобоа, наконец-то заработала. В-третьих, связка Дзюба-Азмун работает на высшем уровне, хоть они отыграли вместе всего два полных официальных матча – в этом тоже есть заслуга Сергея Богдановича. После такой игры вряд ли кто-то продолжит уверенно утверждать, что «Зенит» уступит титул.