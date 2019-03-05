В Нигерии похитили мать игрока «Бордо». После двух выкупов отпустили

Самуэль Калу играет во Франции. В 21 год он пробился в основу «Бордо» забил несколько голов в чемпионате и кубке Франции, сыграл в Лиге Европы. Но его родители живут на родине, в Нигерии. Вечером 27 февраля мать футболиста Жульет Калу возвращалась домой на машине на юге страны, в поселке УмуамачаУмуезу, штат Абия. И исчезла.

После этого с футболистом связались похитители. Они потребовали выкуп за освобождение женщины – три млн нигерийских найр (около 8 тыс. евро). Им быстро перевели деньги, но заложницу не освободили. После этого о похищении стало известно всем: через два дня футболист обратился за помощью.

Стало известно, что требования похитителей изменились: теперь они хотели получить ещё 15 млн найр (около 4- тыс. евро). Полиция начала расследование, но обнаружить преступников не сумела. Четвёртого марта около полуночи по местному времени, после недельного заключения, заложницу отпустили. Об этом сообщила полиция штата, однако освобождения не было следствием спецоперации.

По словам представителей власти, им неизвестно, кто и при каких обстоятельствах удерживал и освободил заложницу. Они так же не подтвердили, что второй выкуп был заплачен. Представитель полиции Годфри Огбонна сказал, что пока информации очень мало и что расследование продолжается.

Говорить об этом отказался и сам игрок. Близкий к нему источник передал журналистам, что «Самуэль счастлив, что его мать в безопасности, теперь он хочет сосредоточиться только на футболе». Несмотря на похищение Калу был заявлен на матч «Бордо» с «Монпелье». Сегодня он может выйти на поле.