Из «Рубина» уходят игроки и тренеры. У клуба огромные проблемы с деньгами

Сегодня официальный сайт «Рубина» объявил о том, что клуб покидает тренер вратарей Виталий Кафанов. Специалист известен как минимум триумфальной работой с Сергеем Рыжиковым, Сосланом Джанаевым и Никитой Медведевым. Последние 20 лет Кафанов – человек Курбана Бердыева. Вместе они приходили, уходили и возвращались в «Рубин», вместе шумели с «Ростовом» в еврокубках. С годами коуч стал отвечать не только за голкиперов, но и работу команды при «стандартах». В этом сезоне казанский клуб забил после стандартных положений 10 мячей – лучший показатель в РПЛ.

По первой информации Кафанов ушел из «Рубина» из-за финансовых проблем. Но гендир казанцев Рустем Сайманов опровергает эту версию: «Никаких долгов перед ним нет».

Но в целом финансовая ситуация в «Рубине» просто катастрофическая, и в клубе практически открыто говорят об этом. Продажа Сердара Азмуна в «Зенит» за 10 миллионов евро позволила частично исправить ее, но эти деньги пошли на погашение многочисленных долгов. Речь не только о действующих футболистах клуба, но и бывших. Олег Кузьмин полгода ждал выплаты всех средств, долг перед ним «Рубин» погасил в конце февраля. При этом футболист мог потребовать проценты за сорванные сроки выплат, но не стал этого делать.

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Рустем Сайманов в интервью «Татар-информ» сказал, что финансовые претензии к клубу выразил Гекдениз Карадениз: «Мы не просим его отказаться от долгов, мы их непременно выплатим, а он, далеко небедный человек, еще и проценты за просрочку по долгам с нас требует. Сколько лет играл у нас… Это некрасиво и непорядочно». Сообщается, что турок требовал около 64 миллионов рублей.

Сам игрок опубликовал открытое письмо к клубу через казанское издание «БИЗНЕС Online», он заявил, что почти год ждал выплат заработной платы, а в РФС обратился только после срыва обещания клуба погасить долги к ноябрю-2018. В итоге Палата по разрешению споров РФС обязала «Рубин» выплатить игроку 35 миллионов рублей. По информации «БИЗНЕС Online», казанский клуб до сих пор должен деньги за трансферы прошлых лет. Суммарно – от 10 до 15 миллионов евро. Ранее из-за долгов клуб покинул голкипер Сослан Джанаев, ушел Фёдор Кудряшов.

В итоге первый матч весенней части сезона «Рубин» начинал с 11 россиянами в составе. А победный гол казанцев забил 19-летний воспитанник клуба Артур Сагитов.

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Рустем Сайманов не отрицает того, что в какой-то момент «Рубин» может продолжить существование в ФНЛ, хотя в нынешнем сезоне команда по количеству очков скорее претендует на место в тройке. Не совсем понятно, что будет дальше, если клуб не найдет нового спонсора или нынешний, ТАИФ, не изменит порядок и размер финансирования. Осложняет ситуацию то, что на «Рубин» наложен запрет на участие в еврокубках, поэтому этот источник финансирования пока также закрыт.