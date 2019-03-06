Летом от Тадича отказался «Саутгемптон». Теперь он ставит на колени «Реал»

Вы тоже восхищены выступлением Душана Тадича в матче с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу»? Его двумя голевыми передачами, особенно второй, когда игрок «Аякса» финтом Зидана убрал с дороги оппонента и отдал мяч в штрафную Давиду Нересу. Его голом, забитым ударом в «девятку». Если бы сербу было лет двадцать, «Реал» завтра же договорился бы о покупке этого атакующего полузащитника за 100+ млн евро. Но проблема в том, что Тадич уже потихоньку едет с рынка, по крайней мере, так думают в АПЛ.

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Мы привыкли к тому, что клуб из Амстердама покупает молодых футболистов с целью перепродать их в будущем за огромные деньги. Тем неожиданнее выглядели два трансфера, которые провернул вице-чемпион Нидерландов прошлым летом: 28-летний Дэйли Блинд был куплен у «Манчестер Юнайтед» за 16 млн евро, а 29-летний Тадич – у «Саутгемптона» за смешные по нынешним меркам 11,4 млн. Очевидно, приобретением двух зрелых новичков в «Аяксе» хотели убить двух зайцев: укрепить нужные позиции и сбалансировать состав с точки зрения сочетания молодости и опыта. В Лиге чемпионов часто решает не талант, а знание. Собственно, пример Душана это доказывает.

Тадич четыре года отыграл за «Саутгемптон», который в своё время приобрёл его за 14 млн евро у другого голландского клуба – «Твенте». Последний сезон в АПЛ получился у серба, прямо скажем, не выдающимся: 36 матчей, шесть голов и лишь три голевые передачи. По оценке Whoscored.com (6,78 балла) Душан оказался только девятым игроком в составе боровшихся за выживание «святых». Возможно, АПЛ – вообще не самое подходящее место для этого техничного, креативного полузащитника.

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Между тем чуть ранее Тадич стал героем отборочного цикла ЧМ-2018. Полузащитник «Саутгемптона» втащил команду Славолюба Муслина на чемпионат мира с первого места в группе, оказавшись одним из самых результативных игроков квалификации. Душан забил четыре гола и сделал семь голевых передач в 10 матчах.

«В сборной Сербии есть свой Гарет Бэйл. Это Тадич!» – восхищался тогда своим партнёром другой герой отборочного цикла ЧМ-2018 Зоран Костич. Какой ещё Бэйл после такого матча Душана в Мадриде? Теперь за подобное сравнение Костичу наверняка стыдно.

Впрочем, на ЧМ-2018 в России Тадич, как и вся сборная Сербии, не блеснул. Кстати, сербский полузащитник мог появиться в нашей стране и в нашей Премьер-Лиге ещё в 2013 году. Тогда им интересовались «Зенит», ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо». Кажется, Душан был готов сменить голландский чемпионат на российский, однако стороны не договорились по деньгам. Жаль, что РПЛ не получила яркую сербскую звезду.

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В нынешней Лиге чемпионов у Тадича уже шесть голов. Серб – второй игрок в истории «Аякса» после Яри Литманена, которому удалось столько забить в течение одного розыгрыша. Кроме того, у Душана четыре голевые передачи. И это, возможно, на предел. После того, как «Аякс» «съел» действующего победителя Лиги чемпионов, ему никто не будет страшен. Тадич взял ещё и личный реванш у «Реала». В первой встрече в Амстердаме гол «Аякса» был отменён именно из-за серба, который, по мнению VAR и судейской бригады, мешал Тибо Куртуа добраться до мяча.