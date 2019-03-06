«Как там дела у Рамоса?». Вылет «Реала» – главный повод для шуток

Разгромное поражение «Реала» от «Аякса» на своем поле подарило достаточно поводов для шуток. Особенно часто болельщики упоминали Роналду, без которого мадридский клуб не прошел дальше 1/8 финала Лиги чемпионов. Хотя самому португальцу еще лишь предстоит попытаться вместе с «Ювентусом» пройти «Атлетико» после поражения 0:2 в первой встрече. Но были и другие поводы для шуток: отсутствие Серхио Рамоса из-за полученной намеренно жёлтой карточки, единство фанатов «Барселоны» и «Аякса», недооценка голландцев со стороны «Реала».

Напоминалка о том, кто в прошлый раз решал все проблемы с «Аяксом» в составе «Реала».

Напоминалка о фразе Серхио Рамоса после игры в Амстердаме, что исход противостояния решён. Кстати, сам капитан «Реала» смотрел матч с трибуны в окружении камер, которые снимали его для документального фильма.

Весь сезон «Реала» в одном видео.

«Реал» после жеребьёвки 1/8. «Реал» сейчас.

Классика: пути «Реала» и Кубка чемпионов разошлись (на четвёртый сезон!).

Как-то так всё и выглядело со стороны!

«Барселона» и «Аякс» трижды за неделю победили «Реал». Йохан Кройф на небесах должен быть доволен.

Болельщики «Барсы» напоминают: «Реал»-то вылетел, но у их клуба еще нерешённые вопросы с «Лионом».

Болельщики «Барселоны» часто симпатизируют «Аяксу» из-за переплетений историй двух клубов. Так что сегодня у них праздник.

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Когда попросили рассказать о трёх последних матчах «Реала».

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