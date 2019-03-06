Глоры, внимание! Если «Реал» не купит Мбаппе и Неймара — вам придётся бежать

Уничтоженный «Аяксом» Сантьяго Солари пять минут отсвечивал блаженным лицом у входа в подтрибунку. Гордо подняв голову, он пожимал руку каждому из своих игроков, хотя на самом деле значительная часть этих футболистов, несомненно, считающих себя суперзвёздами, заслуживала королевского пинка, ускоряющего их путь вон из «Реала».

Хотя первый пендель получит сам Солари — в течение следующих дней главным тренером «Реала» вновь будет работать Жозе Моуринью, но есть сомнения в том, что «особенный» проявит себя устойчивее, чем на льду города Мытищи.

«Аякс» приехал в Мадрид и вынес «Реал» из Лиги чемпионов. Разгром без шансов Эпичный вылет действующего обладателя Кубка чемпионов из турнира.

Вообще есть подозрение, что этот «Реал» не сможет просто так взять и воссоздать ни один тренер в мире. Потому что для строительств у него просто нет материала.

Во-первых, Криштиану для «Реала» оказался даже более важным элементом, чем Месси для «Барсы». Лео — величайший талант всех времён, но его клуб силён ещё и уникальной системой игры. Единственная же идея современного «Реала» замыкалась в одном слове — «Роналду».

Довели мяч на фланг — гол. Подали в штрафную — гол. Бросили в зону — гол. Но гениальное казалось простым до тех пор, пока нынешние звёзды не начали спотыкаться и пороть моменты даже при выходах 2 в 0.

И как в этой ситуации побеждать — фанатам «Реала» лучше всего всего узнать у болельщиков «МЮ». Но с ухода Криштиану прошло 10 лет, а англичане до сих пор не знают ответа.

Во-вторых, потому что действительно выдающейся тройке Модрич-Марсело-Рамос в этом году исполнится 100 лет. Они — живые памятники больших побед, которые вряд ли подлежат реставрации и будут трескаться и сыпаться до тех пор, пока болельщики их не снесут их с позором.

«Как там дела у Рамоса?». Вылет «Реала» – главный повод для шуток Социальные сети оперативно реагируют на самое громкое событие вторника.

В-третьих, у нынешнего «Реала» нет шансов и потому, что ни молодёжь, ни юные легионеры на соответствуют уровню суперклуба. Тот же модный в футбольных кругах Винисиус — лишь обычный, техничный бегунок, который хорошо бы смотрелся где-нибудь в «Шахтёре», но не в «Реале», позволявшем некогда купить обоих Роналдо.



На современном рынке есть лишь два футболиста, которые помогут «Реалу» достаточно быстро восстановиться. Их фамилии — Неймар и Мбаппе. Плюс в том, что оба переедут в Мадрид при первой возможности. Минус, что стоить такой пакет будет сотни миллионов евро.



Дорого?

Летом от Тадича отказался «Саутгемптон». Теперь он ставит на колени «Реал» Сербский гений.

Думаю, Перес понимает, что в ином случае потери будут ещё серьезнее. Ведь в отсутствии лучших молодых футболистов мира «Реал» постепенно станет посредственным, сначала вылетая на ранних стадиях Лиги чемпионов, затем выпадая из борьбы за золото, ну а дальше — теряя десятки миллионов болельщиков по всему миру.



Так что, глоры, занимайте-ка уже низкий старт. Ведь в ближайшие годы вам с любимой командой скорее придётся страдать, чем гордо держать над головой Кубки ЛЧ.



А на страдание с любимой командой способны лишь преданные болельщики.