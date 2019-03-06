«Наружу вылезло всё зло» Как европейские СМИ описывают провал «Реала»

Победитель последних трех сезонов Лиги чемпионов «Реал» выбыл в 1/8 финала после поражения на своем поле 1:4 от «Аякса». Вот как отреагировали на эту сенсацию крупнейшие издания Испании и Голландии.

«Конец правлению «Реала» в Европе»

Marca: «Реал» покинул Лигу чемпионов, и эта ночь стала худшей в их истории. После более чем тысячи дней правления на европейской арене, клуб из Мадрида был повержен «Аяксом». Все пошло не так, начиная с карточки Рамоса в первом матче. И вчерашний матч стал голгофой для футболистов, болельщиков и стадиона.



У каждого правления есть конец. И конец положил «Аякс», школа, которая сломала диктатуру британских клубов, чтобы установить тотальный футбол в начале семидесятых. Спустя полвека молодые ребята возводят на престол новую династию – дерзкую команду, которая, вероятно, не выигрывает титул, но которая возобновляет конкуренцию своим веселым и энергичным стилем. Вчера они положили конец правлению «Реала» в Европе. И сделала это с наглостью и оскорбительным, открытым, острым футболом. Трон «Реал Мадрида» освобожден. Теперь интересно, кто его займет».

«Трагичная неделя»

AS: «Аякс» уничтожил нас. Уничтожил в ночь, когда наружу вылезло все зло, накопленное после катастрофического часа, когда Флорентино решил продать Криштиану в «Ювентус», полагая, что это не будет так серьезно. Его никто вовремя не остановил, и в итоге мы собственноручно стрельнули себе в ногу. Кто-нибудь сомневается, что с Криштиану на поле «Реал» не потерпел бы эти три поражения подряд? Я – нет».

«Конец эпохи»

Sport: «Все кончено. «Реал Мадрид» исчез. Всего за семь дней «Барселона» и «Аякс» расчленили мадридскую надежду на титулы. Триплет неудач для Солари, Флорентино Переса, Бэйла, Бензема… Бесспорный триумф виртуозного «Аякса», который заслужил выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. На данный момент «Реал» — футбольная руина, даже не зацепившаяся за этот пылающий гвоздь последних лет. За одну неделю все пошло к черту. Наступают тяжелые дни для болельщиков «Реала», вынужденных искать убежища во времена, когда с плеч будут слетать головы».

«Вообще ничего»

Mundo Deportivo: Легендарный Хуан Хосе Кастильо как-то сказал: «Пусть он покоится с миром». Потому что нельзя использовать слово «провал» в спорте: когда спортсмен отдает все, не может идти речи о неудаче. Но трудно подобрать какое-то другое слово для описания этого сезона «Реала», потому что к 5 марта клуб вышел из всех соревнований. Неудачей это не назовешь, потому что никто в этом клубе не отдал все ради успеха. Начиная с руководства, которое не стало подписывать нападающего после ухода Криштиану, и заканчивая игроками, которые не достигли того уровня, который от них ждали. Вместо этого мы увидели эгоизм и преследование личных интересов в команде.



Провал «Реала» начал обретать форму после ухода Криштиану и Зидана и завершился прощанием с Лигой чемпионов. «Реал Мадрид» вылетел из всех турниров за неделю. Нечто невообразимое, но это произошло против «Барсы» и «Аякса». Две команды с похожей философией».

«Чудо в Мадриде»

De Telegraaf: «И вот в одном из самых красивых футбольных храмов Европы все кусочки головоломки сошлись. Чемпионат является самым важным титулом для «Аякса», но, выбив победителя ЛЧ последних трех лет, амстердамский клуб вернулся на карту мира футбола. Почти сразу стало ясно, насколько дорогим стал покер для капитана «Реал Мадрида» Серхио Рамоса в Амстердаме. Абсолютный мадридский лидер намеренно получил желтую карточку, потому что думал, что команда справится без него. Но это высокомерие было беспощадно наказано».

«Аякс» нанес «Реалу» историческое поражение в их собственном доме»

AD: «Неотразимо, очень хорошо, уверенно. «Аякс» показал в Мадриде все, что делает этот европейский сезон особенным для амстердамского клуба. Но теперь они сделали еще один шаг вперед. Как будто зритель был отброшен во времени на двадцать пять лет назад. Время, когда «Аякс» был боссом Европы, а не «Реал». Волшебный вечер».