«Ливерпуль» почти проиграл чемпионство. Как это произошло

Семь очков отрыва «Ливерпуля» от «Манчестер Сити» к 1 января – казалось бы, такое не отыгрывается, а в чемпионства команды Гвардиолы верили только фанаты «горожан». Наступил март, и лидером АПЛ вновь стал «Сити». Такое вообще возможно? Неужели у «Ливерпуля», крушившего всех в 2018 году, наступил глубокий кризис?

Не совсем. Основных причины две. Первая – везение в первой части чемпионата, из-за чего невезение во второй воспринимается как полный провал; об этом говорят цифры, которые приводятся в первом пункте. Вторая причина – игровая: Клоппу тяжело справляться с соперниками, которые очень серьёзно подстраиваются под «Ливерпуль», местами сильно отходя от привычных стратегий. Мерсисайдцы не в кризисе – просто их результаты ожидаемо просели.

Цифры предупреждали

Клопп проделал в «Ливерпуле» огромный путь – от кризисной команды с очень посредственным составом до одной из сильнейших команд Европы с топовыми игроками на практически всех позициях. В любое другое время мерсисайдцы были бы беспрекословными лидерами своего чемпионата, но именно в этот (окей, ещё и в предыдущий) розыгрыш АПЛ с ними в одном чемпионате играет «Манчестер Сити» Гвардиолы. Именно поэтому сейчас зайдёт разговор о качестве игры с точки зрения углублённой статистики и цифр.



Если вернуться в 31 декабря, когда в Англии было сыграно 20 туров, а у «Ливерпуля» было преимущество в целых семь очков, то можно увидеть занятную картину. Чтобы получить +7 очков отрыва от «Сити», Клоппу пришлось воспользоваться везением: на самом деле, по ожидаемым очкам команда Гвардиолы лидировала. Да, разница в 1,09 xPTS после 19 туров – на уровне погрешности, но это не коррелирует со смертельным разрывом в целых 7 очков.

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Более того, «Манчестер Сити» был лучше «Ливерпуля» по всем показателям: ожидаемые голы с и без учёта пенальти (xG и NPxG), проникновения в глубокие зоны (DC, то есть Deep Completions), допущенные проникновения (ODC). Только по допущенным ожидаемым голам (xGA) команды Клоппа и Гвардиолы были равны – но к 29-му туру «Сити» обошёл соперника и в этом показателе.

«Борнмут» проиграл «Ман Сити» при 18% владения мячом. Счёт ударов – 0-23! В РПЛ такой разницы соперников в классе не бывает.

Интересно, что с 21-го по 29-й тур «Ливерпулю» не везло. За эти девять туров мерсисайдцы недобрали около двух ожидаемых очков, забили на один меньше и пропустили на один больше голов, чем должны были. На этом коротком отрезке «Ливерпулю» откровенно не фартит, но на дистанции всего сезона подобная ситуация называется регрессом к среднему. О том, почему этот регресс случился сейчас, – в следующем пункте.

«Ливерпуль» стал играть хуже?

Результаты отдельных матчей команды Клоппа можно объяснять плохой формой или усталостью игроков, недостатком мотивации и концентрации, наконец, ветром или травмами в стане соперников, но глобальная причина кроется в другом. «Ливерпуль» дошёл до такой стадии развития, когда его соперники в очных встречах радуются нулевым ничьим, как победам.



В расширенной статистике метрика PPDA, то есть «передачи на каждое удачное оборонительное действие», как правило, говорит об интенсивности прессинга команды. Соответственно, OPPDA – интенсивность прессинга соперника. В первых 20 турах против «Ливерпуля» реже оборонялись невероятно глубоко: сравните 27 OPPDA «Сити», 18 OPPDA команды Клоппа, а затем пробегитесь по этому показателю у других команд. В последних 8 матчах OPPDA «Ливерпуля» –равен 22.3; в контексте это очень показательная цифра, если еще учитывать, что 4 из 8 соперников мерсисайдцев на этом отрезке по PPDA-метрике находятся в верхней половине таблицы.



Всё верно: «Ливерпуль» стали воспринимать как команду, против которой можно только запереться на своей половине поля и надеяться на удачу. Внезапно вертикальный футбол стал плохо работать против команд с глубоким (или средним, если он очень качественный) зональным блоком – в этом кроется проблема Клоппа.



В начале сезона «Ливерпуль» играл по схеме 4-3-3. В этой конфигурации единственный опорник при билд-апе зачастую уходил третьим в первую линию, а один из центральных полузащитников(по большей части – Милнер) – выше и шире, чтобы обеспечить вертикальное продвижение по флангу. В центре оставался в лучшем случае один игрок, и даже умные смещения Фирмино глубже не помогали. Да, «Ливерпуль» получал возможность очень быстро и эффективно атаковать через фланги, чтобы уже в чужой трети возвращать мяч в центр и проникать в штрафную.



Но такой план легко разбивался глубокими блоками. В начале чемпионата английские команды плохо подстраивались под «Ливерпуль», но тот же «Манчестер Юнайтед» в недавнем матче показал, что ограничить мерсисайдцев, когда они играют в 4-3-3, не так сложно.

На скриншотах проявляются две основные проблемы. Первая – неэффективный билд-ап: в первой линии обороны «Манчестер Юнайтед» – всего три игрока, при этом Рэшфорд и Лукаку не вступали в активный отбор в центре; у «Ливерпуля» же на линии или за линией мяча находится пять игроков. Этого слишком много для подобной ситуации, но Милнер и Вейналдум нужны для подготовки и исполнения вертикальных передач по флангу. Во-вторых, с момента диагонали Фабиньо на Салаха пройдёт 14 секунд, но «Ливерпуль» всё ещё будет пытаться придумать хоть что-то на фланге. Казалось бы, ситуация 4vs4 на фланге – это хорошо, но у «Ливерпуля» не было никакого динамического преимущества. Никто, кроме Салаха, не пытался забежать в штрафную. Фирмино и Хендерсон находились в одной точке без движения и не несли опасности для обороны «Юнайтед», которая контролировала все зоны. Итог – гости потеряют мяч на фланге.

Иронично, что Клопп выбрал вертикальную фланговую игру, потому что рассчитывал эксплуатировать главную слабость расстановки 4-4-2 ромб – оборона краев. Сульшер здорово подготовился. Итог – ноль ударов «Ливерпуля» из штрафной с игры и худший матч команды Клоппа по части созидания.



Для более гибкой игры своей команды в атаке Клопп плавно переводил её на 4-2-3-1. Одна из важнейших причин – возможность ввести в состав Фабиньо, который до недавних пор очень слабо смотрелся как единственный опорник, но всё равно был одним из лучших в созидании. В 4-2-3-1 «Ливерпулю» проще: во-первых, если один опорник уходит шире, в центре всё равно остаётся второй; во-вторых, Фирмино может перегружать любые зоны без потери номинального нападающего в центре; в-третьих, центр можно заполнить и вингерами – для перегруза туда приходят Шакири или Кейта.



Играя в этой схеме, «Ливерпуль» всё равно встречал достойное противодействие от соперников. «Уотфорд», например, классно блокировал центр в матче первого круга, выжимал «Ливерпуль» на фланги и не давал сопернику много времени на принятие решения в финальной трети – и всё это даже в среднем, а не глубоком блоке.

У «Ливерпуля» снова было 5 человек в первой линии билд-апа, при этом всего один – в центре. «Уотфорд» прекрасно контролировал центральную и полуфланговые зоны, предлагая ван Дейку сделать пас во фланг. Голландец сделал диагональ на Трента Александр-Арнольда, и тут сработала фланговая ловушка: игроки «Уотфорда» моментально накрыли англичанина и спустившегося на помощь Шакири. Правый вингер «Ливерпуля» отдал передачу назад, на Ловрена; когда хорват попытался снова начать фланговую атаку, отпасовав Тренту, под фланговую ловушку подстроился уже весь «Уотфорд» – опорник Капу пришел в полуфланг и накрыл Шакири. «Ливерпуль» потерял мяч.



Ожидаемо, что вертикальный футбол Клоппа не работал в этом матче. «Ливерпуль» нанёс свой первый удар на 38-й минуте, а до гола на 67-й минуте сделал всего семь передач в штрафную – с учётом кроссов. Показательны и самые популярные направления передач: Александр-Арнольд на Ловрена – первое место, Робертсон на Хендерсона – четвертое (второе и третье место – перепасовки между Ловреном, ван Дайком и Хендерсоном). «Уотфорд» действительно классно контролировал мерсисайдцев.

Другой пример – из матча против «Вулверхэмптона». Мне кажется, что схемы с тремя центральными защитниками – оптимальные против «Ливерпуля». Команда Нуну Эшпириту Санту играла во что-то типа 3-4-1-2, чередуя все типы блоков и используя фланговые ловушки. В итоге до второго гола (на 67 минуте после углового) «Ливерпуль» нанёс 4 удара из штрафной, из которых три, в том числе и первый гол, после стандартов, не создал ни одного явного момента и отдал всего семь передач в штрафную «волков» до 67 минуты.



Само собой, «Ливерпуль» прогрессирует: например, против «Эвертона» команда Клоппа вышла в 4-3-3 с Фабиньо в качестве единственного опорника, но редко допускала ситуации с пустым центром, через который вообще никак нельзя продвинуть мяч. При этом проблемы с излишними игроками в билд-апе все равно возникали, а «ириски» контролировали центр пусть не идеально, но довольно плотно. На скриншоте Хендерсон и Фабиньо контролируются сразу двумя игроками, а на Вейналдума вылетает Уолкотт, чтобы не дать голландцу много времени с мячом.

В этом эпизоде «Ливерпуль» действительно здорово (почти) прошёл средний зональный блок «Эвертона» благодаря движению своих игроков. Ориги поднялся выше, смутил своим смещением Шнайдерлина, а в это время Мане опустился в свободную зону и отыгрался с освободившимся Фабиньо. Бразилец выдал отличную передачу в зону, где Робертсон должен был оказаться.

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Эвертоном» и не смог догнать «Манчестер Сити»

С другой стороны, «Эвертон» всё ещё не лучший пример качественно обороняющейся команды: только в этом эпизоде плохо отыграли Шнайдерлин, Сигурдссон и, наверное, Уолкотт, а «Ливерпуль» всё равно смог развернуть атаку только во фланг, хотя у «ирисок» зияла дыра между линиями. В этом матче «Ливерпуль», казалось бы, должен был побеждать, но на деле «красные» нанесли всего четыре удара из штрафной, два из которых – после одной и той же контратаки: тогда Салах не реализовал выход один на один. Да, это был явный момент, но он не имеет отношения к атакам позиционным.

Есть ли ещё шансы у «Ливерпуля»?

Конечно.



Во-первых, «Ливерпуль» всё ещё очень силён: очень мало допускает моментов у своих ворот, много создаёт после стандартов, а класса исполнителей должно хватать, чтобы выгрызать победы в неудачных матчах.



Во-вторых, у «Ливерпуля» банально более простой календарь, чем у «Сити». Из топ-6 мерсисайдцам играть с «Челси» и «Тоттенхэмом» дома, манкунианцам – с тем же «Тоттенхэмом» дома, но с «Манчестер Юнайтед» в гостях. Думаю, соседи «Манчестер Сити» настолько же не хотят видеть чемпионство «горожан», как «Эвертон» не хочет видеть триумф банды Клоппа. Поиграю в предсказателя: больше всего нервов фанаты «Ливерпуля» потратят в матче 37-го тура, на выезде против «Ньюкасла»: вероятно, Рафа Бенитес будет играть по схеме 5-4-1 в глубоком блоке.



В-третьих, «Сити», кажется, снова накрывает эпидемия травм: незаменимый Фернандиньо и монструозный Лапорт выбыли из строя на несколько недель, непонятно состояние Стоунза и Де Брёйне. А ведь «Манчестеру» ещё и в Кубке играть. Тем временем у «Ливерпуля» игроки возвращаются после травм: уже играет Трент Александр-Арнольд, скоро выздоровеет машина Алекс Окслейд-Чемберлейн, на подходе Гомес и Ловрен.



Битва за титул чемпиона АПЛ обещает быть самой жаркой со времён Манчини в «Манчестер Сити», когда судьба золотых медалей решилась на последних секундах благодаря голу Агуэро и лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Гвардиола предупреждал, что в конце сезона вновь придётся прибегать к этому параметру.