«Аякс» — это возвращение в детство. Смотришь футбол, как будто тебе 10 лет

«Аякс» не был «той самой» командой моего детства. Когда я начинал смотреть футбол, приключения команды с ван дер Саром, братьями де Бур и парой форвардов Арвеладзе-Бабангида не пробудили каких-то особенных чувств. И тем не менее, через много лет именно «Аякс» вернул удивительное ощущение: когда ты смотришь футбол как в детстве.
В детстве ты ещё не знаешь, чего ждать – в целом от жизни, и от футбола в частности – поэтому ждёшь всего. Что угодно может произойти, любое чудо. И 2:1 «МЮ» в добавленное время в финале Лиги чемпионов только укрепляют в мысли, что футбол – зона некого волшебства, лишённая логики и закономерностей.
С возрастом приходит понимание, что закономерности всё-таки есть. Более того, только они и диктуют результат. Самые богатые клубы покупают лучших игроков, самые дорогие команды выигрывают трофеи. Очень примитивно и практически неизбежно. Футбол учит прагматизму.
Конечно, случаются сенсации, и все их любят (покажите мне хейтера чемпионского «Лестера»?), но и у этих сенсаций обычно есть конструктивные объяснения. Закрытая команда способна превзойти более сильных соперников, которые играют в атакующий футбол. Но для этого необходимо закрыться. «Лестер» способен на сказку, «Наполи» — нет.
Андердоги, которые играют в атакующий футбол, в матчах с фаворитами обречены. Серьёзно, вы же не станете с этим спорить? Провинциальные атакующие команды, вроде «Сассуоло» и «Лас-Пальмаса», служат донорами игроков и тренеров в своих лигах, а команды вроде «Аякса» кормят талантами всю Европу. Этим их роль в еврокубках исчерпывается. Посмотрите на состав «Реала». Модрича «Тоттенхэм» нашёл в загребском «Динамо». Бензема перешёл в «Реал» из «Лиона». Каземиро – из «Порту». Но сами «Порту», «Динамо» и «Лион» в те годы ничего в Европе не выиграли.
«Аякс» не мог пройти «Реал». Не мог именно потому, что это слишком смелая команда, чтобы закрыться, и, как диктует нам опыт, получить единственный возможный в современном футболе шанс на сенсацию. «Аякс» прекрасен, но всё, что он мог – удивить «Реал» высоким прессингом, владеть преимуществом где-то полчаса и достойно проиграть, вызвав всеобщие симпатии. Команда, зарплатный бюджет которой равен годовой зарплате Гарета Бэйла может одержать победу над фаворитом, но превзойти его во всём, переиграть в футбол, переатаковать, зажать и уничтожить? Нет, это исключено.
Так диктует опыт, и поэтому победа «Аякса» — это возвращение в детство. Оказывается, нет логики и закономерностей. Может случиться что угодно. И молодой дерзкий «Аякс» может просто лучше «Реала» играть в футбол все 180 минут. Быть сильнее в борьбе. Хладнокровнее в реализации. Хотя, даже сейчас в это трудно поверить.
Как это стало возможно?
Механику чуда разбирать неприятно, но надо. «Аяксу» очень помог «Реал». После матча Тони Кроос сказал, что никто в «Реале» не сыграл на своём уровне. В первую очередь, это касается самого Крооса. Хозяева проиграли не только в скорости, что было прогнозируемо, но и в силовой игре. Сразу у двух игроков меньше 30% выигранных единоборств. Один из них – как раз Кроос.
Поэтому «Аякс» имел превосходство одновременно в скорости и борьбе – исключительно опасное сочетание, при котором явные голевые моменты у ворот Куртуа были неизбежны. Но они были и в первом матче, и тогда голландцы реализовали свои шансы именно так, как должна забивать молодая неопытная команда в матче победителем трёх последних ЛЧ: никак. В Мадриде же они реализовали всё за себя и за того парня.
«Аякс» подготовился к отсутствию Рамоса. Тадич оттягивался в опорную зону соперника, там же играл Зиеш, Нерес чаще начинал атаки с фланга, уводя Карвахаля. Начо так и не понял, нужно ли ему держать позицию, или идти за Тадичем. В итоге, он либо оказывался в полупозиции, либо оставлял зону, которую приходилось страховать то Варану, то вообще Модричу (хорват – единственный в «Реале», о котором нельзя сказать ничего плохого, он провёл матч на очень высоком уровне). «Аякс» отлично этим пользовался: в зоне центральных защитников не было статичного игрока, Нерес и Зиеш врывались в неё на скорости.
«Аяксу» очень помогло стечение обстоятельств. Травма Винисиуса ударила по планам Солари, но травма Васкеса – ещё более серьёзная проблема. «Реал» с Регилоном в составе подстроен под высокое расположение левого вингера, а правый должен много работать на оборону. Васкес это делает, Бэйл – нет. После второй вынужденной замены Асенсио и Бэйл поменялись местами, видимо, чтобы чтобы сохранить эту асимметрию, и Бэйл отправился на тот фланг, играл Винисиус. Там он и потерялся.
«Аяксу» много чего помогло, но помощью ещё надо воспользоваться. Гости провели, наверное, лучший матч в сезоне, а Тадич – возможно, лучший матч во всей карьере. Ван де Бек весь матч не только доставал Крооса, но и с помощью Тадича отвлекал Каземиро от важных дел – подстраховки полузащиты и подборов. В недавнем «класико» мы видели размен Каземиро на Месси, и этот ход был спорным. Но размен Каземиро на ван де Бека – точно не в пользу «Реала», это отличный ход гостевой команды.
Про грамотное движение Зиеша, Нереса и Тадича мы уже говорили, но давайте скажем ещё раз. Так раздёргать центральных защитников – редкость в матчах такого уровня. Нерес больше создавал ширину атаки, а остальные работал в связке и постоянными перемещениями создавали хаос в самой уязвимой зоне хозяев: на стыке зон Начо и Крооса.
Да, первым слабым звеном, на которое постоянно давил «Аякс», был Начо, но в «Реале» нашлось звено и послабее – Тони Кроос. Его ошибка подарила гостям первый гол на восьмой минуте, после этого Кроос стал постоянной мишенью гостей. Его преследовал ван де Бек, в его зону смещался Тадич, туда же выдвигался Шоне, наконец, Зиеш просто поселился в зоне Крооса. Немца проходили на дриблинге чаще всех на поле – шесть раз.
Кроос после матча был самокритичен: «Мы все провели среднюю игру. За себя могу сказать точно, я не показал свой уровень». Похвальная честность, потому что Кроос был просто ужасен. Он намного ниже своего уровня играл в пас (75% точности), но ещё важнее другое: без мяча Кроос провалился. У него пять выигранных единоборств из 17 (предпоследний результат в обеих командах). Про ошибку в первом голе уже сказали, но ведь на 38 минуте Кроос повторно исполнил то же самое: отдал пас назад точно между своими на ход Зиешу. Во втором эпизоде спас Куртуа, который прочитал эпизод и вовремя выскочил из ворот.
Ещё все смогли лишний раз выяснить для себя, зачем «Барселоне» Френки де Йонг. Он не только вступал в игру чаще всех игроков «Аякса» (в обеих командах уступил только Варану). Он не только выбил 91% точных пасов при средней точности его команды в 78%. Он не только успокаивал игру, переводя мяч в свободные зоны и выводя атаки на оперативный простор. Оказывается, он ещё и не плывёт под прессингом: 64% выигранных единоборств из 16. Это и высокий процент, и впечатляющее общее количество единоборств. Де Йонг еще не машина контроля, но уже очень похож.
Мы восхищаемся молодым и дерзким «Аяксом», но вообще-то так наказывать за ошибки несвойственно молодым командам. Молодым и дерзким «Аякс» был и в первом матче, а его уникальное свойство обнаружилось во втором: он умеет реализовывать по-взрослому, играя на слабостях соперника и не прощая их. Не факт, что это свойство проявится системно, но и одного раза хватило, чтобы вернуть от футбола ощущения чуда.
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