«Черышеву нужно играть смелее». Мендьета – о соперниках «Зенита» и «Краснодара»

Гаиска Мендьета – о свисте в адрес Черышева, изменениях в «Валенсии» и отсутствии ротации в «Вильярреале».

Недавно редакцию «Чемпионата» посетил Гаиска Мендьета, который выступал за сборную Испании, «Валенсию» и «Барселону». Он дал большое интервью – о выпивке с Карпиным, удивительном перелёте из Москвы и многом другом. Этот материал можно прочитать тут.

Мендьета: пока я выпивал одну стопку, Карпин и Саленко – две Мендьета – про Иньесту и Хави, Карпина и Смолова, Владикавказ-1996 и Ярославль-1998.

В то интервью не вошёл фрагмент нашей беседы о двух матчах 1/8 финала Лиги Европы. Сегодня сыграют «Зенит» – «Вильярреал» (20:55) и «Валенсия» – «Краснодар» (23:00). Вот что он рассказал об испано-российском противостоянии.

– Вы провели за «Валенсию» более 200 матчей. До сих пор следите за этим клубом?

– Да, конечно. Сейчас «Валенсия» прогрессирует. В начале сезона команда была близка к зоне вылета, а теперь борется за попадание в Лигу чемпионов. В Кубке Испании уже дошла до финала. В Лиге Европы достаточно уверенно вышла в 1/8 финала. Так что «Валенсия» сейчас на подъёме, у них отличный состав и вообще дела складываются.

– В том числе у Черышева, хотя вначале его освистывали фанаты «Валенсии».

– Если это из-за стоимости футболиста, то разве это его вина? Фанаты так видят, что поделать. Увы, подобное часто происходит. Но футболист остаётся собой независимо от того, сколько за него заплатили. А конкретно Черышев как раз отличный игрок, на мой взгляд.

– В чём его сила?

– Использует обе ноги. На ЧМ-2018 он отлично подключался к атакам. Думаю, что в «Валенсии» ему нужно оставаться таким же смелым, как и на мундиале. Больше брать игру на себя.

– Тренер сборной России Ромащенко рассказывал, что Черышев привык бегать по флангу и навешивать, а в сборной его просили ещё и периодически входить в штрафную.

– Согласен полностью. Черышев – тот игрок, который способен давать что-то новое команде.

– В Испании вообще знают «Краснодар»? Наш клуб могут недооценивать?

– Если мы говорим о давлении на «Валенсию» – возможно. Если речь об изучении соперника, то название клуба не будет иметь значения. Тренерский штаб «Валенсии» разберёт «Краснодар» – сейчас достаточно данных для анализа соперников, у кого левая нога, у кого правая и так далее.

– «Зениту» достался «Вильярреал». С ним будет попроще?

– У «Вильярреала» тяжёлый сезон, команда идёт в зоне вылета. В такой ситуации Лига Европы не так важна, как сохранение места в чемпионате Испании.

– Против «Зенита» могут выставить второй состав?

– А у них нет второго состава (смеётся). Если вы посмотрите на «Вильярреал», то увидите 11 футболистов основы и всё тех же 2-3 человек, выходящих на замену. В команде нет ротации. Хотя сильных футболистов у них хватает.

– Главного тренера «Вильярреала» Кальехо в этом сезоне уволили в декабре и вернули в январе. Удивительная ситуация.

– В первой части сезона при Кальехо у команды действительно не шла игра. В том числе из-за травмы капитана Бруно и продажи футболистов. Зимой команда прибавила после покупки Иборры и возвращения Бакки, который почему-то оставался на скамейке. Самуэль хорош, но тоже мало играл. Когда ты вне команды, тяжело говорить о причинах нахождения сильных футболистов на скамейке. Наверняка у тренера были основания.

– У России последнее время хорошо складываются матчи против испанцев: «Спартак» забил пять мячей «Севилье», наша сборная прошла испанцев на ЧМ-2018, ЦСКА дважды обыграл «Реал».

– Никто не ожидал такого от ЦСКА! Хотя мотивация всегда выше, если противостоишь таким известным командам. А если брать все ситуации, то тяжело искать закономерности – речь про абсолютно разные команды. Как теперь сложится противостояние Испании и России, мы можем только догадываться.