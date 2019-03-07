«Варди назвал себя «человеком из ниоткуда». Я — такой же»

Сегодня в Екатеринбурге «Урал» примет «Спартак» в ответном матче 1/4 финала Кубка России. Накануне нападающий хозяев, забивший красно-белым в первой игре, поговорил с корреспондентом «Чемпионата».

1:1 в первой игре даёт преимущество «Уралу»

— Как настрой?

— Хороший и боевой! У всей команды. Всё-таки у нас есть небольшое преимущество, поскольку в первой игре забили на чужом поле. Ожидается мощная поддержка от болельщиков. Лично у меня тоже всё в порядке с настроением, ведь мой гол в ноябре помог команде сыграть вничью. Воспоминания о том эмоциональном матче греют душу.

— Считаете, увезённый из Москвы счёт 1:1 действительно даёт преимущество «Уралу»?

— Конечно. Теперь нас, а не «Спартак», устраивает нулевая ничья. Только не подумайте, что мы собираемся играть на 0:0. Имею в виду, что «Спартаку» придётся где-то раскрываться, бежать вперёд, рисковать.



— Верите, что матч может закончиться 0:0?

— Честно говоря, не очень. Небольшая вероятность существует, но думаю, что голы будут.



— Как оцените свои шансы выйти с первых минут?

— Решать тренеру, но я полностью готов. В конце сборов ненадолго выбыл из обоймы из-за небольшой травмы, но быстро вернулся и набрал форму.



— Что за травма?

— Слегка повредил колено, мениск. Ничего серьёзного. Пропустил неделю. Было два варианта лечения. Один – консервативный, при котором пропустил бы больше времени. Второй – с небольшим риском: меньше отдыхать, быстрее дать нагрузку на ногу. Поговорили с медиками и Парфёновым. Дмитрий Владимирович дал понять, что я очень нужен команде, желательно ускорить процесс. Произнёс слова поддержки. Это тоже сильно мотивировало и помогло мне восстановиться в кратчайшие сроки.



— А не во вред себе торопились?

— Ни в коем случае. Мы всё взвесили и подошли к вопросу разумно. Просто врачи часто перестраховываются.



— Проигранную встречу с «Зенитом» вы из-за дисквалификации смотрели со стороны. Поражение по делу?

— Соперник владел небольшим преимуществом, но и мы имели хорошие моменты. Особенно в последние 15-20 минут, когда получился навал, ребята оказывались в выгодных позициях. Счёт 1:1 по такой игре не стал бы сенсацией. И был бы, на мой взгляд, справедливым. Но на настроение перед «Спартаком» всё это не повлияло. Думать об этом времени нет. Матчи идут один за другим, за 10 дней – ещё три игры.

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— Битву «Спартака» и «Краснодара» в воскресенье смотрели?

— Конечно. Встречались две хорошие команды. Всё могло закончиться с более крупным счётом, чем 1:1. В концовке вообще пошла открытая игра, с моментами в обе стороны. Отличный футбол! А если переносить матч на нас, то хорошо, что «Спартак» очень устал при такой энергозатратной игре и отдохнёт на день меньше, чем мы.



— Когда видели бешеное движение соперника, особенно в первом тайме, и прессинг, тревожные мысли в голову не лезли?

— «Спартак» отлично себя показал, но мы не боимся. Наоборот – увидели, на что он способен. Теперь будем готовы.



— Вы играли с красно-белыми много раз – с командами Карреры, Рианчо, Кононова. Какой «Спартак» показался сильнее?

— Больше всего понравился как раз в заключительной игре, на Кубок. Он смотрелся уверенным и агрессивным.



— Как в Екатеринбурге погода? Форс-мажора не ожидается?

— Вроде бы нет. Катаклизмы нам не нужны – хотим играть в футбол именно на открытом воздухе и в хороших условиях. В матче с «Зенитом» они были нормальными.



— А в манеже вам доводилось когда-либо проводить игры?

— В екатеринбургском – нет. Только в ФНЛ – в Новосибирске, например. Если честно, ощущения не те. Воздуха не хватает. Да и атмосфера совсем не та.

«Парфёнов сотворил сказку с «Тосно». Теперь мы хотим сотворить новую»

— Вы очень ярко дебютировали в «Урале» в 2017-м, забив семь голов за первые пять матчей в чемпионате и Кубке. Удержаться на том уровне не удалось. Почему?

— Я сам вспоминаю и анализирую тот период. Думаю, мне отчасти помогал эффект новичка – никто из соперников меня не знал. Потом, когда узнали, стали уже по-другому настраиваться и противодействовать. Нужно было продолжить прогресс, но, к сожалению, немного выбила из колеи травма, из-за которой даже пришлось уехать из расположения сборной России.

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— С чем связываете проседание по результативной статистике в текущем сезоне? У вас всего один гол в чемпионате.

— В первую очередь ищу причины в себе. Может, один гол в 17 матчах – не самые привлекательные цифры, но если учитывать Кубок, у меня четыре балла по системе «гол+пас». Столько же в нашей команде у Панюкова и Бикфалви. Вперёд выбился лишь Димитров. Хотя не спорю: хочу и должен забивать больше. Уделяю завершающим действиям и отработке моментов огромное внимание. Много трудился прошлой осенью над этим и, считаю, мне это помогло: ближе к зиме я прибавил. На сборах продолжил в том же духе. Оставался после тренировок, проводил индивидуальные занятия. Надеюсь, весну начну точно так же, как заканчивал прошлый год.



— Есть определённая цель– сколько голов минимум хотите забить до конца сезона?

— Нет, планку не ставил. Двигаемся от матча к матчу. Для начала хочу забить в ближайшей игре – «Спартаку».



— С Парфёновым вы работали ещё в «Тосно». Что осталось в голове из того периода?

— Самые приятные воспоминания. При Дмитрии Владимировиче «Тосно» показывал отличный футбол, сделал рывок наверх, попал в Премьер-Лигу. А я при нём стал одним из лучших бомбардиров первого дивизиона. Так что сильно обрадовался, когда узнал, что Парфёнов возглавит «Урал».



— Изменился он с тех пор?

— Глобально – нет, слишком мало времени прошло. Но все мы с годами становимся умнее и мудрее. Тогда мы с Дмитрием Владимировичем были в ФНЛ, а теперь оба – в Премьер-Лиге. Значит, изменения – в лучшую сторону!

— Следили за сказкой, которую он сотворил с «Тосно»?

— Само собой. Как и все. Выиграть Кубок России с молодым клубом, у которого имелись финансовые проблемы, обыграв в полуфинале «Спартак» в Москве, — это очень круто! Но в «Урале» он нам никаких историй из того периода не рассказывает, да и мы не спрашиваем. Нацелены на то, чтобы сотворить новую сказку. Со счастливым концом. Мы к этому готовы.



— Следите за тем, кто из топ-клубов остался в турнире?

— Честно говоря, нет! А кто там остался, кстати? В мыслях лишь «Спартак». Когда пройдём красно-белых, тогда и посмотрим на сетку.

«В 18 я был нигде и мог закончить с футболом»

— Два года назад вы с «Уралом» уже были близки к победе в Кубке России. Поражение от «Локо» в финале — заноза на сердце?

— Есть такое. Не хватило маленького шага… Считаю, у нас тогда были шансы. Вы, наверное, сейчас уже не вспомните, но при счёте 0:1 в концовке я нанёс удар с острого угла. На повторе видно, что Гилерме вытащил случайно: мяч просто попал ему в голову, затем в штангу – и вылетел из ворот. Этот момент мог бы стать переломным. Но историю уже не переписать.



— В страшных снах тот эпизод потом не приходил?

— В снах – нет, зато тот эпизод был запечатлён в мемах. Трансляция выхватила крупным планом моё лицо после штанги, и по губам видно, что я закричал в тот момент.

— А ещё в матче была знаменитая массовая драка. Помните, что вы делали в тот момент?

— Сначала я вообще ничего не понял. Обернулся – вижу заварушку. Когда подбежал, там уже всё почти закончилось. Не успел поучаствовать, но оно, наверное, и к лучшему! Иначе сейчас бы мы не говорили с вами перед матчем со «Спартаком».

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— Думаете, не сдержались бы и тоже заехали бы кому-нибудь кулаком?

— На самом деле нет. Я бы сдержался. Наоборот, постарался бы всех успокоить и разнять. Играть в футбол интереснее, чем драться. И глупо получать длительную дисквалификацию за кулаки.



— На аватарке в «Инстаграме» вы разместили фотографию, где стоите в экипировке сборной России. Символичный для вас снимок, служащий мотивацией?

— Да – напоминание и цель. Очень хочу снова получить вызов в национальную команду. Но есть и ещё одна причина: синий цвет мне к лицу, как сказала жена.

— Как думаете, вернуться в сборную уже весной – реально?

— Конечно. В футболе всё очень быстро меняется, главное – пошагово выполнять задачи. Если начну стабильно забивать за «Урал», начиная со следующего матча, то могу получить приглашение от Черчесова уже в скором времени.



— Дзюба, Ари, Чалов, Смолов – у Станислава Саламовича хватает выбора среди форвардов.

— Знаю. Но разве меня это должно смущать или пугать? Кто себя круче проявит в чемпионате – тот и попадёт в сборную.



— В 2017-м, когда вы много забивали, в первом же интервью, вдохновившись автобиографией Арнольда Шварценеггера, заявили: «Готов стать терминатором для сборной!». Звучало дерзко, особенно для новичка чемпионата.

— Было дело! Но я ни о чём не жалею. Наоборот – было здорово так заявить о себе через СМИ. Да, может кто-то счёл это за дерзость, но я произнёс те слова не на пустом месте. Играл тогда здорово, забивал. И вызов в сборную вскоре последовал. Так что всё правильно.



— Вы много читаете, журналисты вас всегда спрашивают о книгах. Освежим историю: какая книга была последней?

— Автобиография Майка Тайсона. Очень сильная! Из такого болота он вылез… Даже не верится, что такое бывает. А до этого читал биографию Джейми Варди. Тоже классная. Называется «Из ниоткуда». Обожаю такие мотивирующие истории.

— А фильмы какие больше всего запали в душу?

— Назову два: «Нокдаун», про боксёра, вынужденно оставившего спорт из-за трудностей. И «Гонка» — про пилота Формулы-1, попавшего в жуткую аварию, но вернувшегося. Тоже невероятно мотивирующие истории, основанные на реальных событиях.



— Сами можете назвать себя «человеком из ниоткуда»?

— Да. Так и есть на самом деле. В один момент, в 18 лет, я мог закончить с футболом. Два-три месяца не играл. Мои ровесники, с которыми занимался в школе, попадали в заявку «Зенита», выходили на поле. Я же был просто нигде. Но видите, как получилось: сейчас те ребята не играют. А я – в Премьер-Лиге.



— Почему в 18 отчаялись?

— Закончил спортивную школу, никаких вариантов не появилось. Проблемы перехода из детского футбола во взрослый были и остаются, я с ними столкнулся. Даже тренироваться было негде. Повезло, что друзья позвали в команду КФК под названием «Русь». Случайно получилось. Они тренировались зимой в хорошем спортивном комплексе, на искусственном покрытии. Соскучился по футболу, думал, что один раз схожу, просто посмотрю, побегаю, развеюсь. А тренер после первого занятия говорит: «Ещё приходи». Я и приходил. Из КФК попал во вторую лигу, потом – в первую…



— Как попали в «Динамо» СПб? Заметили скауты?

— Нет, помог отец. Звонил в клуб, просил, чтобы мне устроили просмотр. Я приехал, хорошо проявил себя на сборах и остался в команде. Дальше уже только сам пробивал дорогу. Проявлял себя и получал приглашения от «Тосно» и «Урала».



— Вы занимались в школе «Зенита» в детстве. Почему ушли?

— Далеко было ездить. У родителей не было возможности возить меня на тренировки, поэтому перешёл в команду, которая поближе к дому.



— Неужели так легко приняли решение покинуть академию главного клуба города?

— Сейчас понимаю, что всё к лучшему. Не факт, что из «Зенита» я бы пробился во взрослый футбол. Разве много собственных воспитанников играет за команду? За целое десятилетие можно по пальцам пересчитать.



— Некоторое время назад СМИ писали, что вами интересуется и «Зенит», и «Локомотив». Доля правды была?

— Насчёт «Зенита» знаю точно – интерес был. «Локомотив», вероятно, тоже наводил справки, но я у руководства «Урала» ничего не спрашивал по этому поводу.



— Из всех топ-клубов какой выбрали для перехода, если бы появился выбор? «Зенит»?

— Тот, которому я больше нужен.

«Макгрегор хорош, но я буду раскручивать себя по-другому»

— В вашем «инстаграме» есть шуточное фото-сравнение с Конором Макгрегором. Любите MMA?

— Да, очень. Когда есть возможность, всегда смотрю. За Макгрегором всегда с интересом слежу. Нравится, как он себя раскрутил различными поступками, причём не только в октагоне. Стал уже настоящим брендом.

— Считаете, что все его дерзкие слова, поведение на пресс-конференциях, нападения на автобус Хабиба и прочее – это круто?

— Для их спорта это очень важно. Именно так бои и раскручиваются. Не случайно бои Хабиба – одни из самых кассовых.



— Как вы себя раскручиваете?

— Выкладываю фотографии с Макгрегором! (Смеётся.) А на самом деле в футболе пиар всё же работает по-другому. На автобус я нападать точно не буду. Лучше буду нападать на чужую оборону, много забивать, приносить команде победы. Тогда обо мне точно заговорят.



— В «Урале» у вас предвидится конкуренция с Погребняком, наконец-то восстановившимся после травмы. Павел до сих пор в порядке?

— По тренировкам видно, что он играл на высоком уровне. Набрал форму, провёл первый матч. Но судить пока рано, дальше станет видно.



— Для себя уже приметили, чему у Погребняка можно научиться?

— Вот когда в паре сыграем, тогда, надеюсь, перед выходом на поле Павел раскроет секрет.



— Чему тогда научились у Павлюченко, с которым играли в «Урале» в 2017-м?

— Тому, как выиграть конкуренцию и не подпустить его к основе! (Смеётся.) Мы с ним обсуждали празднование моих голов. Когда я забивал, то просто бежал в каком-то направлении, любом. И как-то на теории Рома сказал: «Надо тебе что-то делать с этим. Забиваешь хорошо, а над празднованием надо работать. Давай так: когда забьешь, бежишь ко мне». В следующем матче я так и сделал.Это был полуфинал Кубка России с «Рубином» — мы тогда вышли в финал.



— После первого матча со «Спартаком» вы говорили, что отпустите Парфёнова к красно-белым главным тренером только за 2,5 миллиона евро. С тех пор цена не выросла?

— Думаю, после новой игры о ней ещё раз поговорим. Если победим – она может резко скакнуть вверх. Вплоть до 10 миллионов (смеётся).



— Какие три главные цели у вас на 2019-й?

— Первая — помочь «Урал» продвинуться в Кубке как можно дальше. Вторая – забивать в новом году как можно чаще. Третья – попасть в сборную.