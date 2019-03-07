Буффон привёз гол. Он подарил надежду «МЮ»

У «Манчестер Юнайтед» появилась надежда отыграть 0:2 в Париже после удивительного ляпа Джанлуиджи Буффона. На 30-й минуте матча на «Парк де Пренс» при счёте 1:1 итальянский голкипер допустил ошибку, которую можно было ожидать от какого-нибудь молодого дебютанта Лиги чемпионов, но не от 41-летней легенды. Маркус Рашфорд пробил издали наобум, однако Буффон не смог зафиксировать мяч или отбить его в сторону. На добивании первым оказался нападающий Ромелу Лукаку, оформивший дубль. Первый тайм игры с «МЮ» получился для великого голкипера катастрофическим: три удара в створ – два пропущенных мяча.

«Надеюсь выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ», – признавался Буффон после перехода в парижский клуб. – Хочу почувствовать, что это такое. Я трижды играл в финале турнира с «Ювентусом», но каждый раз мы проигрывали более сильным командам. Как говорят в Италии, надежда умирает последней».

«ПСЖ» тоже брал Буффона ради победы в Лиге чемпионов. Поэтому Томас Тухель и посадил на скамейку Альфонса Ареола, надеясь на опыт итальянца. Самое ужасное, если Джиджи разрушит мечту своими руками!