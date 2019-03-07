VAR решает! Пенальти, благодаря которому «МЮ» выбил «ПСЖ»

«Манчестер Юнайтед» совершил настоящее чудо, отыгравшись в Париже после поражения на «Олд Траффорд» со счётом 0:2. Этот матч на «Парк де Пренс» запомнится результативными ошибками игроков «ПСЖ» – защитника Тило Керера и голкипера Джанлуиджи Буффона, но, прежде всего, пенальти на четвёртой компенсированной минуте, который решил исход противостояния команд Томаса Тухеля и Уле-Гунара Сульшера. Во втором тайме, до самого конца основного времени «Манчестер Юнайтед» не мог нанести ни одного удара даже в сторону ворот «ПСЖ», тем не менее в концовке всё-таки дождался своего шанса и использовал его.

Одна из последних атак «Манчестер Юнайтед» завершилась ударом Диогу Далота наудачу из-за штрафной. Мяч и в этом случае не долетел до сетки ворот Буффона, поскольку был заблокирован защитником «ПСЖ» Преснелом Кимпембе. Игра продолжилась, после чего потребовалось сильное судейское решение. Чтобы разобраться в эпизоде, Дамир Скомина попросил помощи у новой звезды Лиги чемпионов – системы VAR. Словенец посмотрел повтор – и указал на «точку». Нападающий «МЮ» Маркус Рашфорд уверенно исполнил одиннадцатиметровый, пробив верхом.

Сульшер и «МЮ» сделали это! «Манчестер Юнайтед» – в четвертьфинале Лиги чемпионов. Норвежец действительно тренер-волшебник.

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