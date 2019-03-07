Пришло время похвалить Семака. За то, что наплевал на чужое мнение

Команду Сергея Семака и лично главного тренера поздней осенью и ранней зимой много критиковали. За однообразный футбол под названием «бей на Дзюбу», за отсутствие альтернативных вариантов, за уныние и серость, за падение результатов. Казалось, что в трансферное окно клуб непременно приобретёт новых классных игроков-созидателей, попробует уйти от примитивного аутсайдерского стиля, вернуться к доминированию и атакующему подходу, свойственному «Зениту» в большинстве сезонов в XXI веке.

Эти пожелания, граничащие с требованиями, громко звучали со всех сторон – от болельщиков, экспертов, журналистов (даже от меня, не стану скрывать). Однако сначала на сборах, а потом и в первом официальном матче с «Фенербахче» стало понятно, что менять игровую ментальность и тактический рисунок «Зенит» не собирается. Это расстраивало ещё сильнее и заставляло усомниться в золотых и еврокубковых перспективах команды.

Но сейчас, кажется, наступило время переосмыслить историю и признать: вероятно, мы были не правы. Семак наплевал на все претензии и не стал поддаваться панике. Он не решился ничего ломать посреди сезона (переход к абсолютно новой, более сложной, игре – это риск и трудности адаптации игроков, спросите у Кононова), а сообща с руководством определился, какие футболисты сделают мощнее и эффективнее имеющуюся, а не виртуальную, систему, заткнут в ней дыры и позволят выжать максимальный результат прямо сейчас.

Само собой, матчей весной пока состоялось слишком мало, и две победы не должны служить поводом для окончательных оценок. Однако две последние игры всё же намекнули, что именно хотел сказать Семак тремя зимними приобретениями. Каждый из новичков обладает необходимыми качествами и идеально вписался в команду без раскачки.

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Ракицкий – король доставки мяча к чужой штрафной

Ещё раз отметим: с эстетической точки зрения футбол «Зенита» не стал ни на грамм интереснее. Игра команды выглядит сейчас даже более вертикальной и силовой, чем осенью. В почёте по-прежнему доставка мяча в штрафную с флангов и длинные забросы в свободные зоны прямиком от центральных защитников. Сине-бело-голубым не нужен розыгрыш низом и кружева, поэтому в центре выходят Оздоев и Барриос – не самые великие творцы в мире. Мяч в опорной зоне попросту не задерживается – в этом нет никакой необходимости.

Ракицкий стал игроком, позволившим вывести качество и скорость выхода в атаку на совершенно иной уровень. В двух последних играх он собирал больше всего передач в чужую треть поля: против «Фенербахче» — 15 (7), против «Урала» — 18 (14). Ни один из партнёров не смог подобраться к такому количеству и близко. Своей феноменальной левой Ракицкий раздаёт пасы как на правый фланг, так и прямиком в сторону нападающих. С турками, к примеру, после двух его забросов по разу один на один едва не выскочили Азмун и Дзюба.

Барриос – отличное оружие против контратак соперника

При вертикальном футболе «Зенита» требуется огромный объём интенсивной беговой работы без мяча от полузащитников, иначе в случае проигранных подборов в центральной зоне неизбежно возникнут разрывы. Раньше, когда здесь играли Паредес, Маркизио или Краневиттер, так и происходило – ни один из перечисленных хавбеков не может обеспечить высокую мобильность на протяжении всех 90 минут.

Барриос же заставил подзабыть о прежних проблемах. Колумбиец не рискует, не лезет вперёд без надобности, остаётся страховать сзади и почти всегда успевает оказываться лицом к мячу и соперникам при чужих контратаках. Он не всегда здорово выглядит в единоборствах, поскольку любит выбрасываться и незамедлительно лезть в отбор, зато своими перемещениями неизменно гасит скорость чужого наступления и даёт партнёрам время вернуться назад. Как итог: в матче с «Фенербахче» через опорную зону не прошло ни одной неприятной продольной передачи, в игре с «Уралом» — лишь одна.

Только преображение «Зенита» в центральной зоне нельзя списывать на один лишь фактор Барриоса. Подзабытый Оздоев тоже сыграл огромную роль в последних успехах. Речь как о результативных действиях (гол «Фенербахче», пас на Азмуна против «Урала»), так и гигантском объёме черновой работы. В Екатеринбурге Магомед, например, стал лучшим по отборам и подборам (29, из которых 12 – на чужой половине) и перехватам (15). Ещё месяц назад сложно было поверить в то, что Оздоев превратится в одного из лучших игроков команды, пусть и на локальном отрезке, сейчас же восстановившемуся от повреждения Кузяеву будет непросто сразу вернуться в основу. Если только на фланговую позицию.

Азмун и Ракицкий подходят «Зениту». Семак знает, как использовать новичков Лидер чемпионата продолжит гнуть свою линию.

Азмун – мастер по манёврам в штрафной

На первых порах Дзюба иногда выигрывал для «Зенита» матчи в одиночку. В дальнейшем держать слишком высоко задранную планку Артём не смог, интенсивность его движения снизилась, качество единоборств – тоже. Его спад сразу же отразился на всей команде, поскольку та продолжала придерживаться силового стиля, забрасывать мячи вперёд и ждать, что габаритный нападающий продавит, забьёт или сделает удачную скидку. Появлявшийся на замену Заболотный добавлял мощи, но не качества и тем более не реализации.



Трансфер Азмуна привёл к перестроению на схему 4-4-2. Теперь у «Зенита» два «больших» нападающих, но иранец действует в отличном от Дзюбы ключе. Он более подвижный, лучше вылетает на опережение, феноменально открывается за спины защитникам и обладает классным первым касанием. Далеко не факт, что в дальнейшем мы увидим такую же удивительную результативность от Сердара (три гола после шести первых ударов – слишком круто), но теперь фланговые подачи и вертикальные переводы из глубины на форвардов станут вдвойне эффективным оружием. Более того, этот стиль теперь уже кажется самым разумным и действенным, поскольку креативными игроками для игры во владение команда не обладает, и упрощение – лучший метод для неё.

Азмун продолжает забивать. Его гол снова стал победным для «Зенита» Лидер РПЛ выиграл в Екатеринбурге на классе.

Об атакующем кризисе мы больше не заговорим?

Не факт. Важно понимать, что пока этот стиль дал результат лишь в двух матчах с соперниками, которые не садились к своим воротам глубоко. «Фенербахче» больше владел мячом, поднимал линию обороны высоко и оставлял пространство за спинами. «Урал» пропустил лишь после стандарта, а другие моменты у сине-бело-голубых появились только после перерыва, когда соперник начал раскрываться.



Нужно смотреть, насколько философия сине-бело-голубых окажется состоятельной против клубов, защищающихся 10 игроками и обладающих атлетичным и сыгранным центром обороны. В этих играх может потребоваться что-то большее, нежели силовое давление. Тогда как с «Вильярреалом» всё должно быть хорошо – скучным и беспомощным мы «Зенит» сегодня увидеть не должны. Азмун, Барриос и Ракицкий об этом позаботятся.