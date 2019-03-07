Убийца с глазами. VAR уже изменил футбол

Давайте будем честны: если бы судья Дамир Скамина не назначил пенальти в ворота «ПСЖ» — даже у болельщиков «МЮ» не было бы к нему вопросов. И они, и чиновники ФИФА, да и все мы нашли бы десяток причин, почему судья имел право ошибиться.

Этот матч уже попал в историю. Как «МЮ» прошёл «ПСЖ»: главное Фергюсон тоже был.

Оправдания начинались бы с того, что игра рукой не была умышленной. Продолжились бы разговорами, что рефери просто не мог разглядеть фол в динамике. А закончилось совестливым выводом, что за весь второй тайм обязанный забивать «МЮ» нанёс только один, вот этот самый шальной удар с 25 метров.



Да что там — даже сам Сульшер на пресс-конференции вряд ли бы протестовал: просто поздравил бы богатый «ПСЖ» с проходом дальше и получил бы новую порцию всемирного уважения за то, что его лишенная не просто звёзд, но и половины игроков команда не развалилась, а воспользовалась парой диких ошибок хозяев и хотя бы создала интригу.

За это героическое поражение форвард, однажды названный «убийцей с глазами младенца» и как тренер добивающийся побед с детьми, уже сегодня обеспечил бы себе новый контракт с «МЮ», а «ПСЖ» ждал бы возвращения Неймара и продолжал бы биться за победу в ЛЧ.

VAR решает! Пенальти, благодаря которому «МЮ» выбил «ПСЖ» Эпизод на 94-й минуте игры в Париже.

Именно так было бы с футболом прошлого. Но он умер, благодаря VAR. Ведь если раньше судья мог принять решение, исходя из чувства игры, то сегодня ему просто вырезали сердце и поставили взамен жестокое и беспристрастное всевидящее электрическое око.

Так что 6 марта 2019 года войдёт в историю не только фактом первой победы в плей-офф ЛЧ команды, уступившей в первом матче дома с разницей в 2 или более мячей. Это слишком узко. А вот если глобально, то этот день — новый уровень побед роботов над человеком. Наши любимые игры уже никогда не будут прежними?