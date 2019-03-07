Дьяволы в деталях. Мы поможем вам разобраться в том, как творилась история

Тухель не поменял схему, а Сульшер удивил

Немецкий тренер парижан решил не отходить от победной тактики, благодаря которой он втоптал «Манчестер Юнайтед» в первой игре. «ПСЖ» вышел играть в 4-4-2 без мяча и 3-4-3 во владении. Схему менял Дани Алвес, который в обороне играл правого полузащитника, а в нападении – правого латераля.

Состав «Манчестер Юнайтед» перед игрой вызывал вопросы: три центральных защитника в составе, Шоу и Янг, три полузащитника и Рашфорд с Лукаку недвусмысленно намекали на 3-5-2 или 3-4-1-2. Это выглядело странно: обычно отзеркаливание схемы соперника применяется в матчах, в которых команде нужно сдержать соперника.

Сульшер всех обманул: «Юнайтед» играл по схеме 4-4-2, как вы можете видеть из скриншота выше. Правого защитника играл Байи, правого полузащитника – Янг. Кажется странным, но при травмах Лингарда, Эрреры, Санчеса, Маты и Марсьяля, а также при дисквалификации Погба, тренер «дьяволов» мог выбирать только между Далотом и Янгом.

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Оборона «Юнайтед» в первом тайме трещала по швам

Основная проблема, из-за которой МЮ в первом тайме допустил 9 ударов всего и 8 – из штрафной, это выбор схемы. При Сульшере «Манчестер» почти не оборонялся в 4-4-2 в линию, а против топов «дьяволы» всегда защищались либо в ромбе (4-3-1-2), либо вообще в 4-5-1.

В первой линии прессинга «Юнайтед» всегда имел на одного игрока меньше, чем парижане имели в первой линии билд-апа. Точки, из которых центральным защитникам «ПСЖ» позволяли отдавать передачи, выглядели устрашающе. Ворота «Манчестера» – справа.

«ПСЖ» все равно умудрился привезти гол в свои ворота уже на второй минуте, когда Керер испугался поджимавшего сзади Рашфорда и выкатил мяч на Лукаку, который реализовал выход один на один. Но такие высокие позиции крайних центральных защитников хозяев кажутся чем-то невероятным.

По этой причине команда Сульшера не пыталась прессинговать, особенно в начале игры – исключениями стали ситуации, в которых «ПСЖ» разыгрывал мяч от ворот, а также когда хозяева отдавали несколько передач назад подряд. На скриншоте – хороший пример того, как садился «Юнайтед» даже в матче, в котором нужно отыгрываться. Лукаку и Рашфорд не оказывают давления на защитников «ПСЖ», а Янг попытался выдернуться на Кимпембе, но, увидев забегание Берната, тут же пошёл назад – Эшли часто садился пятым в линию, чтобы играть против Берната. Благодаря отсутствию прессинга, Керер протащил мяч очень далеко.

Выбор Байи в качестве правого защитника смотрелся очень странно даже с учетом того, что Янг постоянно садился пятым в линию, когда «ПСЖ» владел мячом слева. В задачи ивуарийца также входило оказание давления на Ди Марию, когда аргентинец опускался чуть глубже в поисках мяча. Байи не справлялся – в эпизоде ниже, например, он прозевал смещение Анхеля, выдернулся из линии слишком поздно и позволил сопернику выдать разрезающую передачу через свою зону. Бернат простреливал очень опасно, но одинокий Мбаппе просто не попал по мячу.

Конечно, систематические смещения Верратти в левый полуфланг сильно усложнили жизнь Байи, но это не отменяет ужасные минуты Эрика на поле. Более того, за весь тайм парижане нанесли четыре удара из зоны ответственности Байи в штрафной – в том числе и голевой.

Сульшеру можно выписать респект за то, что он отказался от жестких персональных ориентировок своих полузащитников по полузащитникам «ПСЖ», благодаря которым Тухель и его игроки делали с «Юнайтед» в первом матче вообще все, что хотели. Это обернулось другой проблемой: Фред и особенно МакТоминай периодически очень странно перемещались в полузащите, то поджимая Верратти и Маркиньоса, то оставляя их свободными. Весь матч (не только в первом тайме) у «Манчестера» случались крупные разрывы между линиями.

Но «ПСЖ» этим не пользовался, особенно в первом тайме. На скриншоте Ди Мария мог бы отдать передачу в крупную свободную зону, но туда никто не вбежал, а сам Анхель изначально был заложен на передачу в касание куда-то к бровке. Хозяева упорно перегружали полуфланги и фланги, что заметно по касаниям Верратти. Итальянец сделал огромное количество передач из двух левых каналов, от середины поля до чужой штрафной – больше, чем из других зон.

Про атаку «Юнайтед» в первом тайме приходить не приходится. «Манчестер» провёл минимальное количество позиционных атак – если не брать длинные передачи от де Хеа, после которых «дьяволы» теряли мяч в течение пяти-семи секунд, то затяжных атак у гостей было максимум три. В каждой из них они просто переводили мяч с одного фланга на другой. Гол Лукаку был забит примерно таким же образом: Байи внезапно протащил мяч мимо Ди Марии и Верратти, отдал пас соседнему Перейре, тот перевел мяч на Рэшфорда в полуфланг. Дальше вы всё знаете – дальний удар, грубая ошибка Буффона и «расстрел» от Лукаку.

То же самое и с контратаками: за весь тайм, если не игру вообще, можно вспомнить лишь одну контратаку «Манчестер Юнайтед», которая закончилась опасным моментом. Это произошло из-за Керхера, который поскользнулся и не смог перехватить мяч.

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Сульшер перевернул игру во втором тайме?

Сложно сказать. С одной стороны, «Манчестер Юнайтед» стал больше владеть мячом: 23,5% владения в первом тайме, 31,3 – во втором. С другой стороны, за весь тайм «Юнайтед» нанёс 2 удара. Первый – дальний, после которого мяч попал в руку Кимпембе. Второй – с пенальти. Да, при этом «дьяволы» всего три удара по своим воротам (и выход Мбаппе один на один с Де Хеа), но кому надо было отыгрываться?

Забавно, что спустя 10 минут второго тайма «Юнайтед» перешёл на 5-4-1: Янг стал правым центральным защитником, Далот – правым вингбеком, а Перейра перешёл на позицию правого полузащитника, уступив свое место Рэшфорду. МакТоминай и Фред получили установку очень плотно играть по соперникам в своих зонах.

«Манчестер Юнайтед» либо преимущество в центре и равенство в последней линии обороны, либо преимущество в обеих линиях. Керхер и Кимпембе хоть и поднимались высоко, но недостаточно, чтобы эксплуатировать это – видимо, Тухель сильно боялся получить смертельную контратаку. При этом «ПСЖ» практически не имел идей по вскрытию глубокого блока.

К 70-й минуте Сульшер понял, что в 5-4-1 отыграться будет нереально, и снова поменял схему: «Юнайтед» перешёл на 5-3-2 с парой Рашфорд-Лукаку в нападении. Тройка полузащитников стала играть очень узко – зачастую все они располагались в зоне мяча. «Манчестер» стал уязвимее, а ещё больше хаоса добавили попытки высоко прессинговать «ПСЖ».

Гости стали получать очень много передач между линиями. Да, «ПСЖ» нанёс всего два удара и создал один выход один на один для Мбаппе, но пожар часто возникал в опорной «Юнайтед». Прессинг только усугублял проблему: на примере ниже как раз тот момент у Мбаппе, перед которым «Манчестер» провалился в давлении – Верратти очень легко нашел Алвеса между линий.

Сульшеру сильно помогла травма Дракслера: на его позицию перешёл Дани Алвес, который, очевидно, не может давать такого умного движения.

Про атаку «Юнайтед» имеет смысл говорить только с 70-й минуты: с начала тайма и до перехода на 5-3-2 гости владели мячом всего 21% времени (то есть, можно сказать, не атаковали вообще). Игроки «МЮ» слабо понимали, что делать с мячом, судорожно метались между двумя и тремя центральными защитниками при розыгрыше, между двумя и тремя полузащитниками и так далее. Но у «Манчестера» всё-таки проглядывалась одна идея.

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Во втором тайме Тухель придумал новый план для игры своей команды без мяча. Немцу было недостаточно схемы-трансформера, и он решил сделать из неё трансформер в квадрате: при начале атак «Юнайтед» «ПСЖ» располагался в чём-то похожем на 4-3-1-2, как на скриншоте ниже, а когда гости продвигали мяч выше, футболист, игравший в атаке правого крайнего защитника, становился, собственно, правым крайним защитником – пятым в линию.

Это решение Тухеля сыграло с ним злую шутку. «Манчестер Юнайтед» во всех своих атаках пытался доставлять мяч в полуфланги – это единственное, что у них более-менее выходило в нападении. С 70-й минуты крайним защитником «ПСЖ» стал Менье, который практически никогда не поднимался выше при атаках «Юнайтед». Сложно сказать, была ли таковой установка от Тухеля или сам бельгиец не понял свою задачу, но вся полузащита «ПСЖ» состояла из Верратти и Паредеса – двух не лучших игроков без мяча, оказавшихся без поддержки, потому что Ди Мария и Мбаппе тоже не опускались ниже. Собственно, за эти 20 минут (считать ещё 10 минут после пенальти было бы неправильно) «Юнайтед» сделал 20 удачных передач в чужую треть – столько же они отдали в предыдущие 70. Посмотрите, откуда пасовали и где принимали мяч «дьяволы».

«Манчестер Юнайтед» всё равно доходил до чужой штрафной со скрипом, но команде достаточно было лишь одного эпизода. Окей, по факту, эпизод с ударом Далота начался с потери Дани Алвеса на чужой половине, но у «ПСЖ» было несколько секунд, за которые команда практически приняла свою оборонительную конфигурацию – немного упустил момент только Алвес, который эпизодично оказался на позиции Менье. Что было дальше – понятно из скриншота: мяч был доставлен в один полуфланг, оттуда – транзитом через центр – в другой, где подключение Далота проспал Ди Мария. У «Юнайтед» было преимущество в опорной зоне на протяжении всего эпизода, Паредес не смог накрыть передачу Чонга, а Верратти не смог ни подстраховать аргентинца, ни успеть к удару Далота.

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Как оценивать эту победу Сульшера? «ПСЖ» создал гораздо больше опасных моментов, но реализовал всего один, в то время как «Юнайтед» воспользовался подарками Маркиньоса, Буффона и VAR. У «Манчестера» были объективные проблемы в обороне весь матч, кроме 15 минут, когда они оборонялись глубоко в 5-4-1. Заслуженно? В сугубо игровом плане – вряд ли.

Но Тухель сильно виноват в поражении. Он придумал всего одну фишку с высокой и перекошенной налево позицией Верратти – да, она работала, но альтернативных вариантов было очень мало. Он зачем-то сменил работавшие 4-4-2 без мяча на что-то хитрое, но сломавшееся уже в середине второго тайма. Он хотел играть осторожнее большую часть матча, но в последний момент оставил Паредеса и Верратти без поддержки. Это тоже нужно учитывать.