Правила футбола снова изменились. Какие и зачем

В начале марта на 133-м ежегодном собрании в шотландском Абердине международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внёс ряд изменений в правила игры.



1. В правилах была уточнена игра рукой. Непреднамеренная игра рукой теперь будет наказываться, если футболист забил мяч в ворота или создал голевой момент.



2. Игрок, которого меняют, должен отправиться за ближайшую к нему линию аута, а не идти через всё поле к скамейке запасных.



3. Уточнены правила о наказании жёлтыми и красными карточками представителей команд за неспортивное поведение.

4. Отменено правило, согласно которому мяч должен покинуть штрафную площадь при ударе от ворот, прежде чем его коснётся другой игрок команды.



5. Одобрены изменения, касающиеся активного участия игроков атакующей команды в построении стенки. Теперь им будет запрещено это делать. Футболисты команды, исполняющей штрафной удар, будут должны находиться как минимум на расстоянии одного метра от стенки, которую выстраивает защищающаяся сторона.



6. При исполнении пенальти голкиперам будет достаточно стоять только одной ногой на линии ворот.



7. В некоторых ситуациях после попадания мяча в арбитра будет назначаться «спорный мяч».

Теперь мы точно будем знать, когда за игру рукой надо давать пенальти ФИФА изменит правила.

Согласитесь, некоторые формулировки не до конца ясны. Расшифровать нововведения мы попросили секретаря IFAB Лукаса Брада.



— Начнём с первого пункта. Как теперь будут наказываться нарушители, забивающие или создающие голевой момент рукой?

— Зависит от ситуации. Первоначальный долг судьи – выяснить, была ли это преднамеренная игра рукой, а потом уже решить, чем конкретно будет наказываться инцидент. Если ничего существенного не произошло, жёлтая карточка неуместна.



В случае, когда футболист явно непреднамеренно забивает гол рукой, взятие ворот просто не засчитывается. Если же он это делает умышленно, возникает повод для предъявления жёлтой карточки. Главное, на что мы опираемся, — последствия. Нам важно, чтобы было принято справедливое решение.

— Пункт, предписывающий футболисту уходить на замену через ближайшую боковую линию, может вызвать непонимание в футбольном мире, поскольку прощание зрителей с игроком — традиция и дань уважения. Может ли судья позволить игроку уйти, как раньше?

— Основная идея нововведения – быстрая замена с целью экономии игрового времени. Нужно смотреть, специально ли футболист тянет время, пока идёт на замену. Если счёт на табло 4:0, и игрок идёт немного медленнее, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку, рефери не будет наказывать его за это жёлтой карточкой.



Намеренная затяжка времени будет оцениваться предупреждением. Некоторые замены в принципе делаются только ради того, чтобы потянуть время. Если игрок быстро покидает поле, то его необязательно отправлять за ближайшую линию, так как это не является задержкой игры.



— Какое наказание предусмотрено для футболистов, которые тянут время?

— Этот вопрос всегда остаётся на откуп судье, который должен принять решение, соответствующее здравому смыслу. Когда игрок игнорирует предупреждения судьи, пренебрегает правилами и не уважает соперников, это серьёзный повод «наградить» его жёлтой карточкой.



— Что именно подразумевается под неспортивным поведением в третьем пункте?

— Неспортивное поведение – это всё то, что противоречит здоровой и свободной игре, то, что находится за пределами самой игры. Это неуважение к судьям, игрокам, болельщикам. Пренебрежение правилами fair play. В тех случаях, когда рефери находит поведение игрока недостойным и противоречащим спортивному поведению, он имеет полное право наказать его.

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— С какой стати футболистам атакующей команды запретили стоять в стенке при исполнении их командой штрафного удара?

— Перед принятием этой поправки мы провели беседу с судьями и самими игроками, чтобы определить нужность и важность данного решения. Выяснилось, что никакого значения с точки зрения техники исполнения удара, тактического или спортивного преимущества внедрение в стенку чужих игроков не имеет. Поправку о нахождении атакующих футболистов как минимум на расстоянии метра от стенки мы ввели, чтобы минимизировать конфликты на поле между защитниками и форвардами.



— Чем будут наказывать игроки, не выполняющие эти правила?

— Жёлтой карточкой. Опять же, если судья посчитает эту меру уместной.



— В каких именно ситуациях будет назначаться «спорный», если мяч попал в арбитра?

— Эпизод не может продолжаться, если попавший в судью мяч повлиял на ход матча. К примеру, один игрок атакует, другой обороняется, а судья находится между ними. Если мяч, коснувшись арбитра, попадает далее в ноги форварду, нужно назначить спорный мяч, особенно если был забит гол.

— В какой срок футболисты должны ознакомиться с новыми правилами, и начнут ли судьи сразу жёстко их наказывать? У них есть привычки, они могут банально забыть о каких-то нововведениях.

— Чтобы игроки могли ознакомиться с правилами, мы провели конференцию и утвердили изменения уже сейчас. В силу вступят они с июня. Официальный документ с изменёнными правилами направляется каждой национальной ассоциации для ознакомления. Те соревнования, которые начнутся после 1 июня, уже будут судиться по новым правилам.



— Россия принимает участие в разработке правил?

— Конкретно этими нововведениями занимался весь состав футбольных ассоциаций ИФАБ. Футбольный союз любой страны мира, входящей в организацию, может предложить меры по улучшению и внести свои корректировки в действующие правила, в том числе Российский футбольный союз. В последнее время от РФС таких предложений не поступало. Разумеется, при введении новшеств важно обсудить каждую деталь. Иногда вместе с корректировкой правил мы проводим свои эксперименты и тестируем что-то непосредственно в игре, как это было в Италии с VAR. Если РФС захочет что-то предложить, мы предоставим российским коллегам право проверить, как это работает. Если эксперимент окажется успешным и эффективным, мы будем готовы поддержать и развить его.