Почему Сульшер был в золотой манишке? У английских СМИ есть ответ

Английская и французская пресса обсуждают невероятный камбэк «МЮ» в противостоянии с «ПСЖ».

«Супер «Юнайтед» оглушил «ПСЖ»

The Guardian: «Так, где зарегистрировать этот вечер в списке самых захватывающих европейских вечеров для «Манчестер Юнайтед»? Эйфория после пенальти Маркуса Рашфорда была настолько велика, что каждый игрок, преследуемый небольшой армией сотрудников из тренерского штаба, побежал праздновать после финального свистка, и радость их торжеств долго разносилась по стадиону.



Если Уле-Гуннар Сульшер ещё не обеспечил себе работу на постоянной основе, то в ближайшее время должны объявить о его новой должности. Он сказал нам, что в мире этого экстраординарного футбольного клуба нет никаких оснований полагать, что пропущенные два мяча в домашнем матче – это проигрыш. Он говорил о важности первого гола и о том, как в более счастливые времена «Юнайтед» обладал замечательным умением встречать славу в момент поздней драматической развязки. И ещё он мог одурачить любого, кто ему верит.

Как оказалось, уверенность Сульшера была уместна. Судя по тому, как его команда прошла в четвертьфинал, совершив невероятный камбэк и чётко заявив о своих намерениях. После всего, что они пережили с тех пор, сэр Алекс Фергюсон ушел в отставку, они показали, что всё ещё хотят — и заслуживают, — чтобы их воспринимали всерьёз на элитном уровне».

Дьяволы в деталях. Мы поможем вам разобраться в том, как творилась история Подробнейший разбор эпического матча «ПСЖ» — «МЮ».

«Чудо в Париже»

Daily Mail: «Маркус Рашфорд никогда раньше не реализовывал пенальти за «Манчестер Юнайтед».



Задумайтесь об этом на секунду. Ему 21 год. Это последняя минута матча Лиги чемпионов, с висящей на волоске победой. Против него — Джанлуиджи Буффон, один из величайших и самых опытных вратарей, которых когда-либо видел футбол. И около 50 тыс. парижан. Сделай или умри.



Если он забьёт, это будет один из величайших камбэков в европейской истории. Если промажет – ему не найдется укрытия в этом мире. А рядом с ним стоит нападающий за 75 млн фунтов стерлингов, почти на пять лет старше и на один хет-трик сильнее. Ромелу Лукаку. И всё же Рашфорд делает это.

Задумайтесь об этом на секунду.



В эти моменты он выглядит таким молодым, стоит над мячом, смотрит вверх, оценивая Буффона, ветерана стольких перестрелок. Он должен очень нервничать. Нервничал ли он? Чертовски.



Рашфорд ударил по воротам, чтобы вывести «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинал Лиги чемпионов, Буффон ничего сделать не смог. Он в тот момент покинул Париж. Игроки «ПСЖ» растянулись на газоне, измученные и разбитые, а Неймар бессильно разозлился на скамейке запасных. Какой игрок Рашфорд!

Конечно, мы видели подобные сцены и раньше, и все мы помним, когда это случилось. «Бавария», «Камп Ноу», 1999 год. И мы также знаем общий знаменатель. Он был на скамейке в золотой манишке, потому что УЕФА посчитал, что его куртка слишком сильно конфликтует с цветами «ПСЖ». Уле-Гуннар Сульшер. Второе пришествие.



Они распевали его имя до глубокой ночи, и это не удивительно. Это была не просто победа, это была победа, которая переписала рекорды. Это была победа, которая никогда не должна была случиться; и всё же случилась. Ещё одно величайшее событие в карьере Сульшера».

Убийца с глазами. VAR уже изменил футбол Матч «ПСЖ» — «МЮ» как доказательство, что игре удалили сердце.

«Исторический рекорд «МЮ»

Independent: «Юнайтед вернулся», — распевали болельщики в конце. И он правда вернулся. Что бы ни случилось сейчас, это был «Манчестер Юнайтед», каким его хотят видеть, каким его хотят знать. И они праздновали свою победу, как в 1999 году.



Сульшер снова сотворил историю и хриплый стан 2000 болельщиков запел под дождём. И пел ещё долго после того, как их герои бросились к ним праздновать победу.



Если были какие-либо сомнения относительно того, заслуживает ли Уле-Гуннар Сульшер быть следующим менеджером «Юнайтед», то теперь всё должно измениться. Просто дайте ему эту работу. За день до матча Сульшер сказал, что нет такого понятия, как безнадёжное дело. Все ему кивали, но никто не верил. А он взял и сделал. Ни одна команда в истории Лиги чемпионов не проходила дальше, проиграв в первом домашнем матче в два мяча. А он взял и сделал».

«ПСЖ» – это карма, клуб неудачников». Что пишут в соцсетях о матче в Париже Сульшер точно гений. Мнение о системе VAR разделились.

«Сульшер доказал, что он единственный вариант для «МЮ»

ESPN: Уле-Гуннар Сульшер недавно признался, что хотел бы «показать свои лучшие качества на собеседовании» во время устройства на работу в качестве и. о. главного тренера «Манчестер Юнайтед». Норвежец уже сделал это. Его команда ошеломила «ПСЖ» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Теперь за этой исторической победой, безусловно, должно последовать подтверждение, что он станет главным тренером «МЮ». Сульшер не только справился с работой, но и восстановил сломанную атмосферу в раздевалке, вернул веру болельщикам и снова улыбнулся клубу.

Результаты тоже пришли сразу. Остановил его только «ПСЖ», обыграв в домашнем матче 2:0. Никто за пределами раздевалки «Юнайтед» не верил, что у них есть шанс победить французов на «Парк де Пренс». Но Сульшер настаивал на том, что для «Юнайтед» эта миссия не невыполнима, а просто невероятна. И посмотрите, что он сделал».

«Страшная катастрофа»

France Football: «После чистой победы на «Олд Траффорд» мы не представляли такой сценарий развития событий. Страшное разочарование. Видимо, пора поверить, что это часть ДНК клуба. Поверить, что «ПСЖ» никогда не сможет спокойно сыграть в ответном матче после победы в первом. 6 марта мы увидели призраков «Камп Ноу». Это волнение, это напряжение, эта стремление протестовать, а не фокусироваться на игре и моментах. Изменится ли это когда-нибудь? В любом случае Тухель, похоже, не нашёл психологического ключа в этой области. А вот Сульшер удивителен. Норвежец только что оформил свою четырнадцатую победу на скамейке «красных дьяволов» в 17 играх. Но эта победа на французской земле, безусловно, самая важная. Она станет вехой в истории клуба. Герой «МЮ» в финале 1999 года доказывает, что этот турнир для него особенный».



На сайте есть опрос: «Поражение в матче с «МЮ» хуже, чем в матче с «Барселоной»?



Результаты очевидны.