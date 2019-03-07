Головин дал первую пресс-конференцию в «Монако» с момента своего переезда

Александр Головин прошлым летом перебрался в «Монако», а официально представили игрока 20 августа, вместе с другими новичками клуба – Виллемом Геббельсом и Жаном-Эдом Ахолу. С тех пор Головин не принимал участия в массовых мероприятиях клуба для журналистов. Сегодня, за два дня до игры «Монако» с «Бордо», Александр принял участие в предматчевой пресс-конференции вместе с новым главным тренером клуба – Леонарду Жардимом. Фактически это первая пресс-конференция Головина в «Монако» после его представления.

«Монако» спасся после ужасного тайма. Головин начал камбэк голевой передачей Это был трудный вечер для монегасков.

Сначала на вопросы СМИ ответил Жардим. Местные журналисты достаточно много спрашивали у него про Головина и его адаптацию в команде. Португалец отметил, что Головину нужно чаще бить по воротам и брать инициативу на себя. Сказал он и про важность адаптации россиянина в команде – пока Александр говорит только на английском языке. Пожаловался Жардим и на неожиданную травму полузащитника, которая выбила его на большой срок в самом начале сезона.



Затем слово взял сам Головин.



— У журналистов есть чувство, что вы уже влились в команду. Сначала было трудно, но сейчас всё уже хорошо?

— Да, это так. Я сыгрался с партнёрами, время на адаптацию прошло. Сейчас чувствую, что я здесь давно, всё хорошо.



— В Европе говорят, что русским игрокам сложно заиграть в Европе. Это так?

— Да, в Европе и России разные чемпионаты. Здесь совсем другой уровень. Для русского футболиста переход в Европу — это большой риск. Но если мечтаешь играть в Европе, то должен туда идти, хотя это и сложно. Нужно время на адаптацию, выучить язык. Это не так просто.

— Вы думали уйти из «Монако» зимой?

— Нет, таких мыслей не было. Все мои мысли только о «Монако» и работе здесь.



— На какой позиции вам комфортнее всего играть – в центре под нападающим?

— Я хорошо себя чувствую везде в атаке – и в центре, и на флангах. Разницы нет, главное – приносить пользу команде и находиться на поле.



— Как у вас отношения с другими игроками, успели с кем-то подружиться?

— Отношения хорошие. Большинство знает английский, пока я говорю на нём, но учу французский и что-то понимаю. Друзья тоже уже есть – с кем-то сходили поужинать вместе, с кем-то больше общаемся, так что адаптационный период проходит.

— У «Монако» русский владелец – это на вас давит?

— Это даже плюс. Рыболовлев переживает за клуб — это видно. Да, ему пришлось сделать ряд непростых решений, ведь мы шли в зоне вылета. Время показало, что решения оказались правильными, мы уже не в зоне вылета. Лично для меня присутствие такого человека даже приятно, мы встречаемся, говорим про мою адаптацию или, например, про позицию на поле.



— Что самое сложное в Лиге 1? Физическая готовность?

— Я бы сказал, что все аспекты здесь выше, чем в РПЛ, где я привык играть, а не только физика. Здесь меньше времени для принятия решений на поле. Так много времени, как в России, тут никто не даёт. Нужно расти в каждом аспекте, чтобы выглядеть лучше.



— Вас критиковали в России, что не так успешно играли в первое время. Как вы на это реагировали?

— Я особо не обращаю внимания на критику, это нормальное явление. Когда восхваляют — тоже не обращаю внимание. Просто работаю, как всегда.

— Вы учите французский с преподавателем?

— Более 25 уроков уже провёл по полтора часа, стараюсь уделять этому время как можно больше. Говорить пока сложно, но я уже понимаю тренера и партнёров – это важный фундамент.



— После вашей последней травмы все думали, что случилось что-то серьёзное, но всё обошлось. Что там было?

— Был сильный ушиб, я сам думал, что там что-то серьёзное. Боль была такой же, как при травме, которую я получил в начале сезона. Но мне повезло – отделался только двумя днями без тренировок.



— Каковы отношения с Фабрегасом?

— Как и со всеми – хорошие. Я учусь у него, он делится опытом. С такими игроками приятно играть, у него за спиной большая карьера.



— Это ваш самый трудный сезон, ведь вы молоды, а в клубе было столько отставок?

— Возможно, в какой-то мере да, такого со мной ещё не было. Я всегда был в одной команде с одним тренером. Но это не повлияло критично на команду. Да, были плохие результаты, смена тренера и руководства — это непросто. Но сейчас концентрируемся только на игре.

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— Есть какие-то определённые личные цели?

— Моя цель — помогать команде, а потом уже думать о своей статистике. Понятно, что хочется больше забивать и отдавать голевые передачи, но главное, чтобы побеждала команда.



— Тренер сказал, что вы способны забивать больше, что нужно брать инициативу на себя. Согласны?

— Понятно, что это первый сезон, первая половина была сложной для меня и команды. Надеюсь, буду больше забивать. Может, в следующем сезона моя статистика будет гораздо лучше.



— Привыкли к городу и солнцу в Монако?

— Да, здесь есть все условия для тренировок. Не нужно уезжать на зимние сборы, как в России. Есть всё для того, чтобы тренироваться и играть.