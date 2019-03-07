Пока что отвратительно, Олег Георгиевич. «Спартак» никакой

Все три месяца Олег Кононов выглядел уверенным человеком. Он дал много интервью, в которых говорил, что:



1. У него сильные игроки и укомплектованная команда. Адриано с Зе и вовсе назывались форвардами серьезного европейского уровня.

2. Футболисты находятся в плохом физическом и психологическом состоянии, но в течение сборов ситуация изменится. В итоге тренер подчеркнул, что доволен показателями в межсезонье.



3. Коллектив хорошо адаптируется и готов к игре в мелкий пас. На сомнения, родившиеся в ходе контрольных, Кононов тоже отвечал стойко — мол, все из-за нагрузок, подождите, пока начнётся сезон.



Ну вот он и начался.



В первом туре после паузы «Спартак» обязан был побеждать «Краснодар», чтобы вписаться в борьбу за золото. Не вышло. Но нам объяснили, что это был лишь первый и поэтому нервный официальный матч с новыми требованиям.



«Попереть» должно было в решающей игре на Кубок с «Уралом». И даже не должно, а обязано было. Но это был полный провал.

Начнём с атаки. Зе Луиш в очередной показал, что абсолютно не готов к этой самой игре в мелкий пас. Ещё в первом тайме было 3-4 эпизода, когда качественные комбинации ломались о мощные ноги форварда: Зе спотыкался, обрабатывал мяч как палками и превращал потенциальные моменты «Спартака» во встречные атаки соперника. Было видно, как он хотел порвать эти кружева и разогнаться, но свободы у Зе Луиша не было. При тактике Кононова они с Адриано скорее продолжали мешать друг другу. Бразилец же и вовсе напоминал себя времён «Милана», когда на остепенённую манеру игры получил от итальянской прессы прозвище «сосиска».

Ужасен был и Денис Глушаков. Эпоха, когда мы ждём, что вот-вот он вернёт форму, вот-вот станет реальным лидером команды — она закончилась. Рядом с Денисом давно нет конфликтных персонажей, он получает доверие тренера и не собирается снимать повязку, поэтому должен соответствовать имени капитана «Спартака» не только при спорах с судьями, но и в игровых моментах. Но в первом тайме матча с «Уралом» Денис был похож на самоуверенного ветерана, который думает, что всегда занимает правильную позицию и охает из-за недальновидных действий партнеров, а по факту просто работает в среднем темпе и выпадает из единоборств. Если так пойдёт дальше, летом Глушакова в «Спартаке» не окажется. И фанаты тут будут ни при чем. И то, что мяч «Урала» влетел в ворота от спины Дениса — это не просто несчастье, а неслучайное совпадение, собранное как из футбольных, так и психологических мелочей. Впрочем, во втором тайме Глушаков сыграл уже неплохо, но в его положении этого недостаточно — необходимо быть лучшим.

Глушаков носился по полю, как курица без головы. Что это было? Дмитрий Егоров и Антон Михашенок разбирают самое странное тренерское решение последнего тура.

Но если бы проблема «Спартака» была именно в Глушакове, то все не казалось бы таким печальным. Ведь просветов в Екатеринбурге просто не было. Разве что радовала настырность Мелкадзе и скорость Айртона, но к забитым мячам это не имело отношения. В остальном же — ни комбинаций, ни индивидуальных действий — ничего. «Спартак» вылетел из Кубка заслуженно, потому что был никакой.

Трансфер Айртона изменит «Спартак». Бразилец действительно хорош Новый левый защитник красно-белых выдал потрясающий матч с «Краснодаром».

А теперь логичный вопрос: что дальше?



Дальше — проблемы.

Есть надежда, что футбол Кононова ещё сладится. Во-первых, прошло лишь три из четырёх отведённых месяцев на строительство игры. Во-вторых, тульский «Арсенал» начал показывать что-то осмысленное лишь к пятому-шестому туру. В третьих, тренеру действительно нужно несколько официальных матчей, чтобы хотя бы определиться с составом.



Но если ничего не получится, если ускользнут 20 миллионов от ЛЧ, то наступит новая революция.



Из-за доставшегося от предыдущей эпохи отрицательного баланса в финансовом фэйр-плей появится необходимость продавать тех, кого можно продать. То есть, Адриано, Зе или Фернандо. Скорее всего, придётся расставаться с опытным костяком — Глушаковым, Комбаровым, Ещенко.



Ну и жить в рамках куда более жёстких протестов фанатов.



И на что готов, и к чему стремится «Спартак» — это команда покажет сама. Шансов на осечку у неё больше нет.