«Роберто Карлос посмотрел мой «инстаграм» и сказал: давай я буду твоим агентом»

Эттеншн! Вас ждёт 10 минут историй о женском футболе в России. Три причины, по которым надо выделить время на этот текст.



Раз: Марина Фёдорова – уникальная футболистка, которая играет за три сборных России: по пляжному, большому и мини-футболу.



Два: в пляжном футболе Марина топ-1. Нет никого круче.

Три: Марина рассказывает бодрейшие истории о своём детстве, а сейчас она переехала в Европу играть в большой футбол за «Мец».

– Мальчики обычно приходят в футбол, смотря на папу или старшего брата. Как ты оказалась в игре?

– Это не было моим решением. Папа полгода занимался футболом со старшим братом, а затем решил, что надо и меня тоже подключить. В нашей семье живёт настоящая страсть к футболу, наверное, поэтому я так быстро втянулась. Вообще, у меня три родных брата, все футболисты – старший, например, играет в пляжный футбол за «Локомотив» и сборную.

– Футбол тебе нравился или ты просто бегала с братьями за компанию?

– С тренировками нашего папы любовь и талант сами появляются. Папа был с нами строг, а дисциплина – это один из ключевых факторов успеха в спорте. Хочешь не хочешь – становишься лучше.



– Что за нагрузки?

– Например, каждое утро были занятия перед школой. В 5:30 просыпались и занимались. Если работали плохо, то занимались до 8 и бежали в школу без завтрака. После учёбы и домашнего задания сразу же вторая тренировка. Иногда была и третья тренировка: дома на веранде.



– Тренировки были чисто футбольные или вам давали ещё и дополнительные нагрузки?

– Конечно, дополнительные нагрузки были, в том числе растяжка. Папа обещал подарить телефон, если сядем на шпагат. Правда, никто из нас так и не сел – так как сосредоточились больше на отработке футбольных упражнений, времени на шпагат не оставалось.

– В каком возрасте закончились семейные тренировки и начались занятия с командой?

– Мы совмещали. Работали с командой в секции, потом оставались после тренировки, и папа нас тренировал. Да даже сейчас — я переехала во Францию, но при первой возможности полечу домой: там тренировки по два раза в день, на пляже и на поле.



– Как пацаны брали тебя играть?

– Они в целом привыкли ко мне, но скептическое отношение часто встречалось, да. «Да она не может ничего», – обычная первая фраза, которую я слышала до начала матча. Потом обыгрывала одного, второго, они злились.



Зато папа всегда говорил пацанам перед началом матча: «Не жалейте её!». Если у меня что-то не получалось, то кричал соперникам, чтобы играли жёстче.

***

– Ты играешь и в большой футбол, и в пляжный, и в мини. Как это вышло?

– Я сразу со всего начинала. Я из Севастополя: у нас там есть пляж, паркет и трава. Удобно, согласись. Если серьёзно, то зимой тренировались в зале, летом на пляже. И параллельно большинство тренировок на газоне.



– Сейчас ты выступаешь за три сборных России – какая была первой?

– Обычная, классическая. Хотя если бы пляжную женскую команду собрали пораньше, думаю, в ней я оказалась бы быстрее. В большом футболе я сначала сыграла за женскую сборную России по футболу U19. Потом вызвали в команду по мини-футболу, а затем и по пляжному.



– В мире ещё есть такие же футболистки, которые сразу за три сборные играют?

– Нет. Я точно про таких не слышала.

– Как организм реагирует на переход с покрытия на покрытие?

– Мне повезло, даже особой системы подготовки не нужно, чтобы перестраиваться. Мне кажется, когда перехожу с песка на газон, мне сразу легче играть. Там же колени закачиваются сильно: это помогает ещё и в мини-футболе. Перед Евро понадобилась неделя тренировок на песке, чтобы войти в ритм. Но на этом всё.



– В «Меце» как восприняли твои стремления играть за три сборных?

– Сейчас я не участвовала в чемпионате Европы по мини-футболу, на котором наша команда заняла третье место из четырёх команд. «Мец» меня не отпустил.



– Тебе из трёх видов футбола какой нравится больше всего?

– Мне все нравятся! Но, наверное, если бы я круглый год играла в пляжный футбол, то мне бы надоело. Хотя это круто: всё яркое вокруг, музыка, можно забивать голы через себя.



– Тебя называют «королевой пляжного футбола». Настолько крутая?

– Это было написано на афише мероприятия, где меня признали лучшим игроком мира по пляжному футболу. Не уточняла, зачем они именно такой текст придумали.

– То есть это фактически пляжный вариант «Золотого мяча» и ты топ-1 в мире по пляжному футболу?

– Ну, в принципе, да. А что, есть лучше? Но «Золотого мяча» у меня нет. Но по статусу фактически да, то же самое.

***

– Ты довольна тем, сколько внимания сейчас уделяют женскому футболу в России и в мире?

– В России точно надо больше. У нас очень мало команд, уровень недостаточно высокий. Для попаданий на ЧМ нужно его повышать. У нас сейчас восемь команд, из них 3-4 постепенно заканчивают из-за проблем. Все выглядит так, будто это никому не интересно.



На мировом уровне, наоборот, заметно стремительное развитие, особенно в США, Англии, Франции. Летом будет чемпионат мира по женскому футболу во Франции, о нём только и говорят все. На матчи «Меца» приходят болельщики. В Рязани на наши матчи заходило два человека: бабушка по пути из магазина и случайный прохожий. В Европе действительно большой интерес. На наши игры приходят ребята из мужского «Меца», который должен выйти сейчас в Лигу 1.



– Отсутствие на ЧМ нашей сборной задевает?

– Обидно, да. Сыграть во Франции с топ-сборными очень хотелось бы. Кажется, если бы мы отобрались, внимания к нашему женскому футболу было больше. Выступление после успеха мужской сборной – внимание было бы обеспечено.



– В твоем «инстаграме» есть видео с финтом, который в мужском футболе чаще всего использует Неймар. И ему за это прилетает. Тебя за это бьют?



– Оскорбления получаю – от своих. Им хочется, чтобы я играла проще, на команду. Отдала назад, прострелила. Лучше пас, чем финт, потому что это работа на команду. Особенно если трюк не проходит. Но я не теряю мяч чаще других, и какая разница тогда, как я это сделаю? Но вот так получается, что за финт критикуют в основном свои же. Во Франции с этим проще: все девочки сразу попросили повторить финт, в том числе и в матче.

– Много времени уделяешь финтам на тренировке?

– Мне надо отрабатывать их до идеала, чтобы они проходили. Когда каждую попытку воспринимают с недовольством, они должны работать. Хотя, знаешь, даже когда прокатывает, всё равно критикуют.



– У тебя много селфи с футболистами – был кто-то, к кому стеснялась подойти?

– К Марсело. Он очень странно себя вёл, буквально передо мной отказал кому-то в фотографии. Но я себе сказала, что мне нужна фотография с ним. Подошла, он не выглядел очень довольным, но согласился.



Ещё к Шевченко стеснялась подойти, потому что с иностранцами мы друг друга не понимали. А тут всё понятно будет сразу. Но он без проблем согласился.

– Рассказывала им, что ты «королева пляжного футбола»?

– Нет, но пообщалась со многими. С Венгером, например. И с Роберто Карлосом. Бразилец вообще обещал меня устроить в команду.



– В «Анжи»?

– К счастью, нет. Хотя если речь о мужской команде, то я бы согласилась. Но он говорил про какую-то испанскую команду. Сначала Карлос вообще не понял, кто я такая. Рассказываю ему, что у него крутые финты, а он в ответ: «А ты вообще кто?». Показала ему «инстаграм». Он: «Супер! Давай я буду твоим агентом и помогу с командой». Я согласилась, конечно. Но что-то не получилось. Может, проблема в том, что я не говорила с ним напрямую, а только через переводчика.

– Ты играла на Красной площади во время ЧМ, как ощущения?

– Было классно, что собралось много людей поболеть. На женский футбол столько в принципе не ходит. Сыграли вничью, а потом никто не захотел бить пенальти – мне обидно было. Мы должны были выиграть!



А ещё нас очень серьёзно охраняли. Машина, персональный охранник для каждого. Ладно у звёзд, но мне зачем?



– Были другие шансы поиграть с известными футболистами?

– Да, на стадионе ЦСКА. Играли против ветеранов мирового футбола. Мне Кафу два раза «между дал»! Ещё и третий раз пытался, но я уже поняла его задумку и не пустила. Но, кстати, я в итоге кого-то тоже перекинула в своём стиле. Не увидела, правда, кто это был. Да и какая разница, если я его обыграла, ха-ха.

– Ты выкладываешь такие голы, после которых соперницам остаётся только заканчивать карьеру…

–… слушай, ни одна не закончила что-то!



– Но такие мячи для тебя – норма? Или выкладываешь только самое крутое?

– Если у меня есть шанс забить через себя, то я забью через себя, а не просто головой. Могу начать пытаться забить красиво, если позволяет счёт. Но если я при счёте 0:0 начну выдумывать, меня первым рейсом отправят.

– Самый красивый гол каким был?

– У меня в пляжном наберётся много мячей через себя. А так забила классный гол в мини-футболе: перекинула соперницу и влет пробила. Даже дважды так получалось. А в большом футболе… там пока добежишь. Так что красиво – это когда в девятку.



Вообще, я в большом футболе люблю играть в атаке, на полузащитника. Потому что форвардом ты стоишь и ждёшь мяча. Пока тебе его дали, уже остыло всё, и что делать с этим? Так что лучше играть поглубже и постоянно быть в деле.

***

– В каком возрасте у тебя состоялся первый матч за женскую команду против женской команды?

– Лет в 12, хотя мне накинули до 15, чтобы могла играть. Ощущения – полный кошмар. Я не хотела играть с девочками, меня заставили!



Был момент, когда папа нас с братом вёз в Донецк. Брата везли в «Шахтёр», я думала, что меня тоже. Пока папа не сказал, что везёт меня в женскую команду «Дончанка». У меня сразу истерика началась – папе пришлось успокаивать.



– В какой момент ты поняла, что надо уходить в профессиональный футбол?

– Кажется, профессиональность у меня была с самого начала! Был момент, когда лет в 13 я играла за мини-футбольную команду. Но приезжала только на матчи, получала за игру деньги, уезжала тренироваться с папой. Играла при этом всё равно лучше, тренер это понимал, шёл навстречу. Вообще все шли, кроме других футболисток команды, потому что я постоянно уезжала. Все думали, что лечу отдыхать. А на самом деле я уезжала в Крым тренироваться.

– В какой момент у тебя началась самостоятельная и независимая взрослая жизнь?

– Даже сейчас папа каждый вечер звонит и узнаёт, как у меня дела. Но если без шуток, то после переезда из Крыма в «Зоркий» папа ко мне ещё приезжал. А вот уже в Рязань – нет. Получается, года три назад.



– И что было самым сложным?

– То, что никто с утра не гонит тебя на тренировку! Приходилось заставлять себя самой, но я находила силы. В остальном ничего не поменялось. Хотя из «Зоркого» меня уволили всего месяц спустя.



– За что?

– Слишком много ездила домой тренироваться. Они сначала согласились на эти условия, а потом передумали. Тренировки для меня были достаточно короткими там. А в Крыму и тренировок больше, и с ребятами работать можно. Поэтому я играла матч и улетала, возвращалась к предыгровой. Недельный цикл пропускала. Но это было только в «Зорком»: в Рязани и Красноярске уже я так не делала.



– Насколько сложно было решиться человеку из Крыма переехать жить в Красноярск?

– Я отыграла в Рязани один сезон, а потом поговорила с руководством «Енисея». Там мне разрешили играть за мини-футбольную и пляжную сборные России плюс за обычную сборную. Это был ключевой и единственный момент, который я обсуждала. Холода и всё остальное меня не волнует. Главное – играть за три сборных, больше мне ничего не нужно.



– Ты подписала контракт с «Мецем». Рассказывай всю историю попадания во Францию с самого начала.

– Я очень хотела в Европу, потому что чувствовала, что в России не прогрессирую. Агент сказал, что есть вариант с «Мецем». Изначально я хотела в Англию, но мой контракт с «Енисеем» закончился осенью. А в зимнее межсезонье европейские клубы новичков практически не берут. Поэтому договорились с «Мецем» на короткий контракт, до лета. Надеюсь, после этого перейду в более серьёзный клуб.



– Различия с Россией в футбольном плане уже заметны?

– Да, конечно. Во Франции идёт сезон, но нагрузки выше. Четыре раза в неделю занятия в тренажёрном зале, потом вечерняя игровая тренировка. Игровых тренировок больше, чем в России. Но всё равно, это не тот уровень нагрузок, к которому я привыкла с папой.



– В зале работы много?

– Да, и для меня это впервые. Например, приседания со штангой, после которых у меня руки тряслись, ноги сводило. Я посмотрела на вес, с которым девочки работают, и сказала себе: «А чего, я не могу что ли?». В итоге перегрузила себя так, что попросила массажиста. Тренер заволновался, позвонил моему агенту, который мне написал: «Марина, у тебя что, ноги болят?!». Ничего у меня не болит теперь, никому ничего не говорю – в бассейн хожу после занятия. Ну и постепенно втягиваюсь в работу с весом, во Франции её много.



– Адаптироваться к жизни во Франции успела?

– Я уже месяц во Франции. Природа очень похожа на ту, к которой я привыкла дома. Да, продукты несколько дороже. Из-за проблем с заявкой я не могла играть. Это расстраивало.



Язык пока тоже проблема: я на русском, они на французском. Переводчик помогает, также планирую начать учить язык с учителем. Но тренера понимаю: он на макете всё показывает. Хотя после одной из установок он отдельно для меня включил аудио на колонке. Я кричу, что поняла всё, где играть, с кем меняться, где отрабатывать. Но он всё равно включил, все смеялись. Учитывая, что английский у меня на таком же уровне, что и французский, учить буду что-то сама, без репетитора. Хочется всё-таки общаться и понимать.

– Отлично, а теперь моя очередь страдать.