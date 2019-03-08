Ужасная неделя в еврокубках. Португалия опять стала ближе

Португалия (+ 0,6 балла)

У португальцев остались те же две команды, что и у россиян. Разница в том, что одна из них играет в плей-офф Лиги чемпионов и уже повторила рекордный результат наших клубов в этом турнире. Речь о «Порту», который на пути в четвертьфинал с трудом, но всё-таки выбил «Рому» по итогам двух матчей. Ди Франческо в итоге уволили. Радует хотя бы, что свой матч в Лиге Европы проиграла «Бенфика». Она уступила загребскому «Динамо» (0:1).

Португалия существенно сократила отставание от России в рейтинге ассоциаций УЕФА

Россия (—)

Российско-испанские матчи пошли не по сценарию летнего ЧМ. Ни «Зенит», ни «Краснодар» на двоих не смогли зацепить ни одного очка. Первые близки к вылету — домашние 1:3 отыграть будет крайне сложно. Соперник «Краснодара» — «Валенсия» — изначально вроде бы выглядел сильнее «Вильярреала». По факту «быки» сыграли успешнее — проиграли, но хотя бы сохранили неплохие шансы на проход дальше. Игнатьев из-за проблем с контрактом ту игру пропустил, а подрастающий Шапи вышел на замену во втором тайме.

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Франция (+ 0,333 балла)

Тут есть чему порадоваться, хотя и потенциальная борьба с Францией (в мире максималистов) — планы, возможно, на многие годы вперёд. Пока борьбы не выходит, но французы на этой неделе потеряли свой главный актив в еврокубках. «ПСЖ» как обычно проиграл в 1/8 в своём любимом стиле — позволив соперникам из Манчестера выдать феерический камбэк. Также есть повод думать, что после нулевой ничьей «Барса» всё же выбьет «Лион». А вот «Ренн» удивил победой над «Арсеналом» (3:1) — этот французский клуб, скорее всего, протянет в Европе дольше всех.

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Остальные

Испанцы не зря выносят наших (и не только) — в этом году они уже почти обеспечили себе результат в 100 баллов за последние пять сезонов. 20 за сезон — результат очень и очень крутой. Для сравнения — самый успешный евросезон России последних лет (2017/18) принёс в рейтинг 12,600. Несмотря на вылет «Реала», испанцы всё ещё могут выдать очередной супергод — в Европе у них выжили пять клубов из восьми. И все из них (пожалуй, кроме «Севильи») уже сейчас одной ногой в следующей стадии своих турниров.

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