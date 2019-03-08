Головин: Субашич сказал мне, что знал, как Смолов пробьёт тот пенальти

Мы встретились с Головиным сразу после его тренировки и первой большой пресс-конференции с момента его представления прессе в августе прошлого года. Тем за эти полгода накопилась масса, а вот времени на беседу у Головина практически не было. Так как общение проходило на фоне его пресс-конференции, предлагаем сначала прочитать её. А диалог мы начали с самого важного для Головина за последние несколько месяцев – адаптации в «Монако».

Субашич, Жардим, Анри

— C кем из «Монако» вы подружились за эти полгода?

— Если говорить о ком-то из команды, хорошо общаюсь с Хенриксом, который пришёл из «Байера». Разумеется, мне было чуть проще с ребятами, которые знают английский. На нём я более-менее говорю и понимаю его, сложностей не было. А вот с теми, кто понимает только французский, общаться было не так просто. В основном, это молодые ребята — Сидибе, Бадиашиле, они не знают английский. Но сейчас я их уже понимаю на французском.



— С Субашичем (вратарь «Монако» и сборной Хорватии. – Прим. «Чемпионата») не вспоминали чемпионат мира?

— Конечно вспоминали. Разговаривали про удар Смолова с пенальти. «Я был уверен, что он пробьёт именно так», — говорил он.



— Спрашивали почему?

— «Не знаю, — говорит. — Просто знал, что он пробьёт именно так». Субашич сказал, что ничего в этом страшного нет – мог бы быть красивый гол, если бы забил.

— Обрадовались ли вы возвращению Жардима в команду?

— Можно так сказать. Я к нему привык. То, что его убрали, было неожиданностью. Столько сезонов здесь всё было хорошо, он здесь многого добился. А спады бывают у всех команд. Я рад, что он вернулся.



— Жардим многое успел поменять после своего возвращения?

— Мы больше стали работать над тактикой. Отрабатываем, как правильно атаковать и обороняться. У нас даже поменялась схема – было очень много перестроений. При Анри играли по-другому, а сейчас изменилось многое даже с того времени, когда я только пришёл в «Монако».

«Монако» выдал лучший матч сезона. Головина проводили аплодисментами У монегасков третья победа в четырёх турах. Жизнь налаживается.

— Как думаете, почему не получилось у Анри?

— Может, он просто попал сюда не в тот момент. У нас был спад, и только когда пришёл Фабрегас, мы начали более-менее играть. Например, была ничья с «Ниццей», хотя должны были выигрывать. Побеждать должны были и «Марсель». Может, этих побед нам и не хватило.



— Конкретно вам он дал что-то новое?

— Лично мне почти ничего, времени было мало. Не могу сказать, что он плохой тренер, просто ему не повезло.



— Французские журналисты писали, что из-за него вы чуть ли не потеряли пару лишних месяцев.

— Тогда так можно сказать про всю команду. Почему меня выделяют? В любом случае это опыт, это не потерянное время. Выигрывать получается не всегда. В прошлом и позапрошлом сезонах «Монако» делал всё, что мог. Второе место во Франции — хороший результат, учитывая то, что в чемпионате есть «ПСЖ». Да, в этот раз случилось вот так. Такое бывает.

Анри провалился, но главная проблема «Монако» не в этом. Изменения неизбежны Леонарду Жардим снова станет главным тренером «Монако».

Чатик с ЦСКА, counter-strike, Слуцкий

— Вопрос на пресс-конференции про возможный уход в «Челси» не удивил?

— Может, французские журналисты подумали, что в такой ситуации я не хочу здесь находиться?



— А у вас нет разочарования от первых шести месяцев в Европе?

— Нет, просто в первое время было очень тяжело. Здесь другой менталитет, совсем другой тренировочный процесс, всё по-другому. Плюс я попал в не самый лёгкий период, было много поражений. Дома долго не могли выиграть, около полугода. Слава богу, сейчас всё уже позади, чувствую себя в своей тарелке.

— Кто вас тогда больше всего поддерживал?

— Я много разговариваю с Леонидом Викторовичем Слуцким. Он всегда мне звонит, поддерживаю с ним отношения. Станислав Саламович тоже звонил. Они оба говорят мне: «Это всё временно, не думай ничего плохого, этот период пройдёт». Я тоже так думал, не сомневался, что всё наладится, и вот сейчас всё нормально. Думаю, дальше будет только лучше.



— С ребятами из сборной и ЦСКА общаетесь?

— Да, из ЦСКА почти со всеми. У нас есть своя группа в «Вотсапе», в основном там молодые – Кучаев, Чалов, Чернов, Помазун.



— Акинфеев тоже там?

— Не-е, там только молодые.

«Знаю, что Саша в недоумении». Первый тренер Головина – о проблемах игрока Много эмоций в интервью «Чемпионату».

— Вы много играете в counter-strike с ребятами по ЦСКА. А в «Монако» кто лучший в этой игре?

— А тут никто не играет в него, они в fortnite рубятся, это европейская тема. В России же побольше PUBG и counter-strike, так что приходится играть только с ребятами из ЦСКА. Я и в «доту» играл с шестого класса, даже в первую. Не так часто, но лет шесть я играл. Сейчас всё помню.



— А как же FIFA?

— Её я не особо любил, она мне не так интересна. Одна-две игры и надоедало всё. Только если с кем-то, кто рядом сидит, можно на спор сыграть. А так мне не особо нравилось.



— С игроками «Монако» на что спорите обычно?

— А с ними я пока и в FIFA не играл. Может, на сборах получится. На заездах у нас все отдыхают, ужинают, и всё.

Про Головина сделали комикс. Его уже переводят на китайский язык Один из авторов учится в восьмом классе

Мартинш, Фабрегас

— Можете сравнить уровень чемпионата Франции и РПЛ? Исключая «ПСЖ».

— Когда я только сюда приходил, мне казалось, что громадной разницы нет. Но, начав играть, сразу понял, что разрыв большой. У нас ты можешь спокойно принять мяч, играя против условного «Амкара». И сразу понимаешь, что команда, против которой ты играешь, встанет назад и просто будет ждать, пока ты сам придёшь к ним. Здесь такого нет ни в одном матче – каждая команда, не важно, на каком она месте, будет бежать и прессинговать тебя. К своим воротам никто не садится, чтобы просто ждать атаки. Тут у каждой команды открытый футбол.



— Как так вышло, что ваша связка с Мартиншем сразу стала такой результативной?

— Как-то так получилось. Мне с ним удобно играть. Он пришёл, и мы начали понимать друг друга без слов. Я, даже не смотря на поле, знаю, куда он побежит. У меня так же и с Лопешем, и с Фалькао, и с Адрианом, и с Фабрегасом – все сыгрались, и получается у нас неплохо.



— Чувствуется опыт Фабрегаса на тренировках?

— Да, он ведь столько поиграл уже, в «Барселоне» и «Челси». По нему это видно. Он показывает тот уровень футбола, на который приятно смотреть.



— Часто что-то подсказывает на поле?

— В основном это тактический подсказ. Бывает, что ошибаюсь, задумаюсь и куда-то побегу, потому что хочу сразу отобрать мяч, а иногда этого делать не нужно — надо держать свою позицию.



— В прессе обсуждали историю с Тилемансом — якобы в команде были недовольны, что его выбрали капитаном.

— Кажется, это придумали. Я не видел никакого недовольства. Из-за чего он ушёл, я не знаю. С ним я тоже нормально общался, он хорошо знает английский.

— По «Трансфермакету» вы – самый дорогой игрок клуба. В команде никто не шутит по этому поводу?

— Не-е, я даже не знал об этом, а сам себя никогда не оцениваю.

Чалов, песня для команды, Кокорин-Мамаев

— Из молодых ребят в России кто бы мог заиграть в Европе?

— Первый, кого бы я рекомендовал, – Чалов. Даже если не брать во внимание тот факт, что мы друзья, он всё равно первый. Из молодых могу назвать только ребят из ЦСКА. Например, Ахметов просто отлично провёл первую часть сезона, даже вызов в сборную получил, правда, травма помешала. Кучаев до травмы был хорош, он ведь должен был ехать в сборную на чемпионат мира… Если же говорить о ребятах из сборной, выделю Рому Зобнина. Он мне очень нравится.



— Уезжать из России надо?

— Как кто хочет. Я всегда мечтал попробовать себя в Европе. Понятно, что это риск, может не получиться, и потеряешь нить игры. Тогда нужно будет всё заново доказывать. Ведь не знаешь, будет тебя тренер ставить в состав или нет. Я всегда хотел попробовать.



— Уверены, что всё сделали правильно?

— Конечно. Да, была травма, но они есть везде, предугадать это нельзя. Я полностью уверен, что всё сделал так, как надо.



— В каком клубе хотели оказаться в детстве?

— Мне нравился «Реал». Но не могу сказать, что я за кого-то прямо болел. В Англии я вообще не мог выбрать себе команду, нравились все. Английский чемпионат — номер один, если брать по интересу к нему.



— Когда вы пришли в «Монако», то должны были спеть для всей команды. Вы взяли для этой цели бутылку и пели как бы в неё. Почему?

— Так все делали. Я уже точно не помню, что пел, но бутылка – это типа микрофона, все в неё поют, нельзя же с собой микрофон принести. Пели все, кто приходил. Это в России такой традиции нет, а тут обычное дело.



— Впереди у сборной важные матчи. Какие ожидания от игры с Бельгией?

— Сейчас в сборной никто не сомневается, что мы можем и у бельгийцев выиграть, и вообще неважно у кого. Боязни нет. Да, в Бельгии топовые игроки, но это команда нам абсолютно по зубам. У футболистов появилась уверенность, что мы можем выигрывать у таких команд, как Бельгия или Испания. Да, там сумасшедший уровень у игроков, но все ошибаются, всех можно обыгрывать. Главное – уверенность.



— Вы поддержали в соцсетях Кокорина и Мамаева. Почему решили это сделать?

— Я был в шоке от того, что произошло. Понятно, что парни виноваты в том, что они сделали. Но то, что сейчас происходит, насколько это затянулось, – это точно ненормально. Там, откуда я родом, я столько всего видел. И дрались, в том числе пьяные. Но до таких последствий ни у кого не доходило.



— Родителей во Францию перевозить не собираетесь?

— Нет, они даже в России город не хотят менять. Им дома всё нравится.



— А связываетесь с ними часто?

— После каждой игры разговариваю. Я первым делом звоню родителям.



— Вы представляете, какая вы звезда в России, как много различных пабликов в «Инстаграме»?

— Я видел их, но так у всех из нашей сборной. Сразу скажу всем: если что-то приходит в директ, какие-то запросы, я их даже не смотрю.



— Что делаете в свободное время?

— Много времени уходит на тренировки, восстановление. Здесь больше внимания уделяется восстановительным процедурам.



— У вас было 25 занятий по французскому языку. Это разве не мало?

— На самом деле мало, но отчасти это из-за травмы. Нужно больше учиться, язык здесь очень сложный.



— За рулём тут нормально?

— Ничего сложного. Но я живу здесь недалеко от стадиона. Так что после матча вообще пешком до дома иду…



…Следующий матч у «Монако» уже в эту субботу – с «Бордо». Надеемся, после него Александр пойдёт домой в хорошем настроении.