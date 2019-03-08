«Краснодар» и «Валенсия» выдали почти уникальный матч. Были сюжеты на любой вкус

Игра поделилась на целых пять отрезков – каждый из них был интересен по своему.

Выезд «Краснодара» на «Месталью» получился довольно странным. Сначала казалось, что у россиян просто нет шансов – «Валенсия» уверенно забила два и не дала «быкам» даже шансов у своих ворот. До конца первого тайма шла равная по качеству игра, но во втором тайме хозяева начали закапываться на своей половине поля, а впервые за тайм пробили аж на 83 минуте. «Краснодар» захватил владение, стал создавать моменты и все-таки забил. Через какое-то время после ответного гола команда Мусаева сама села глубже, и уже «Валенсия» мучилась, впустую владея мячом.

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Игра поделилась на пять игровых отрезков – редкий случай, когда игра легко дробится на столько частей. Могло показаться, что команды просто поменялись формами после второго гола испанцев, но на самом деле между отрезками есть много общих черт. О том, как случился переворот игры – в этом тексте.

До первого гола. «Валенсия» давит, «Краснодар» отказался от владения

В первые 12 минут игры план Мусаева в общих чертах напоминал матч против «Байера»: «Валенсия» владела мячом 66.5% времени, «Краснодар» быстро откатывался в оборонительный блок 4-1-4-1 (глубже, чем против немцев) и чаще использовал длинные передачи. По факту, «быки» всего дважды пытались атаковать позиционно. Первая попытка закончилась потерей на своей половине. Вторая началась с потери Родриго в центре поля (поэтому «Краснодар» вообще перешел на чужую половину коротким пасом), а закончилась контратакой «Валенсии» 3v3 и голом все того же Родриго.

Впрочем, надо выделить и оборонительную систему «Краснодара». В позиционных атаках «Валенсия» и так не очень сильна, но «быки» вынудили испанцев катать мяч по дуге. Хозяева пытались вскрыть гостей в полуфлангах: крайние защитники «Валенсии» поднимались довольно высоко, крайних защитников «Краснодара» уводили, как правило, вингеры (Гуэдеш и Солер), а ближний к мячу нападающий пытался резко отклеиться от центрального защитника «быков» и ворваться в полуфланг. Получалось средне: во-первых, Спайич не допускал ошибок в подобных эпизодах, а Мартынович хотя бы не допускал критичных оплошностей; во-вторых, Каборе и Газинский опускались в полуфланги и блокировали каналы. Ольссон так глубоко не опускался – по большей части он контролировал опорную зону, когда «Краснодар» вжимался, из-за чего могло показаться, что швед иногда был оторван от своих партнеров по полузащите и действовал несинхронно.

На скриншоте выше Гамейро сначала увел Мартыновича в глубину, а затем дернулся на свободное пространство, освободив себя от капитана гостей на секунду, но Каборе перекрывал возможную передачу в полуфланг. «Валенсия» была вынуждена в очередной раз прокатить мяч по дуге, переведя его направо: там Пиччини ушел шире, а Солер увел за собой Стоцкого (который играл левого крайнего защитника). Проникнуть в штрафную снова не получилось.

Очень показательно количество точных передач в финальной трети за эти 12 минут: 9 у «Краснодара», 43 у «Валенсии». Еще более показательные факты: всего дважды «Валенсия» входила в штрафную соперника через пас; с 12 минуты по 63 минуту хозяева отдали 51 точную передачу в финальную треть соперника.

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С первого до второго гола. «Краснодар» не знает, что делать с мячом

В этот отрезок «Валенсия» уже не собиралась играть с мячом, но садиться на свою треть «летучие мыши» тоже не собирались: они проиграли отрезок по владению, но незначительно (особенно для 11 минут) – всего лишь 45.2% против 54.8%.

При этом мид-блок «Валенсии» казался непроходимой преградой для «Краснодара»: за эти 11 минут «Краснодар» сделал лишь две передачи в финальную треть – первая была длинной, а вторая – пас назад сразу после первой. Пик беспомощности – практически минута владения мячом без продвижения со своей половины поля.

Гамейро и Родриго практически не прессинговали центральных защитников «Краснодара». Основная задача форвардов «Валенсии» заключалась в перекрывании линий передач в центр, на полузащитников «быков». У гостей же, как и всегда, гибко и взаимозаменяемо двигались Газинский и второй полузащитник (Ольссон). Справа для розыгрыша мяча ниже опускался Петров, слева этим занимался Каборе, уходивший из второй линии билд-апа в первую. И на первого, и на второго на приеме мяча вылетали вингеры «Валенсии», провоцируя либо на пас во фланг, где хозяева могли отобрать мяч у гостей, либо на пас назад.

Неожиданно плохо играл Каборе. И в первый, и во второй отрезки игры он ошибался в простых ситуациях, боялся двигать мяч, судорожно с ним расставался. Во многом из-за Шарля крутые открывания Ольссона остались незамеченными: Каборе либо не видел этот вариант, либо слишком боялся отдавать в центр. На скриншоте выше, например, он выдал ужасный пас в аут.

Забавно, что «Краснодар» пропустил после позиционной атаки именно в этот отрезок. Петров и Вандерсон вдвоем вышли на Гуэдеша, и Тони Лато получил много свободы. Левый защитник «Валенсии» еще немного протащил мяч, а затем прострелил на одинокого Родриго, который снова классно почувствовал свободную зону между вжавшимися центральными защитниками и выключившимися полузащитниками «Краснодара».

От второго гола и до конца тайма. Игра на встречных курсах

В этот отрезок «Краснодар» сыграть смелее: Мусаев включил высокий прессинг 1v1, а «Валенсия» все еще пыталась разыгрывать мяч от своих ворот.

Плюсы такого смелого прессинга: «Краснодар» трижды перехватил мяч на половине поля «Валенсии» в этот отрезок (и два раза за все остальное время матча). Минусы – те же, что и против, например, «Спартака»: один провал в создании 1v1 – и ты обороняешься против опасной атаки на скорости и на пространстве. У испанцев здорово находил свободу все тот же Родриго, благодаря которому «Валенсия» имела несколько интересных атак.

Благодаря Родриго «Валенсия» создала и свой второй явный момент за всю игру – тогда после опасной контратаки испанец выкатил мяч на Гамейро, но Кевин не смог поразить ворота с двух метров (Сафонов спас «Краснодар»).

Удивительно, как «Валенсия» не создала еще хотя бы парочку похожих контратак. Петров и Стоцкий поднимались настолько высоко, что, по факту, располагались в линии нападения (гораздо выше, чем Стоцкий на скриншоте) и оставляли двух центральных защитников сзади против Гамейро и Родриго. Мартыновичу и Спайичу повезло.

С начала второго тайма до гола «Краснодара». В атаке появились хоть какие-то идеи

Несмотря на то, что у «быков» стало получаться двигать мяч до чужой трети еще в предыдущем отрезке, за весь первый тайм команда Мусаева била из штрафной всего раз – после углового. Три передачи в штрафную за сорок семь минут – это смешно.

Наибольшая заслуга в улучшенном продвижении мяча «Краснодаром» – у севшей ниже «Валенсии», но Мусаева тоже можно похвалить: во-первых, Каборе перестал смещаться в первую линию билд-апа, и теперь этим могли заниматься только крайние защитники; во-вторых, на одной линии с Каборе всегда был либо Газинский, либо Ольссон, что снимало с Каборе часть давление, а в качестве бонуса могло освободить крайнего защитника на дальнем фланге – если вингер «Валенсии» переключался на центрального полузащитника. В итоге Шарль пусть и отдал столько же передач, сколько и за первый тайм, но продвигал мяч он все равно лучше.

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Основных мыслей на чужой трети было две. Первая – кроссы в штрафную под перегрузы конкретных защитников соперника либо всей линии обороны. По факту, сработало всего раз еще до выхода Ари – остальные подачи ни к чему не приводили. А вот вторая идея основывается на движении Ари, который не только может опускаться глубже и развивать атаки оттуда, но и отлично двигается без мяча, манипулируя защитниками соперника. «Краснодар» планировал создавать на флангах изоляции для Классона против Пиччини – поэтому «быки» сильно нагружали эту зону. Гол «Краснодара» – по факту, контратака, но Ари очень грамотно увел Габриэла незаметным движением. В итоге центрдеф «Валенсии» запутался, сделал круг вокруг своей оси, а затем попытался догнать Классона, но остановился на полпути.

«Краснодар» пробил из штрафной четыре раза за тайм, но два из этих ударов – с границы штрафной ближе к ее углу, чем к центру. С одной стороны, это не самый лучший результат для команды с атакующей философией, с другой – конкретно против «Валенсии» это более-менее прилично.

После гола «Краснодара» хозяева начали просыпаться, но создали очень мало

До 63-й минуты «Валенсия» сделала 9 передач в финальной трети, после – 66. Владение росло, и уже в отрезок с 75-й минуты и до конца матча оно перевалило за 60%. Но «Валенсия» не смогла создать ничего – первый удар случился лишь на 83-й минуте, а всего за тайм их было три: дальний, после стандарта и после кросса с игры.

Этот отрезок был максимально похож на первый. «Валенсия» много владела мячом, но катала его по дуге – в отсутствие Родриго, а также Гамейро и Гуэдеша, дергать защитников в полуфлангах и умно открываться было практически некому. «Краснодар» оборонялся в 4-5-1 в линию со старыми распределениями обязанностей – разве что вингеры, Классон и вышедший на замену Шапи, оборонялись очень глубоко. Единственная небольшая проблема, которая появлялась у «быков» из-за специфических задач Ольссона при обороне, это отсутствие своевременной подстраховки левого полуфланга: как видите, через него в штрафную прошло две передачи, плюс одна передача прошла буквально по линии штрафной.