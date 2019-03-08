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«Спартак», ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» поздравляют женщин с 8 марта

«Чемпионат»
Фото: instagram.com/akinfeevigor_offlcial/
Как футболисты поздравляют любимых женщин с 8 марта
Минимум текста — максимум трогательных фото.
Футбол / РПЛ

8 марта — дополнительный (не лишний!) повод напомнить любимым женщинам, как они нам, мужчинам, дороги и необходимы. Естественно, что сегодня социальные сети полны признаний в любви и душевных снимков. Люди футбола не остались в стороне от праздника и поздравляют прекрасную половину человечества с Международным женским днём. «Чемпионат» присоединяется к поздравлениям.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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