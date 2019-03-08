Как футболисты поздравляют любимых женщин с 8 марта

8 марта — дополнительный (не лишний!) повод напомнить любимым женщинам, как они нам, мужчинам, дороги и необходимы. Естественно, что сегодня социальные сети полны признаний в любви и душевных снимков. Люди футбола не остались в стороне от праздника и поздравляют прекрасную половину человечества с Международным женским днём. «Чемпионат» присоединяется к поздравлениям.