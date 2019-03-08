Фримпонг закончил карьеру в 27. Лучшее время для ухода рокера

Фримпонг закончил с футболом. На смену кипрскому «Эрмису» пришёл «клуб 27». Если кто-то не в курсе, так неформально называют список культовых рокеров, которые умерли в этом возрасте.

С одной поправкой — в этом случае смерть касается только его футбольной карьеры. Ганец продолжает жить, пусть и с некоторыми проблемами со здоровьем. И кайфовать.

«Глобтроттер» наоборот. Почему не стоит скучать по Фримпонгу Чемпионат России теряет легионера, у которого не было ничего, кроме имени. Никакого сожаления по этому поводу нет.

«С огромной грустью я принял решение завершить карьеру. Последние пять лет у меня были проблемы с коленом, но я продолжал играть. Лишь с ноября 2017-го я перестал играть из-за травмы связок, после чего решил не делать операцию. Я не получаю удовольствие от футбола, играя через боль».

Удовольствие — главное слово. Футбол для Эммануэля был не то, чтоб работой. Ну, в типичном понимании этого слова.

Уходя из лондонского «Арсенала», он в сердцах бросил в Сеть грустный твит: «Как же мне теперь клеить тёлочек?». Можно было бы посчитать его шуткой, если бы речь не шла о Фримпонге.

— пощупать забившего гол одноклубника за яйца;



— набить вместо фамилии название своего бренда одежды и выйти в этой форме на матч РПЛ;



— оказаться в итоге заявленным в РПЛ под названием этого бренда (вот это многоходовочка!);



— спеть «Владимирский централ» на камеру вместе с Зинченко и собрать 100 тыс. просмотров для клубного блога в «Ютубе»;



— назвать Аршавина в интервью «жирным лентяем», а Насри «идиотом, которого он не уважает».

У Фримпонга подобных историй тьма. В прошлом году в редакцию «Чемпионата» приходил гендиректор «Уфы» Газизов и честно рассказал, как ганец оказался в России.

«Мы его брали ведь потому, что надо было выбираться из неизвестности. Требовалась фигура, которая будет «качать» клуб не только в футбольном аспекте, показывать «Уфу» миру с новой стороны. Хотя понимали, что со спортивной точки зрения запросто можем не попасть, прекрасно осознавали риски».

Вопросов нет, на одних Дедах (https://www.championat.com/football/news-3619677-anonsirovannym-novichkom-ufy-okazalsja-ded-moroz.html) не вытянешь. До сих пор, когда Фримпонг несколько лет особо не светится, на его «Твиттер» подписаны 665 тыс. человек. На «Инстаграм» — 157. Суммарно — около миллиона, и это близко к цифрам Артёма Дзюбы (1,1 млн подписчиков в «Инстаграм»). Даже «канониры» из АПЛ до сих пор не забыли своего бывшего.

Хотя за лондонский клуб он провёл всего шесть матчей. Да, во многом из-за травм, но всё-таки.

Фримпонга много ругали в России за статистические показатели. Пожалуй, это бессмысленно — просто потому что в последние годы он в принципе не ставил себе целью быть классным футболистом. Достаточно будет и той статистики, которая расскажет о количестве сыгранных матчей.

За десять лет хотя бы десяток игр он сыграл только в трёх сезонах. Два из них — после отъезда из России, выступая за очень скромные клубы. До этого — только в «Уфе», но тут смотрите слова Газизова.

Где он вообще был в последнее время?

После «Уфы» его подобрал тульский «Арсенал». Тут, видимо, тоже амбиции были нефутбольные, поэтому разошлись очень быстро. В начале 2017-го футболист перебрался в шведский «АФК Юнайтед» и продержался там… 10 матчей.

Через полгода уехал на Кипр играть за «Эрмис», а там к концу года начались травмы. Из-за этого всё обернулось годовой паузой, но Ману время зря не терял.

«Из африканских сборных на ЧМ-2018 осталась только Франция».

Это шутка такая. Которая, само собой, не прошла мимо его «Твиттера». Удивительно, что его не прикончили в том же аккаунте местные инспекторы толерантности. Он и без этого в футбол не вернулся. И, судя по всему, заедал стресс чем-то вкусненьким.

Если на видео он, пора срочно сбрасывать килограммы. Ведь, как сказал Фримпонг в одном интервью, «получать деньги за секс — это мечта». Или зря он ради этого ждал завершения карьеры?