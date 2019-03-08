Тактаров: Фергюсона и уважают, и боятся. Это было и у еврейского осетина Сталина

chastiser:

— «… Заходит человек в раздевалку, и срабатывает «эффект белого тренера»...».

Яя Туре негодует.

Вратарь «Рубина» Коновалов: Путина в Сербии все обожают

cap-shepard:

— «Недавно смотрел по телевизору, как он приезжал в Белград и получил в подарок от президента Сербии собаку.»

А собака в ответ: «Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, чтобы Господь вас охранял, святой Георгий сопутствовал во всех ваших начинаниях, а Николай Чудотворец дарил вам крепкое здоровье и удачу».

Анчелотти: будь я тренером «ПСЖ», сбросился бы с ближайшего моста

opguvlasty:

— Подбодрил коллегу, так сказать.

УЕФА открыл расследование в отношении «МС» в связи с возможным нарушением ФФП

diman19801980:

— Да ну, бросьте. Все знают, что истинный виновник – «Рубин»!

Источник: Неймар пытался прорваться в судейскую после матча «ПСЖ» — «МЮ»

dezigner:

— Но упершись в дверь упал и стал корчиться от боли.

Моуринью: в матче «Динамо» — «Спартак» стоит сконцентрироваться на эмоциях

trevorphilipsss:

— Смачно так в Балашихе грохнулся видать.

McFikalik:

— Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Спартак». Вы серьезно? Он в заложниках? Звоните в 911.

Французов: футболист «ПСЖ» выпрыгнул и выставил руку — чистый пенальти

nevercity:

— Англичанов: «Пенальти не было, рука была в естественном положении!»

Mustan:

— Предатель.

Руководство «Спартака» предложило Трахтенбергу должность консультанта

diman19801980:

— Трах-консалтинг :)

Боярский: будь тренером «Реала» Семак, мадридский клуб прошёл бы «Аякс»

diman19801980:

— Боярский: будь тренером гвардейцев кардинала Семак, я бы не смог доставить подвески королеве.

«Аякс» — второй клуб в истории ЛЧ после ЦСКА, разгромивший «Реал» в Мадриде

championats:

— «Реалу» нужен харизматичный тренер. Например, Кепа.

Замглавы ФСИН: онемение ноги у Кокорина? Мало двигается, ест, смотрит телевизор

lenin0xyenen:

— Замглавы ФСИН: Кокорин постепенно превращается в Сергея Юрьевича Белякова из Нашей Раши…

Кокорин получил ожоги в результате лечения в СИЗО

paradral:

— Просто они привыкли этим электрофорезом людей пытать, а не лечить, вот и получилось по старой схеме.