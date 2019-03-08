Тактаров: Фергюсона и уважают, и боятся. Это было и у еврейского осетина Сталина
chastiser:
— «… Заходит человек в раздевалку, и срабатывает «эффект белого тренера»...».
Яя Туре негодует.
Вратарь «Рубина» Коновалов: Путина в Сербии все обожают
cap-shepard:
— «Недавно смотрел по телевизору, как он приезжал в Белград и получил в подарок от президента Сербии собаку.»
А собака в ответ: «Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, чтобы Господь вас охранял, святой Георгий сопутствовал во всех ваших начинаниях, а Николай Чудотворец дарил вам крепкое здоровье и удачу».
Анчелотти: будь я тренером «ПСЖ», сбросился бы с ближайшего моста
opguvlasty:
— Подбодрил коллегу, так сказать.
УЕФА открыл расследование в отношении «МС» в связи с возможным нарушением ФФП
diman19801980:
— Да ну, бросьте. Все знают, что истинный виновник – «Рубин»!
Источник: Неймар пытался прорваться в судейскую после матча «ПСЖ» — «МЮ»
dezigner:
— Но упершись в дверь упал и стал корчиться от боли.
Моуринью: в матче «Динамо» — «Спартак» стоит сконцентрироваться на эмоциях
trevorphilipsss:
— Смачно так в Балашихе грохнулся видать.
McFikalik:
— Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Спартак». Вы серьезно? Он в заложниках? Звоните в 911.
Французов: футболист «ПСЖ» выпрыгнул и выставил руку — чистый пенальти
nevercity:
— Англичанов: «Пенальти не было, рука была в естественном положении!»
Mustan:
— Предатель.
Руководство «Спартака» предложило Трахтенбергу должность консультанта
diman19801980:
— Трах-консалтинг :)
Боярский: будь тренером «Реала» Семак, мадридский клуб прошёл бы «Аякс»
diman19801980:
— Боярский: будь тренером гвардейцев кардинала Семак, я бы не смог доставить подвески королеве.
«Аякс» — второй клуб в истории ЛЧ после ЦСКА, разгромивший «Реал» в Мадриде
championats:
— «Реалу» нужен харизматичный тренер. Например, Кепа.
Замглавы ФСИН: онемение ноги у Кокорина? Мало двигается, ест, смотрит телевизор
lenin0xyenen:
— Замглавы ФСИН: Кокорин постепенно превращается в Сергея Юрьевича Белякова из Нашей Раши…
Кокорин получил ожоги в результате лечения в СИЗО
paradral:
— Просто они привыкли этим электрофорезом людей пытать, а не лечить, вот и получилось по старой схеме.