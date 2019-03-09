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Красота дня, девушка Окслейд-Чемберлена

Красота дня, девушка Окслейда-Чемберлена
София Михайлова
Фото: instagram.com/perrieedwards
Она помогла Алексу Окслейд-Чемберлену пережить 11 месяцев без футбола
Английский полузащитник провёл первый матч после жуткой травмы.
Футбол

8 марта полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен вернулся на поле в матче молодёжных составов «Ливерпуля» и «Дерби Каунти». Англичанин провёл на поле 41 минуту, так как не был готов на все 90 минут.

Этот выход на поле стал для полузащитника первым с апреля 2018 года, когда он получал сложнейшую травму крестообразных связок колена в матче полуфинала Лиги чемпионов против «Ромы». В одном из безобидных эпизодов в борьбе за мяч защитник римлян Александр Коларов всей массой тела упал на колено Чемберлену. Тогда порванным оказалось всё, и стало сразу понятно, что в футбол хавбек вернётся нескоро.

Все эти 11 месяцев Алекс усиленно работал, чтобы как можно скорее вернуться. Ведь, когда англичанин был здоров, он был настоящим лидером «Ливерпуля». А сейчас команда Клоппа борется за чемпионство. Можно представить, как обидно Чемберлену, что он не может принять участие в этой чемпионской гонке. Но полузащитнику было бы намного сложнее восстанавливаться, если бы рядом с ним не было его девушки – Перри Эдвардс. Перри — звезда британской поп-группы Little Mix. Всё это время она была рядом со своим возлюбленным.

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